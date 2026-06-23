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Receta de coca de San Juan en sartén: la versión fácil y sin horno de este dulce típico

Este clásico de la noche de San Juan puede prepararse de muchas maneras, siendo una de ellas esta sencillísima receta para la que no se necesita horno

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Receta de coca de San Juan (Adobe Stock)
Receta de coca de San Juan (Adobe Stock)

Al caer el último rayo de sol de la tarde del 23 de junio, comienza en España, especialmente en la zona del Mediterráneo, la que es una de las festividades más emblemáticas de todo verano: la noche de San Juan. Unos festejos, que tradicionalmente, marcan el solsticio de verano y que llegan acompañados de hogueras, petardos y, por supuesto, buena comida.

El recetario de esta especial jornada tiene un protagonista muy especial: la coca de San Juan, un dulce típico se disfruta con familia y con amigos, y que es el broche de oro de una noche mágica que solo ocurre una vez al año. Hoy aprendemos a cocinar este clásico saltándonos ligeramente su elaboración tradicional, eliminando el uso del horno para optar por la sartén como nuestra aliada. Una versión muy fácil, esponjosa y perfecta para quienes no quieren encender el horno en verano o para aquellos que no tienen uno en casa.

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Receta de coca de San Juan en sartén

La coca de San Juan en sartén es una versión rápida y casera de este clásico, ideal si no tienes horno. Se elabora con una masa aireada, enriquecida con mantequilla y cítricos, cocida directamente en la sartén y coronada con crema pastelera, almendra fileteada y azúcar glas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 60 minutos
    • Preparación: 30 minutos
    • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 200 gr harina de trigo todo uso
  • 70 ml leche
  • 1 cucharadita de levadura seca
  • 50 gr mantequilla
  • 45 gr azúcar
  • 1 huevo (L)
  • Ralladura de naranja o limón
  • Pizca de sal

Para la crema pastelera rápida:

  • 150 ml leche
  • 2 yemas de huevo
  • 40 gr azúcar
  • 15 gr almidón de maíz
  • 10 gr mantequilla
  • 1 cucharadita esencia de vainilla

Para decorar:

  • Almendra fileteada
  • Azúcar glas

Cómo hacer coca de San Juan en sartén, paso a paso

  1. Mezcla la leche templada con la levadura y una cucharada de azúcar. Deja reposar 5 minutos hasta que espume.
  2. En un bol, bate el huevo con el resto del azúcar y la ralladura de cítricos.
  3. Incorpora la mantequilla derretida y la mezcla de leche y levadura.
  4. Añade la harina y la sal poco a poco, mezclando hasta obtener una masa suave y elástica.
  5. Tapa el bol y deja levar en un lugar cálido durante 30 minutos, hasta que doble su tamaño.
  6. Mientras, prepara la crema: mezcla las yemas con azúcar y almidón de maíz. Calienta la leche con la vainilla, vierte sobre la mezcla y devuelve al fuego removiendo hasta que espese. Añade la mantequilla y reserva.
  7. Desgasifica la masa y estírala suavemente hasta que tenga el tamaño de la sartén.
  8. Calienta la sartén a fuego bajo y coloca la masa. Tapa la sartén para crear efecto horno y que la masa suba bien y cocina 8-10 minutos por un lado. Da la vuelta con cuidado y cocina 3-5 minutos más. Usa fuego muy bajo para evitar que la base se queme.
  9. Extiende la crema pastelera por encima, decora con almendra fileteada y cocina 2 minutos más, tapado, para que la base se mantenga tierna.
  10. Retira del fuego, deja enfriar y espolvorea con azúcar glas antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 6 y 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 290 kcal aprox.
  • Hidratos de carbono: 38 g
  • Proteínas: 6 g
  • Grasas: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La coca se mantiene tierna hasta 2 días a temperatura ambiente, bien tapada. Si lleva crema, guárdala en nevera y consume antes de 48 horas.

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