Colombia

Álvaro Uribe acusó a Iván Cepeda de ofrecer beneficios a paramilitares y de tener vínculos con las Farc: “Ha engañado a toda Colombia con la Paz Total”

El exmandatario acusó al candidato del Pacto Histórico de intervenir en procesos judiciales y facilitar la impunidad de excombatientes

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Álvaro Uribe Vélez acusó a Iván Cepeda de manipular testimonios y favorecer a exguerrilleros - crédito Colprensa
Álvaro Uribe Vélez acusó a Iván Cepeda de manipular testimonios y favorecer a exguerrilleros - crédito Colprensa

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, cuestionó nuevamente al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda. En una serie de publicaciones en la red social X, Uribe sostuvo que el también congresista “engaña a todo el mundo” y lo acusó de actuar en contra de la justicia.

Odiaba a los paramilitares y después les ofreció beneficios para que me acusaran”, afirmó, señalando que Cepeda habría manipulado testimonios para perjudicarlo en procesos judiciales.

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El exmandatario también se refirió a las versiones sobre supuestos vínculos de Cepeda con organizaciones armadas ilegales. “Niega que fue colaborador de las Farc”, expresó Uribe, quien insistió en que el senador ha engañado “a toda Colombia con la Paz Total que solo ha servido para aumentar el narcoterrorismo”.

El exjefe de Estado cerró su mensaje con una consigna de respaldo a la candidatura de la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia.

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Álvaro Uribe señaló a Iván Cepeda de proteger a disidentes y criticó la Paz total - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe señaló a Iván Cepeda de proteger a disidentes y criticó la Paz total - crédito @AlvaroUribeVel/X

En otra publicación, Uribe destacó las acciones de su administración en materia de extradición. “Durante el gobierno de Álvaro Uribe se extraditaron cerca de 1.200 personas”, escribió, aludiendo a las políticas implementadas durante sus dos mandatos para combatir el narcotráfico y la criminalidad organizada.

Uribe señaló directamente a Cepeda como responsable de facilitar la impunidad de exjefes guerrilleros.

Cepeda consiguió la impunidad de los narcoterroristas Jesús Santrich e Iván Márquez, reincidieron en el delito, frustró la extradición, ayudó a que se fugaran a Venezuela y desde allí organizaron el asesinato de Miguel Uribe”, publicó.

Las acusaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez se producen de cara a las elecciones del domingo 31 de mayo de 2026, por lo cual el exjefe de Estado ha reiterado su apoyo en diferentes ocasiones a Paloma Valencia.

Álvaro Uribe destacó extradiciones bajo su gobierno y señaló a Iván Cepeda por impunidad de Santrich y Márquez - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe destacó extradiciones bajo su gobierno y señaló a Iván Cepeda por impunidad de Santrich y Márquez - crédito @AlvaroUribeVel/X

Álvaro Uribe acusó a Iván Cepeda de “promotor del terrorismo” y criticó al Gobierno Petro por crisis social y económica

Álvaro Uribe Vélez publicó un video en X dirigido a sus “compatriotas de Bogotá”, en el que lanzó cuestionamientos directos contra Iván Cepeda y el actual gobierno de Gustavo Petro, al tiempo que expresó un apoyo explícito a la senadora Paloma Valencia.

El exmandatario cuestionó la presencia de “espiones” y sostuvo que “Cepeda, candidato y promotor del terrorismo”, representa una amenaza para la seguridad nacional. Según Uribe, Colombia enfrenta “el penoso campeonato de la producción de droga y el riesgo de que la comunidad internacional, por esa razón, llegue a irrespetar nuestra soberanía”.

Durante la intervención, Uribe señaló que los “campos de Colombia extorsionados, las ciudades también, los niños reclutados, las escuelas asediadas por la droga”, constituyen el panorama actual del país.

El expresidente remarcó que la situación amerita una política de “orden y autoridad, firmeza de siempre, transparencia de siempre”, valores que asoció con la figura de Paloma Valencia. “Paloma, rescate de la seguridad. Paloma, respetabilidad internacional”, afirmó.

Álvaro Uribe Vélez arremetió contra Iván Cepeda y Gustavo Petro en video - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe Vélez arremetió contra Iván Cepeda y Gustavo Petro en video - crédito @AlvaroUribeVel/X

En contraste, Uribe criticó el modelo que identificó con Cepeda, al que atribuyó “la economía del odio de clases”.

El exmandatario sostuvo que “aparentan favorecer al trabajador y por el odio al que genera empleo, terminan afectando al trabajador”. Según su visión, “el trabajador en el gobierno Petro Cepeda tiene que pagar los medicamentos, no tiene vivienda social, sufre la excesiva inflación desde el greño”.

El video también dedicó un segmento a la política laboral y económica. Uribe defendió la propuesta de Paloma Valencia de una “economía fraterna, de la reducción de la jornada de trabajo, el respeto al salario, que no despidan trabajadores, que se reactive la generación de empleo en el sector privado”. Planteó que, bajo esa perspectiva, “sí al salario, pero menos impuestos”.

En materia de educación y juventud, Uribe contrastó las propuestas de los candidatos. Acusó a Cepeda de promover un “odio a la educación privada” y la “politización de la universidad pública”. Además, señaló al gobierno de Petro por un “incumplimiento con el Icetex”.

El expresidente intervino en el debate electoral en Bogotá con fuertes señalamientos políticos y mensajes de apoyo a la candidata Paloma Valencia - crédito @AlvaroUribeVel/X

Para Uribe, la alternativa que representa Paloma Valencia incluye “una gran política de juventud que incluye el respeto a la educación pública, a la privada, la oferta a los colombianos para que puedan formarse en las últimas herramientas de la inteligencia artificial y desempeñarse bien en el país o en cualquier parte del mundo”.

El expresidente subrayó que “Paloma, una política de juventud y una política de confianza en el país, un país seguro, con estímulo a la promoción del emprendimiento”.

Según sus palabras, Valencia propone que “los jóvenes, en un ambiente de libertad, de educación y de promoción del emprendimiento, puedan dar todo el potencial de su imaginación, de su creatividad”.

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