-De chiquita no se me ocurría cien por ciento ser astronauta. Quizás porque no lo veía posible. No tenía ese típico sueño de los nenes. Era muy bichera, muy fanática de los animales. Sí leía cosas del espacio y me gustaba. A medida que fui creciendo y aprendiendo sobre física, la astronomía se me fue haciendo un campo cada vez más interesante. Tengo varias opciones, pero es probable que a partir de este viaje, me decida por estudiar biología orientada al espacio.