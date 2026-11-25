Los países del Golfo sobrevivieron a una guerra corta y caliente: una guerra larga y fría será más difícil

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Durante medio siglo, los problemas en otras partes del mundo a menudo beneficiaron a los negocios en el Golfo. La guerra árabe-israelí de 1973 y el posterior embargo petrolero impulsaron un auge económico en la región. La invasión rusa de Ucrania en 2022 trajo consigo una afluencia de capital extranjero y un aumento drástico en los precios del petróleo. Este año, los problemas llegaron al propio Golfo. Sin embargo, en cierto modo, la vida está volviendo a la normalidad, como si los problemas hubieran ocurrido en otro lugar completamente distinto.

Los vuelos y los hoteles están más concurridos. Los eventos más importantes siguen adelante: Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), acogerá una carrera de Fórmula 1 y una cumbre financiera en diciembre. En octubre, nueve personas compraron viviendas en Dubái valoradas en más de 50 millones de dirhams (14 millones de dólares), incluso mientras Donald Trump amenazaba con reanudar una guerra que podría provocar que misiles y drones volvieran a caer sobre la ciudad.

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El presidente de Estados Unidos ha retirado esas amenazas, al menos por ahora. Pero el peligro y la inestabilidad persisten. Tanto en Washington como en los países del Golfo, muchos funcionarios prevén que el conflicto continúe durante todo 2027, y quizás hasta que el Sr. Trump deje el cargo en enero de 2029. Los estados del Golfo lograron superar una breve guerra abierta a principios de este año. Una guerra prolongada y sin enfrentamientos podría resultar mucho más difícil.

La prioridad inmediata es evitar que la situación se agrave. Ninguno de los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) —Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos— desea que el Sr. Trump cumpla sus amenazas de reanudar los combates. “Cada uno presenta su propuesta de manera diferente, pero todos comienzan con un “por favor, no lo hagan””, afirma un diplomático del Golfo en Washington.

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Pero no logran ponerse de acuerdo en casi nada más. Catar está desesperado por mediar en un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reactivar el suministro de gas natural licuado. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos temen que sea otro acuerdo desequilibrado que fortalezca a Irán. En cambio, instan a Estados Unidos a seguir asfixiando la economía iraní. Consideran a Scott Bessent, el secretario del Tesoro, un aliado útil: es partidario de la estrategia de bloqueo y, según creen, uno de los pocos colaboradores en quienes Trump aún confía.

Para los saudíes, Irán ya no representa la amenaza más acuciante. Necesitan desesperadamente la ayuda estadounidense contra los hutíes, una milicia respaldada por Irán en Yemen que lleva meses lanzando misiles y drones contra ciudades saudíes. En repetidas llamadas telefónicas, el príncipe heredero Muhammad bin Salman le ha pedido al presidente Trump que lance ataques aéreos contra los rebeldes. El presidente se ha negado. Los funcionarios saudíes esperan que el príncipe tenga más suerte el próximo mes, cuando asista a la cumbre del G20 en Miami.

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Si se mantiene el statu quo, los próximos dos años podrían ser muy similares a los dos últimos meses. El estrecho de Ormuz no estaría ni completamente abierto ni cerrado, y la incertidumbre persistiría en el Golfo. Los analistas discrepan sobre las implicaciones para los mercados petroleros. Claudio Galimberti, economista jefe de Rystad Energy, una consultora, prevé una “frágil pseudonormalización” del estrecho el próximo año, en la que Estados Unidos e Irán irán relajando gradualmente sus respectivos bloqueos. Otros opinan que Estados Unidos mantendría tanto el bloqueo a la navegación iraní como su costoso esfuerzo por escoltar a los petroleros aliados a través de Ormuz.

En cualquier caso, esto parece una buena noticia para los productores del Golfo: podrán comercializar al menos parte de su crudo. Sin embargo, sumado al aumento de la producción en América y la débil demanda, podría significar un exceso de oferta y precios más bajos, incluso con la guerra en curso.

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Eso sería positivo para el resto del mundo, pero podría prolongar las dificultades económicas de los estados del Golfo. En octubre, el FMI proyectó que cinco de los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) experimentarían una contracción este año (posteriormente revisó su pronóstico para los Emiratos Árabes Unidos, pasando de una contracción del 3,9% a un crecimiento del 0,2%). Se prevé que solo Omán, situado fuera del estrecho de Ormuz, registre un crecimiento significativo en 2026.

Con la guerra en suspenso, los expatriados han regresado al Golfo y los turistas también están volviendo poco a poco. Pero la región dista mucho de haber recuperado la normalidad de antes de la guerra. Emirates, la aerolínea estatal de Dubái, transportó un 22% menos de pasajeros en los seis meses hasta septiembre que el año anterior. La ocupación hotelera se sitúa entre 15 y 20 puntos porcentuales por debajo de lo normal en la ciudad. Salik, la empresa de peaje de Dubái, registró una caída del 11% en los viajes de pago durante los primeros nueve meses de 2026.

