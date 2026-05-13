Federico Otermín: “El municipio puede ser un puente entre la escuela, la universidad y el trabajo”

El intendente de Lomas de Zamora habla de la formación en comunidad: educación, oficios y trabajo

Pensar la educación y el trabajo es hoy una urgencia y un reto que exige gestión y toma de decisiones. La solución integral educativa Ticmas realizó unas Jornadas de Educación y Empleabilidad en el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires, y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, fue parte de este diálogo que requiere una mirada estratégica.

— ¿Por qué se necesita pensar el desarrollo desde la educación? ¿Cómo lo vinculan desde el Municipio?

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— Acá en el auditorio está Darío Spampinato, que es el flamante Secretario de Educación, Producción y Trabajo. Lo que hicimos fue fusionar tres áreas que venían trabajando por separado, con su propia identidad y nos parecía muy interesante desde el propio diseño organizacional del municipio que estén juntas para poder pensarlo en términos de la integralidad, de ese vínculo de la educación y el mundo de la producción y del trabajo desde una mirada en conjunta. Además, junto con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, lo cual era toda una novedad esto del municipio trabajando con la universidad.

Todos hablamos mucho de la idea de Gobierno de la Comunidad; y algunos lomenses en el auditorio ya están habituados a este concepto en el cual creemos que es fundamental el rol del Estado, es condición necesaria, pero no es condición suficiente, ya que requiere la participación de la comunidad. Y hoy con los avances de la tecnología nos generan mucho entusiasmo y, además, queremos concentrarnos en cómo esa trayectoria educativa, de alguna manera, culmina en el mundo del trabajo, en un desarrollo que sea positivo para la comunidad.

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Federico Otermin. intendente de Lomas de Zamora

— ¿Cómo se vincula el Gobierno de la Comunidad con la noción de educación pública? ¿Cómo se nutren una de cada una? ¿Van de la mano?

—Para nosotros la educación pública es central y también la idea de invertir en educación. Nuestro país supo tener momentos en los cuales la educación tenía un peso mucho más relevante. Hoy no existe un Ministerio de Educación como tal, pero hubo un momento donde el Estado Nacional demostró la capacidad de poder poner una computadora en el aula en cada uno de los chicos. Eso era una decisión política, una inversión. Por supuesto que tenemos una mirada en la que el municipio no puede resolver eso; no puede resolver ese retiro que hay del Estado Nacional, pero sí puede apelar a la idea de comunidad en donde las escuelas públicas tienen algo muy interesante que es esa comunidad educativa y donde muchas veces se da que la educación pública, que suele estar muchas veces desprestigiada, una alianza muy virtuosa entre docentes, padres, la cooperadora, los auxiliares. Y ahí el municipio como un puente. Nosotros venimos trabajando desde el municipio muy fuerte, invirtiendo en educación en dos líneas. Uno en la cuestión de la tecnología, muy entusiasmados con todo el advenimiento de la inteligencia artificial, muy obsesionados con poder achicar la brecha digital en términos de esta revolución de que cada vez más pibes y pibas puedan participar desde la educación inicial de este tipo de conocimientos.

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Y después con un programa, somos un poco nostálgicos, es cierto, con la idea del papel. Y ahí capaz coincidimos con tu pasión por la literatura. Somos un poco nostálgicos de la idea del libro y de lo que implica el libro, de la tranquilidad, de la reflexión, de la posibilidad de concentrarse en la lectura, todas cosas que hoy ante cierto escroleo infinito es medio difícil. Y lanzamos “Lomas Lee en Comunidad”, que es un programa propio del municipio para poder poner a disposición de las escuelas de Lomas de Zamora, distintos títulos con programas pedagógicos. Está la idea de “Descubrir Lomas”, ya que a veces vemos que hay una escuela que de alguna manera queda muy alejada de la vida de cada uno de los barrios. Lomas tiene 14 grandes ciudades. Por eso, el programa de “Descubrir Lomas” con las escuelas; para que los chicos y chicas que estudian en nuestro municipio conozcan la ciudad, la historia, lo que hay en el barrio. Y nos entusiasma la nueva tecnología, nos entusiasma la modernidad, pero en muchas de nuestras comunidades partimos muy atrás. Creemos que hoy es un crimen realmente y es un pecado que haya gente que no sepa leer y escribir. Y estamos trabajando muy fuerte en una campaña de alfabetización. Eso como líneas centrales. Y una cuestión no menor, algo que a nosotros nos desvela es trabajar para, no mitigar o morigerar, sino para eliminar la violencia de las escuelas. Que las escuelas sean un lugar de paz. Y eso es algo que trabajamos muchísimo.

