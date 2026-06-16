Asesinato de Valeria reveló una banda de secuestradores en Michoacán: autoridades tenían 3 víctimas previas pero no procedieron

La banda de secuestradores estaba conformada por tres integrantes de una familia. Fotos: Fiscalía y redes familia de Valeria

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el caso de Valeria, adolescente de 15 años hallada sin vida en Morelia el 26 de mayo pasado, reveló una red criminal dedicada al secuestro y extorsión que ya acumulaba al menos tres antecedentes de víctimas documentados por las autoridades.

En conferencia de prensa, realizada este martes 16 de junio, el funcionario detalló que ya se tenía conocimiento de tres víctimas que estarían relacionadas con la red integrada por Alexander “N”, Rigoberto “N” y Rigoberto “N”, los tres integrantes de una familia.

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Los caso previos eran dos secuestros de menores de edad -que lograron escapar- y el homicidio de Roosevelt “N”, un hombre originario de Nogales, Sonora, cuyo cuerpo fue localizado en octubre de 2025 en la misma zona donde apareció el cuerpo de la joven.

Por estos hechos, el fiscal anunció que un agente del Ministerio Público enfrentará este martes una audiencia judicial por omisiones en relación con dichas investigaciones.

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Integrantes de una familia formaron la red de secuestro: este es su historial criminal previo al asesinato de Valeria

Foto: Fiscalía de Michoacán

Las investigaciones permitieron identificar que la banda está integrada por 3 hombres que comparten vínculos familiares directos: Alexander “N”, señalado como el agresor principal, material e intelectual del crimen; y dos personas identificadas ambas como Rigoberto “N”, uno de ellos padre de Alexander y el otro su hermano.

De acuerdo con el fiscal, la primera carpeta vinculada a la banda corresponde al secuestro de una menor de edad, por cuya liberación los agresores exigieron 300 mil pesos, y en el que la víctima logró escapar por sus propios medios.

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La segunda carpeta involucra a Roosevelt “N”, un hombre originario de Nogales que llegó a Morelia para reunirse con integrantes de la banda, a quienes conocía. Durante su recorrido, los captores comenzaron a enviar mensajes a su hermana -con residencia en Estados Unidos- para solicitarle un pago de 25 mil dólares a cambio de liberarlo.

Foto: Fiscalía de Michoacán

La familia presentó la denuncia al sexto día, pero el 9 de octubre de 2025 Roosevelt “N” fue hallado sin vida en las inmediaciones de La Nopalera, a la altura de La Aldea. En la misma zona donde se localizaría meses después a Valeria “N”.

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La tercera carpeta refiere el secuestro de otra menor de edad, por quien la banda exigió 250 mil pesos, y al igual que en el primer caso, la joven logró escapar de sus captores.

El fiscal Torres Piña subrayó que la acumulación de estas carpetas pone en evidencia una falla institucional, por lo que un ministerio público que estuvo al frente de estas investigaciones fue acusado de omisiones.

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“Si un ministerio público, un perito, un policía de investigación no solicita de inmediato algunos temas, se pueden escapar algunas informaciones fundamentales que podemos evitar y prevenir”, advirtió el fiscal.

El caso Valeria: la cuarta víctima de la misma banda

Valeria, de 15 años, fue asesinada y encontrada un día después de su desaparición el 24 de mayo

Valeria, de 15 años y vecina de Morelia, fue la cuarta víctima documentada del grupo. Sus captores contactaron a la familia en distintos momentos para exigir 300 mil pesos por su liberación. El 26 de mayo fue hallada sin vida en la misma zona donde meses antes apareció el cuerpo de Roosevelt “N”: La Nopalera, a la altura de La Aldea.

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La investigación del caso de Valeria fue la que llevó a la Fiscalía a cruzar datos de carpetas diversas y descubrir el patrón criminal de la banda. “Al meternos a la revisión y al cotejo de información, nos ha llevado a que esta banda delincuencial tenía tres antecedentes”, explicó Torres Piña.

Fue la vicefiscal de Alto Impacto, identificada como Cristy, quien informó al fiscal el día previo a la conferencia sobre la incorporación de una carpeta adicional al historial delictivo de los implicados.

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Alexander “N” pretendía tener una relación con Valeria

El 30 de mayo fue detenido Alexander, de 18 años, quien pretendía tener una relación con Valeria, de 15 años, se ganó su confianza pero presuntamente la había secuestrado y asesinado, él la llevó en su moto y posteriormente apáreció con signos de violencia sin vida enntre matorrales Foto: Fiscalía de Michoacán

De acuerdo con la información previa brindada por las autoridades, Alexander “N” trabajaba en el corte de aguacate en la región de Tacámbaro y había establecido contacto con Valeria con la intención aparente de mantener una relación sentimental con ella. El día de su desaparición, el 25 de mayo, se ofreció a llevarla a la escuela en su motocicleta.

Durante las investigaciones, Alexander fue detenido inicialmente por el delito de cohecho luego de que intentó sobornar a agentes de la Policía de Investigación. Posteriormente se obtuvo una orden de aprehensión en su contra por secuestro agravado.

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El 2 de junio, un juez de control lo vinculó a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa.

Su padre, Rigoberto “N”, fue detenido ese mismo día, señalado como presunto responsable del secuestro y homicidio de Roosevelt en 2025, aunque las investigaciones continúan para determinar su grado de participación en el caso Valeria.