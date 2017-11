Más allá de que reconoció que no se discutió entre los gremios la cláusula gatillo, Díaz cree que es un pedido unánime. "El gobierno tiene que aceptar porque si no, es un ajuste al salario. La gobernadora dijo que a partir del 1 de noviembre se iba a discutir la paritaria haciendo clara referencia a la cuestión salarial y por ahora no fuimos convocados", indicó.