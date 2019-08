-Tuvimos una fuerte inmigración en los últimos años. En Helsinki el 20% de los alumnos son inmigrantes. Tenemos que asegurarnos de que ellos también se puedan integrar, que sus raíces no sean un impedimento para ellos. En Finlandia no importa de donde vengas. Nuestra intención es que todos tengan las mejores oportunidades para formarse, pero muchos de los que llegan no tienen la mejor preparación académica o no hablan nuestro idioma. Ese es hoy nuestro principal desafío.