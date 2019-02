–El rol del docente es el fundamental de la escuela, pero el horizonte es el chico. El docente no tiene que ser el protagonista. El rol del maestro fue variando, pero no creciendo. Seguimos teniendo maestros que dan una clase magistral y se desligan del chico, que les dictan durante dos horas y piensan que es el conocimiento absoluto. Eso ya hoy no puede suceder. Tenemos chicos que van a 200 kilómetros por hora cuando antes íbamos a 60. Tienen otras vías por donde incorporar conocimiento, la información al alcance de la mano. Entonces cuando vienen a la escuela se aburren. Si vos no trabajás en proyectos, en algo que se pueda plasmar, no sirve.