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Una guerra prolongada generará preocupaciones adicionales. Las cadenas de suministro son una de ellas. Si bien el petróleo puede estar saliendo del Golfo, la mayoría de las demás materias primas, desde fertilizantes hasta helio, están atrapadas dentro del estrecho. Tampoco hay mucho movimiento en la dirección opuesta. Lloyd’s List, una revista especializada en transporte marítimo, registró tan solo 227 buques portacontenedores transitando por el estrecho de Ormuz desde marzo, un promedio de menos de uno por día (el promedio antes de la guerra era de alrededor de 20).

Si bien los alimentos, las medicinas y otros bienes esenciales siguen estando disponibles, las empresas de toda la región se enfrentan a la escasez. En Bahréin, los bares se están quedando sin cerveza. Un promotor inmobiliario paralizó un proyecto en Dubái porque no pudo encontrar los accesorios de baño adecuados. Las tiendas de muebles y los concesionarios de automóviles tienen poco stock. La inflación probablemente se ha duplicado este año en la mayoría de los países del Golfo, debido en gran parte al mayor coste del transporte de mercancías por carretera o aire.

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Una segunda preocupación es que una guerra prolongada frustre las inversiones a largo plazo. Los Emiratos Árabes Unidos aspiraban a convertirse en un centro neurálgico para centros de datos, incluyendo una instalación de 5 GW que sería una de las más grandes del mundo. Han comenzado a considerar planes para construir dichas instalaciones bajo tierra con el fin de protegerlas de un ataque iraní. Algunos ejecutivos del sector tecnológico se muestran discretamente escépticos: aunque los servidores puedan enterrarse, la infraestructura que los alimenta y refrigera no puede. Los expatriados en Doha temen una gran ola de despidos y cancelaciones de proyectos si la guerra se prolonga hasta 2027. Arabia Saudita tiene dificultades para pagar a los contratistas.

Una guerra prolongada obligará a las empresas del Golfo y a los fondos soberanos, con sus grandes recursos, a invertir más en mitigación —desde defensa hasta nuevos oleoductos y puertos—, lo que reducirá los recursos destinados a la diversificación de sus economías. También se recortarán otros gastos. Se dice que Qatar ha reducido su presupuesto de ayuda exterior hasta en un 85%, lo que podría suponer un duro golpe para países receptores como Siria.

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Los gobiernos recurrirán al endeudamiento para cubrir el déficit. Esa es una tercera preocupación. Allianz, una aseguradora alemana, estima que los estados del Golfo podrían registrar un déficit acumulado colectivo de 475.000 millones de dólares entre 2026 y 2030 (entre el 3% y el 4% del PIB), lo que contrasta notablemente con los cinco años anteriores, cuando el saldo fiscal de la región era prácticamente neutro.

El impacto será desigual. Los Emiratos Árabes Unidos pueden equilibrar su presupuesto incluso con precios del petróleo relativamente bajos y pueden utilizar oleoductos para evitar el estrecho de Ormuz. Tras anunciar su salida del cártel de la OPEP en abril, también planean aumentar la producción. Los países sin salida al estrecho, como Baréin, tienen un punto de equilibrio más alto y menos alternativas. Es posible que necesiten ayuda de sus vecinos más ricos. Pero estos vecinos tendrán menos recursos para ofrecer.

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Los estados del Golfo se encuentran en una situación curiosa: la mayoría no puede permitirse una guerra prolongada, pero muchos instan al Sr. Trump a que la inicie, ya que la alternativa parece aún peor. Su duración podría depender del nuevo Congreso estadounidense. Algunos legisladores demócratas argumentan que su victoria en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre se debió a la oposición al conflicto y que deben cumplir con las expectativas de sus votantes recortando la financiación de la guerra. Otros están nerviosos. “Al presidente le encantaría poder decir que estuvo a punto de la victoria, solo para que los demócratas se la arrebataran”, afirma una fuente del Congreso.

Si el Congreso impone restricciones, la clave estará en los detalles. Suspender la financiación de las “operaciones ofensivas”, como sugieren algunos legisladores, podría impedir que el Sr. Trump lance otra oleada de ataques aéreos. Pero probablemente no detendría el bloqueo ni las escoltas del estrecho de Ormuz. Tampoco haría que los iraníes estuvieran más dispuestos a llegar a un acuerdo. En lugar de poner fin a la guerra, podría consolidar el statu quo.

Los demócratas también estarán ansiosos por investigar la corrupción en la administración Trump. Esto significará dos años incómodos para los estados del Golfo, que invirtieron fuertemente en el presidente y sus aliados. Fuentes en el Capitolio prevén que los Emiratos Árabes Unidos serán objeto de un mayor escrutinio, debido a su participación de 500 millones de dólares en World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas fundada por la familia de Trump y la de Steve Witkoff, su enviado diplomático. Catar le proporcionó un avión privado a Trump; Arabia Saudita ha realizado negocios con Jared Kushner, su yerno. Los estados del Golfo creían que sus inversiones les habían asegurado una sólida alianza con una América dominada por los republicanos. Ahora están exasperados con Trump y enfrentan críticas de los demócratas.

La economía iraní se tambalea a causa del bloqueo, al igual que la de sus vecinos. Sin embargo, los estados del Golfo tienen mayores recursos y muchos apuestan a que no les quedará más remedio que resistir más que Irán. La pregunta es cuánto de su modelo de negocio sobrevivirá a la espera.

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