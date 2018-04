-No damos tareas. El proceso de aprender no es emitir un concepto, que los estudiantes hagan unas prácticas y después hacer un examen. Eso no lo hacemos. El estudiante primero tiene que construirle sentido a lo que va a hacer. Si no, no tiene valor. Nosotros no damos la información. Ellos la tienen que buscar. No podemos poner a una persona durante 14 años diciendo "denme, denme, denme". Lo que está aprendiendo es a ser un mendigo profesional. Hay una gran diferencia entre el proceso de aprender y el proceso de memorizar.