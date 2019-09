"Yo no lo quería perder. Su presencia me hacía mejor profesor. Cada vez que se ausentaba, inconscientemente terminaba dando una clase tradicional. No daba lo mejor de mí. Para no perderlo, le prometí una sorpresa para el día siguiente. En realidad no tenía absolutamente nada. Era un intento desesperado. Pasé toda la noche sin dormir. Se me ocurrió visitar una escuela especial a la mañana y vi que trabajan con herramientas tangibles, casi con juguetes como si fueran niños", relató.