-Yo no hablo solo de mis años, sino de los casi doce que llevamos de gobierno en la Ciudad. Creo que avanzamos mucho al principio en poder sentar las bases de un sistema educativo, que tenía a las escuelas sin gas, que no tenía vacantes para los chicos de 5 años, que no hacía capacitación docente, con salarios muy bajos. Esa primera estructura me permitió a mí empezar a discutir sobre política educativa con un desafío enorme: ser parte de la generación que tiene que saltar este cambio de época. Estamos yendo hacia un mundo con trabajos que todavía no existen, con la influencia de la tecnología en cada aspecto de nuestras vidas.