-La tecnología es una gran promotora de la innovación, pero hay que tener cuidado de no confundir innovación con solamente hacer algo distinto. Innovación, para nosotros, es hacer algo diferente para lograr una mejora. Claramente puede haber innovación aunque no haya tecnología. El objetivo es que se vuelva invisible para que lo visible sea qué hace el docente con esos dispositivos. La tecnología por sí sola no genera alfabetización digital.