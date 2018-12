En una de las nueve conferencias magistrales que tuvieron lugar entre el lunes y miércoles, Sean Gallagher, director ejecutivo del Center for the Future of Higher Education & Talent Strategy de Northeastern University, brindó cifras sobre un fenómeno cada vez más instalado: el life long learning o aprendizaje para toda la vida. Dos tercios de los empleadores estadounidenses creen que necesitarán mecanismos de capacitación permanente para sus trabajadores.