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Un conocido influencer gastronómico visita el restaurante de “comida real” de Marcos Llorente: “Este contenido no lo subiría, igual ha sido mala suerte mía”

La experiencia estuvo marcada por alguna sorpresa y hasta invitaciones por la mala calidad en el plato principal

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El influencer en su cuenta de TikTok
El influencer gastronómico habla sin tapujos del bar de Marcos Llorente. (TikTok @Josefoodvibes)

Un conocido influencer gastronómico ha puesto a prueba uno de los locales más mediáticos de la capital. Jose Vives, más conocido como @josefoodvibes, decidió visitar Naked and Seated, el restaurante de “comida real” impulsado por los futbolistas Marcos Llorente e Ibai Gómez, y compartir su experiencia con su comunidad. Aprovechando el ambiente mundialista y la proliferación de locales gestionados por deportistas en Madrid, el creador de contenido lanzó una miniserie visitando tres de estos restaurantes, abriendo con el establecimiento que presume de una carta sin gluten, sin aditivos ni conservantes.

El local, que arrastra “unas reviews bastante reguleras”, prometía una propuesta diferente y saludable. Sin embargo, desde el primer plato, la experiencia se movió entre la sorpresa y la decepción. El influencer comenzó con la pizza mediterránea, elaborada con base de quinoa, tomate, pollo, tomates cherry y parmesano, un guiño a quienes buscan alternativas sin gluten. Tras probarla, expresó: “Me parece que está superbuena, ¿eh? El pollo marinado está superrico, jugosito y tal, y la masa es como medio elástica. Evidentemente, no es como comerte una pizza napolitana, pero, tío, hace su función, ¿eh? Me mola bastante”.

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Uno de los puntos diferenciales de Naked and Seated es la autoría de su carta, diseñada por el chef e influencer Bosquet, conocido por sus recetas saludables y sus 3,2 millones de seguidores. La propuesta gira en torno a la “comida real”, con una sección especial denominada “para vivir cien años”. Vives seleccionó uno de estos platos combinados, compuesto por tres huevos, boniato, entraña y aguacate. La presentación y la temperatura de los ingredientes no convencieron al creador: “De base este plato luce un poco raro, las yemas un poco cuajadas. Aquí sí que entiendo más las valoraciones del sitio. La entraña está medio fría, se mastica un poco mal, el huevo, ya lo habéis visto, está supercuajado y cuesta dieciocho veinte”.

Un postre saludable y un plato de regalo

El recorrido por el menú incluyó una parada en los postres, donde los famosos donackets, marca registrada del restaurante, se llevaron los elogios. Elaborados con calabaza, anacardo, almendra y chocolate, y sin azúcares añadidos, sorprendieron gratamente al influencer. “Esto está absolutamente buenísimo, tío. Además, no tiene azúcares añadidos, ¿eh? El dulce que tiene es de la calabaza y tal. Muy bueno. Me gusta mucho este postre”, confesó Vives, subrayando el acierto de la propuesta dulce del local.

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Cierran el restaurante ‘saludable’ de Marcos Llorente y sus socios futbolistas en Pozuelo (Madrid) por no tener licencia: “Los vecinos nos tiraban basura”.

La experiencia, sin embargo, no estuvo exenta de contratiempos. La cuenta reflejó un detalle poco habitual: “Nos han invitado al plato combinado porque estaba bastante mal cocinado, así que por ese lado bien”. Este gesto del restaurante pareció compensar en parte la insatisfacción con el plato principal, aunque no evitó una valoración sincera sobre el servicio: “La experiencia global, pues el servicio no ha sido el mejor, en el plato ese la han liado un poco”.

La reseña sincera del influencer

En un ejercicio de honestidad poco habitual en redes sociales, Jose Vives aclaró las razones por las que finalmente decidió compartir el contenido: “De normal yo este contenido sinceramente no lo subiría, pero está dentro de una serie con contenidos programados y tal. Es probable que sea un día puntual. Salen muchísimos deliveries, hay seis locales, o sea que entiendo que la cosa funciona. Igual ha sido mala suerte mía”.

Uno de los platos de Naked and Sated, el restaurante de Marcos Llorente. (Instagram @nakedandsated)
Uno de los platos de Naked and Sated, el restaurante de Marcos Llorente. (Instagram @nakedandsated)

El creador animó a su audiencia a dejar su opinión y mantenerse atentos a los próximos episodios de la miniserie, en los que continuará evaluando propuestas gastronómicas impulsadas por futbolistas. La reseña de Naked and Seated, marcada por la alternancia entre aciertos y deslices, refleja la complejidad de trasladar la filosofía de la “comida real” a una experiencia de restauración que satisfaga tanto en sabor como en servicio.

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