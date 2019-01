Pese a las adaptaciones en el modo de enseñar, aclaran, las escuelas experimentales se adecúan a la currícula que plantea el ministerio de educación provincial. Es decir, dan los mismos contenidos que las convencionales. Pero la forma de evaluar también es muy distinta. No les toman exámenes. Tampoco reciben notas numéricas. Se trata de "no fomentar la competencia". Los chicos solo reciben la calificación de "aprobado" o "desaprobado". Quienes desaprueban no repiten de grado, sino que vuelven a hacer la materia con otro grupo de alumnos. En los grupos, entonces, terminan conviviendo jóvenes de distintas edades.