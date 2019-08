-No estamos bien. Tenemos apenas 10% de mujeres cofundadoras en el mundo tecnológico a nivel global y menos del 5% en cargos directivos, y obtienen tan sólo el 2,7% del capital de riesgo disponible, que es realmente casi nada, porque apenas un 9% de todos los inversores apuestan a capitales de riesgo. Así que las mujeres no cuentan casi con fondos y representan menos del 25% de toda la mano de obra laboral dentro del rubro tecnológico, así que los números no están bien. Esto es lo que está ocurriendo en la economía y se están perdiendo oportunidades, porque las startups donde hay diversidad de género tienen un mejor rendimiento que aquellas donde hay equipos liderados solamente por hombres. Hay datos que prueban eso.