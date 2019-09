-Hay que superar esos prejuicios. Realmente los chicos cuando salen de la escuela no consiguen trabajo. Las empresas dicen que lo que sale de la escuela es una porquería y que necesitan hacer su propia formación. Del otro lado, las escuelas dicen que no van a formar mano de obra. Tenemos un desencuentro enorme. Nosotros estamos insistiendo en que los chicos se reciban de la secundaria con titulaciones que no sirven para nada. ¿Por qué no pueden dialogar la escuela y las exigencias del mercado? Eso no quiere decir que los vamos a formar solamente para el mercado.