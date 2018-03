-A diario reviso los comentarios en las cuentas de todas las redes sociales donde tengo presencia. La gente me pide explicaciones en algunos temas, me agradecen y felicitan. También, como en todos lados, a algunos no les caigo bien y me dejan mensajes ofensivos. Yo no me molesto a entrar en pelea con nadie. Internet es un universo donde uno elige qué quiere ver. Entonces, si no les gusta mi trabajo, ya saben dónde está la salida. Trabajo para quienes tienen la necesidad de aprender.