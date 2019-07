Detrás de ese nombre había un concepto. "Los desafíos los combiné con las historias de las ideas. Les contaba los relatos que dieron origen a las teorías más importantes y se enganchaban. En el colegio es algo que no se puede hacer porque no da el tiempo. En cierto punto, logré hackear el sistema. Yo no avanzaba tanto, pero sí les daba habilidades de pensamiento. Y los chicos entendían", recuerda el profesor.