Mariano Palamidessi, profesor universitario y director de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente porteño, señaló que la expansión comenzó ya a fines de la década del ‘60. “Fue la respuesta no planificada a la decisión de llevar la formación de maestros desde las Escuelas Normales hacia la educación superior no universitaria. Es una tendencia de largo plazo que no ha respondido a ningún tipo de decisión centralizada o coordinada sostenida en el tiempo”, indicó.