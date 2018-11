Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, no considera que el rechazo sea total. "No me gusta generalizar. Lo que escuchamos hasta acá es la voz de los que gritan fuerte y se expresan de forma violenta. No estoy convencida de que la comunidad educativa esté en contra. En privado, muchos estudiantes y docentes se expresan a favor del proyecto, pero no se sienten en un espacio donde expresar su posición. Hay una postura casi autoritaria de pensamiento", le dijo a Infobae.