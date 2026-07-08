Gobierno de De la Espriella reveló cómo revivirá Mi Casa Ya para mejorar el acceso a subsidios de vivienda en Colombia: “La Casa Milagro”

El programa Mi Casa Ya otorga un subsidio para comprar casa nueva. En la vigencia 2025, los cupos nacionales del programa se agotaron rápidamente, lo que llevó a nuevas reglas y restricciones para acceder a ellos- crédito Colprensa

La Casa Milagro será el programa con el que el ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán, buscará reemplazar Mi Casa Ya en Colombia. El funcionario entrante dijo que el anuncio formal, junto con el presupuesto y las fuentes de financiación, quedará para el 7 de agosto. Por ahora, adelantó que tendrá una combinación de subsidios, créditos y apoyos de distintas entidades.

Beltrán presentó adelantos del programa como una respuesta al deterioro del acceso a vivienda en los últimos años. El diagnóstico apunta a decisiones adoptadas desde el ministerio y a una pérdida de confianza entre los hogares y el sector constructor.

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“Tuvimos cuatro años donde este ministerio, a través de algunos decretos, desmontó una de las principales políticas que tenía el Gobierno nacional hace años; era la posibilidad de que los colombianos accedieran a una casa”, dijo a Caracol Radio.

Jaime Andrés Beltrán, ministro designado de Vivienda, dijo que es necesario facilitar el acceso a vivienda a las familias colombianas - crédito @soyjaimeandres / X

Sostuvo que esas medidas redujeron la posibilidad de acceder a vivienda propia. También afirmó que el nivel de desistimiento superó casi el 70%. “Hoy, lo que tenemos es una oportunidad enorme, y es devolverle la confianza tanto a la ciudadanía para que lo vuelva a intentar, como a los constructores para reactivar el mercado”, agregó.

Cómo funcionará La Casa Milagro

El plan también contempla mejoramiento de vivienda y legalización de barrios, mientras el Gobierno define con el Ministerio de Hacienda los recursos y la financiación. Combinará subsidios, créditos y beneficios de varias entidades para facilitar la compra de vivienda. En el esquema participarán el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), las cajas de compensación, los bancos y el sistema financiero.

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Beltrán explicó que la idea es reducir la carga que hoy asumen los hogares al cerrar la financiación. También dijo que el diseño busca ampliar las alternativas de acceso sin depender de un subsidio directo. Uno de los compromisos de campaña fue ofrecer créditos hipotecarios con tasas cercanas al 2%. Sobre ese objetivo, señaló que la directriz oficial es buscar una reducción del costo financiero por distintas vías.

“La directriz del presidente es buscar las tasas más bajas posibles y articular diferentes fuentes para aliviar la carga financiera de los colombianos”, dijo al medio.

El valor del aporte otorgado por Mi Casa Ya depende de tu clasificación en el Sisbén IV - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Antes, había precisado que buscan que “ese 2% lo podamos no encontrar solamente a través de un subsidio, a través de un crédito en un banco, sino con beneficios de diferentes fuentes que nos permitan aliviarle al colombiano la posibilidad de acceder a una casa”.

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Mejoramiento de vivienda y legalización de barrios

La propuesta no se limitará a la compra de vivienda nueva. El gobierno entrante también quiere reforzar el mejoramiento habitacional y avanzar en la legalización de barrios que hoy carecen de formalización o de acceso completo a servicios públicos.

Jaime Andrés Beltrán vinculó ese frente con uno de los problemas que, según él, dejó la gestión saliente.

“Nosotros lo hemos titulado La Casa Milagro, donde la articulación de los diferentes sectores nos permita, no solamente darle la oportunidad a la gente de acceder a la casa con créditos realmente asequibles, sino también el apoyo y el fortalecimiento a los mejoramientos de vivienda, que es donde tenemos la principal problemática y donde el principal foco de dinero se enfocó en estos 4 años, pero, lamentablemente, la ejecución fue muy baja”, afirmó.

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Añadió que habrá coordinación con entes territoriales y municipios. La intención es facilitar procesos de transformación del uso del suelo, legalización urbanística y ampliación de la cobertura de servicios públicos.

En Colombia, el 65,2% de los hogares no tiene casa propia, según el Dane - crédito Visuales IA Infobae

Qué se anunciará el 7 de agosto

Todavía no se conocen el valor de los subsidios ni el presupuesto total de La Casa Milagro. Beltrán indicó que esos puntos siguen en discusión con el Ministerio de Hacienda. Según él, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, hará el anuncio oficial el próximo 7 de agosto. Ese día presentará el decreto del programa dentro del paquete de medidas con el que iniciará su mandato.

Beltrán señaló que ese decreto incluirá tanto las fuentes de financiación como el presupuesto. También anticipó que el gobierno presentará el fortalecimiento de las inversiones en saneamiento básico como otra prioridad del nuevo Ministerio de Vivienda.

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La apuesta oficial busca destrabar el acceso a vivienda y dar una señal al sector constructor al comienzo del nuevo mandato. El Gobierno deja para agosto la definición de los recursos con la idea de reactivar una política que, según su diagnóstico, debe volver a mover hogares, proyectos y empleo.