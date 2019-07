—Principalmente con mucho de sentido común. Pero vamos por parte. Primero, los detractores dicen que no es real porque en las fotos de los hombres en la Luna no se ven estrellas de fondo sino un manto negro. Aseguran que eso no es posible porque si en la Luna no hay atmósfera deberían verse todas las estrellas, pero se ve ese telón negro. Argumentan que sería imposible falsificar las constelaciones que deberían aparecer y que por eso se optó por el "fondo negro". ¡Esto es falso!