Federico Otermin habló de cómo toda la comunidad puede tener responsabilidad en la formacion de los estudiantes

— ¿Cómo influyó tu mamá docente en tu intención educativa, en tu mirada sobre la educación?

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—- Sí, fue directora de una escuela de chicos ciegos de Lanús y no venía de la política, ni ella ni mi papá. Mi papá era médico del hospital Gandulfo, hospital público de Lomas de Zamora. Pero había un vínculo muy claro de la importancia de la salud y la educación. Y mi vieja, además, con chicos con discapacidad. Y, de alguna manera, desde muy chico tuve la claridad, por su testimonio, de la importancia que tenía tener buenos gobiernos y buenos gobiernos locales también, como para poder achicar esa brecha de la desigualdad. Yo vengo de una casa donde nunca faltó nada, donde siempre, por el contrario; de una casa con abuelos con muchos libros, de venir a la Feria del Libro. Era un paseo muy habitual en mi familia, el paseo de venir a la Feria del Libro. Y nos íbamos con pilas de libros.

Y la verdad, claramente fui un privilegiado en ese sentido, porque tuve un estímulo a la curiosidad. Porque había condiciones materiales que estaban resueltas y una familia que apuntalaba a eso. Y hoy trabajamos mucho en el municipio con esa mirada que mi madre particularmente inculcaba. De alguna manera poder reducir esa desigualdad que condiciona muchísimo. Y que los gobiernos locales tienen un rol importante en eso. Por ejemplo, en el puente con la universidad, es algo que me obsesiona y me desespera. Muchos chicos de Lomas no conocen la existencia de la universidad. Hay un fracaso ahí de la comunidad, un fracaso subconjunto, no para responsabilizar a alguien, en particular, sino en términos de sociedad. ¿Qué lejos puede quedar la universidad pública si ni siquiera hay idea de la existencia misma de la universidad? Ya ni siquiera la barrera económica de no poder ir por dificultades materiales.

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Hijo de una docente, Otermin puso a la educación en primer plano

—- Hoy tuvimos una charla con Martín Salvetti que trabaja en Ticmas Academy y hablábamos de la importancia de la identidad o de generar identidad entre la escuela y la fábrica. Con él hablábamos sobre todo de generación de oficios. Vos acá también sumás a la universidad.

— Nosotros lanzamos dos plataformas el año pasado con un éxito muy grande en Lomas, que fue una de creación propia; un desarrollo de municipio que funcionó muy bien, que es la plataforma “Aprender Lomas” y la de “Empleo Lomas”, que funcionan por separado, pero de alguna manera están vinculadas. En “Aprender Lomas” nucleamos toda la oferta de cursos gratuitos que brinda el municipio, la oferta pública y la oferta privada de cursos de oficios, de capacitación. Y en “Empleo Lomas” lo que hacemos es vincular a las empresas de Lomas con gente de nuestro distrito que está buscando trabajo.

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Y si bien, lamentablemente hoy es mucha más la gente que busca trabajo que los puestos que hay disponibles, ya vemos casos de éxito muy interesantes. Nos ha pasado de ir a empresas y que un empresario nos cuente que un laburante consiguió el trabajo a partir de la plataforma y eso da alegría. Y eso también creemos que es un nuevo rol del municipio que tal vez no estaba preparado para eso, pero que hoy está tratando de generar ese puente entre lo público y lo privado. Es muy positivo para empresas privadas de Lomas de Zamora contar con trabajadores que sean de Lomas, porque llegan más temprano, porque le quedan más cerca. Y también es muy bueno para un vecino de Lomas trabajar en Lomas, porque gasta menos de transporte, tiene más tiempo libre, se lo puede dedicar a la familia o estudiar o hacer otro tipo de actividad.

— ¿Sigue vigente la idea de educar para el trabajo?

