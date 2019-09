-Los padres tienen derecho a saber. Muchos países liberan sus estadísticas por escuela. Eso ayuda a mejorar, a comprometer a los equipos docentes, a que el Estado asista a las escuelas de peores resultados. Siempre me dicen que ya está más que diagnosticado el problema. Bueno, el paciente no se da por aludido ante ese diagnóstico. Hasta que cada uno de nosotros no entendamos que la crisis educativa está en nuestras propias casas, esto no se va a modificar. No se ven manifestaciones en las calles pidiendo por mejor educación. Incluso los que pagan no están preocupados por la calidad. Están por preocupados por que sus hijos tengan amigos, por que haya un campo de deportes.