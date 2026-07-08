Crisis de residuos sólidos y agua en Lerma: UAM busca frenar la contaminación

Estudiantes y científicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) realizan actividades de limpieza en un río contaminado y promueven la sostenibilidad ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) impulsa una estrategia para contener la crisis de residuos sólidos y la contaminación del agua en el municipio de Lerma, Estado de México.

De acuerdo con especialistas de la universidad, han identificado que la acumulación de basura y las descargas sin tratamiento han deteriorado los cuerpos de agua locales, lo que afecta a la población y el entorno natural.

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Residuos sólidos en agua son un riesgo para la salud pública

El aumento de residuos sólidos en Lerma ha provocado un problema sanitario que impacta a los habitantes de la zona. La UAM advierte que la acumulación de desechos en espacios públicos y cauces fluviales favorece la proliferación de vectores de enfermedad.

De acuerdo con María Gabriela Martínez Tiburcio, profesora investigadora de Unidad Lerma, la capacidad de los servicios de recolección municipal se encuentra rebasada y el manejo inadecuado de la basura contribuye al deterioro ambiental.

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La doctora María Gabriela Martínez Tiburcio explica en un estudio de radio la iniciativa para atender la problemática que afecta a más de 33 mil habitantes de Lerma. (Universidad Autónoma Metropolitana)

La universidad señala que la presencia de microplásticos y materiales no biodegradables en los cuerpos de agua representa un riesgo para quienes dependen del río y de pozos locales. La contaminación afecta a más de 100,000 personas que viven en la región, quienes enfrentan dificultades para acceder a agua limpia y segura.

Propuestas de la UAM para frenar la contaminación

La Universidad Autónoma Metropolitana desarrolla propuestas tecnológicas y campañas de educación ambiental. El objetivo es reducir la generación de residuos y mejorar el tratamiento de aguas residuales.

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La UAM promueve la instalación de sistemas de separación de basura en origen y la creación de centros de acopio para materiales reciclables.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución propone la implementación de biodigestores para el tratamiento de aguas residuales domésticas, con la meta de disminuir la carga contaminante que llega a los ríos. La universidad también impulsa talleres y actividades con comunidades para sensibilizar sobre el manejo adecuado de residuos.

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El reto de recuperar el equilibrio ambiental

La UAM sostiene que la rehabilitación de los cuerpos de agua en Lerma requiere la colaboración de autoridades, empresas y población. La universidad reconoce que la crisis ambiental afecta a sectores productivos como la agricultura, que depende de la disponibilidad y calidad del recurso hídrico. “La recuperación del equilibrio ecológico solo será posible con la participación de todos los actores”, afirma la UAM.