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—- Sí, porque de alguna forma es cómo nosotros preparamos a los jóvenes para un mundo que va cambiando, que tiene sus nuevas reglas, que tendrá, en todo caso, nuevos trabajos. Habrá nuevos trabajos. Pero la idea del trabajo como ordenador de la familia, a veces entiendo que parecemos un poco nostálgicos o extrañando ese mundo que ya no existe y todo el tiempo nos familiarizamos con nuevos términos y, de hecho, lo hacemos y lo hacemos en la gestión del municipio. Pero toda esa disciplina del mundo del trabajo, que en algún momento venía de una forma natural, de familia, del abuelo al papá, del papá al hijo, del hijo; eso se cortó. Ahí hay un esfuerzo muy importante del municipio en esa educación para el trabajo, creemos que ahí también la universidad tiene un rol y donde todos debemos ir hacia una modernización. Porque también la urgencia del mundo del trabajo no da el tiempo para que se aggiornen con un plan de desarrollo estratégico de demasiados años.

Es como muy urgente. Un municipio es el primer mostrador del Estado. Lo escuchaba a Santiago Passaglia, más allá de que tenemos diferentes matices con San Nicolás, reconozco una capacidad de estar y de atender las demandas de sus vecinos y de sus vecinas.

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— Decías que hay muchos chicos de Lomas que no conocen la universidad. ¿Cómo llegan a ellos para darle más visibilidad a la universidad y ese recorrido?

— Yendo a la escuela. Y en eso tenemos una alianza virtuosa con la universidad para poder generar la difusión de las distintas carreras. También llevamos a muchos pibes de las escuelas a la universidad y eso genera una cosa muy maravillosa y muy extraordinaria. Y hacemos ese seguimiento. Estamos muy interesados en que los pibes puedan terminar la escuela, pero cuando terminen la escuela, que haya una continuidad. Porque si no, de alguna manera, el vínculo se corta. Si no le das la posibilidad de estudiar, llegan hasta el lugar que conocen. Y después la urgencia al sobrevivir.

Y eso es un poco lo que nos angustia hoy. Cuando las personas están condenadas a sobrevivir, viven mal. Posiblemente los que lo logren, los que sobrevivan y el pueblo argentino es maravilloso para eso, para el rebusque. Hoy las nuevas tecnologías también generan eso. Nosotros lo vemos mucho en Lomas, la “uberización” de la economía o la “rappización” de la economía, como le quieras poner. Mucha gente que tiene más de un trabajo y la verdad es que a veces no le queda tiempo, no le queda alma, no le queda espíritu para poder ir a una universidad con todo lo que eso implica, ese nivel de concentración. Tenemos la obligación de ser optimistas y trabajamos para eso. Y de no resignarnos a las cosas tan difíciles. Muchas veces trato de administrar la tensión entre el entusiasmo y alinearme con la realidad. Lomas es un distrito enclavado en el conurbano, de lo más grande de la provincia de Buenos Aires, en donde el modelo económico actual implica que hay mucha gente que, sinceramente, no la está pasando bien. Hoy se pierde un trabajo y cuesta mucho poder conseguirlo. Y el riesgo es que esta agenda de la educación pase a un segundo plano en función de la supervivencia. Si lo central es sobrevivir y lo central es rebuscársela, la posibilidad de que el pibe o la piba estudie se aleja.

— ¿Cómo te gustaría que la educación continuara una vez que termine tu mandato? ¿Cómo te gustaría la educación para tu hija?

— Mi hija va al Jardín 4 de Banfield. Es un jardín público que fue el mismo jardín que fui yo cuando era chiquito; un jardín que queda ahí cerca a la cancha donde vivimos y que es un jardín maravilloso. Y veo esa comunidad y la verdad es que soy muy feliz viéndola a ella crecer.

De hecho, cuando venía para acá, agobiado, digo, ¿cómo no se me ocurrió traerla a la feria? Y le escribí ahí a Daniela, mi señora, y le digo tenemos que venir. Así que el fin de semana vamos a estar recorriendo. Y de nuevo, yo soy optimista; sinceramente, soy optimista respecto del futuro del país, del Estado. Creo que tenemos un país realmente maravilloso y que vamos a poder salir adelante. Y sí son importantes estos valores de la solidaridad, de la no violencia, de poder generar una sociedad que viva más tranquila. Eso me parece que es importante como condición de posibilidad de todo lo demás.