Ya es unánime la opinión en torno a reformar la secundaria. Motivos sobran. Ya de arranque, la tasa de egreso es baja: el 40% no termina a tiempo. Los aprendizajes son pobres: 7 de cada 10 chicos del último año no tienen los conocimientos necesarios en matemática. Y se suma otro dato: una vez que terminan, muchos jóvenes no consiguen trabajo. Argentina tiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas de la región. En ese contexto, por fuera de la educación técnica, proponen formatos de mayor vinculación entre la escuela y el mercado laboral.