"El gran problema de la educación es que los chicos se aburren. No es que tiene que ser una joda la escuela, pero que el chico tiene que saber que el conocimiento que uno le está dando es algo útil para su futuro. Aunque no hay que hacérselo saber con rigor. Rigor ya tiene en su casa, en los barrios donde viven. En la escuela no tenemos que hacer la vida más amarga", sostiene.