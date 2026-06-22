Colombia

Voto en blanco no se disparó en la segunda vuelta, pese a proyecciones sobre oleada de inconformes: no superó el 2%

La tercería en la contienda del domingo 21 de junio, entre los que no encontraron representación entre el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda, finalmente se mantuvo en los márgenes esperados: contrario a lo que se llevó a prever con miras a esta jornada

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Con el 63,60% de participación, la segunda vuelta de 2026 es la que más ciudadanos ha convocado a las urnas - crédito Sergio Acero/REUTERS
Con el 63,60% de participación, la segunda vuelta de 2026 es la que más ciudadanos ha convocado a las urnas - crédito Sergio Acero/REUTERS

La jornada del domingo 21 de junio en Colombia será recordada por una de las contiendas más reñidas en la lucha por la presidencia de la República, en la que la diferencia en favor del ganador, de acuerdo con el 99,99% de los votos informados en la fase de preconteo, de acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, es de solo el 0,96%. Lo anterior, en favor del abogado de derecha Abelardo de la Espriella.

En efecto, el candidato de oposición sacó un total de 12.959.515 votos, que representan el 49,66%, frente a 12.708.695 sufragios de su rival, que obtuvo el 48,70% de los respaldos. Ante un escenario tan parejo, uno de los interrogantes que surgió en el transcurso de la jornada fue qué tanto impacto tuvo el voto en blanco para este balance, entre los que, inconformes con ambas candidaturas, optaron por esta posibilidad.

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Abelardo de la Espriella ganó por una diferencia de apenas el 0,95%, de acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito AP
Abelardo de la Espriella ganó por una diferencia de apenas el 0,95%, de acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito AP

Sin embargo, si se comparan los registros de la primera vuelta, efectuada el 31 de mayo, y esta definición, lo cierto es que se mantuvo en sus márgenes. Los análisis sobre la influencia que tuvo en el triunfo de De La Espriella, y en el negativo balance en Cepeda, no tardaron en aparecer, en pro de encontrar de algún modo justificación a este resultado.

¿Cómo le fue al voto en blanco en la segunda vuelta? Estos son los registros

Aunque varios líderes de centro promovieron el voto en blanco como manera de expresar inconformismo entre las ejecutorias del actual Gobierno, del cual el Cepeda se vendió como sucesor, y la manera en que se desarrolló la campaña de De La Espriella, las cifras son claras: y apenas alcanzó el 1,63% de los votos, con un total de 426.845 registros. Así, la invitación hecha a expresarse en las urnas contra los aspirantes fracasó.

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Ilustración en acuarela. Una mano deposita un voto en blanco en una urna transparente con el logo "Elecciones Colombia". Al fondo, personas votando y una bandera colombiana.
El voto en blanco es considerado un mecanismo de expresión democrática que no necesariamente está ligado a una de las candidaturas y que refleja inconformismo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Y todo porque en la primera vuelta el número de sufragios en blanco fue del 1,71%, con 406.970 papeletas, sin dejar de lado la particularidad de que eran 13 las candidaturas que aparecían en el tarjetón. En esta ocasión, aparte de esta opción, solo eran dos los perfiles por los que tenían que decantarse los colombianos, de ahí que se considere que no hubo incrementos significativos en esta expresión.

La misma tendencia sucedió con los votos no marcados, que para esta oportunidad representaron el 0,11%, frente al 0,19% de la primera vuelta; y los nulos, que fueron del 0,83%, cuando el 31 de mayo registraron un 1,02%. La gran diferencia radica en los 2.389.851 de electores de más en esta contienda, si se ponen en paralelo el total de votos por los candidatos de cada una de las jornadas para elegir un nuevo presidente.

Para el exsenador Jorge Robledo la afirmación del presidente de que "Colombia se relaciona con el mundo entero" por haber ingresado en la Ruta de la Seda", es falsa - crédito Colprensa
El exsenador Jorge Enrique Robledo fue uno de los promotores del voto en blanco - crédito Colprensa

Con ello, los que contemplaron expresar su voto protesta en la contienda, como Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo y Juan Manuel Galán, entre otros, no lograron mover grandes masas en torno a esta posibilidad, que ha sido si se quiere, satanizada en cada elección; al considerarse que no tiene ningún efecto vinculante en una segunda vuelta, en caso de que obtuviera significativos respaldos en las urnas.

A su vez, otro aspecto a resaltar es que en esta cita con la democracia se registró el nivel más alto de participación, con un 63,60% del censo electoral, con un aumento del 5,72% si se compara con la primera vuelta, en el que este registro se ubicó en el 57,88%. En un país en el que el voto no es obligatorio, como ocurre en Perú, este registro puede dar clara muestra de lo que representó esta contienda para Colombia.

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