Nunca antes se había visto un escándalo corporativo como el caso Huang

Ilustración: Brett Ryder

Guardar

En las columnas de cotilleos, se trata de la historia de una apasionada aventura entre un multimillonario estadounidense que viste chaqueta de cuero y una mujer más joven que, al parecer, trabaja para los servicios de inteligencia chinos. En Wall Street, ilustra un riesgo de concentración triple: el peligro de un mercado bursátil que depende de una sola tecnología, que a su vez depende de una sola empresa, que a su vez depende de un solo hombre. En Washington se habla de un Departamento de Comercio corrupto, de la cercanía del presidente Donald Trump a los magnates tecnológicos y de las divisiones en el Partido Republicano respecto a China. «Dos clichés nos hacen reír. Cien clichés nos conmueven», escribió Umberto Eco sobre la película «Casablanca». Y lo mismo ocurre con el asunto de Jensen Huang: no es un solo escándalo, sino muchos.

Los registros históricos de crisis corporativas, ordenados año por año, no contienen ningún antecedente comparable. Los directores ejecutivos frecuentemente enfrentan problemas en la sala de juntas por algo que ha sucedido en el dormitorio. Cada pocos años, una crisis más grave cambia fundamentalmente la forma en que el mundo ve a una empresa importante. Estas cosas no suceden simultáneamente. John Browne era el “rey sol” de la industria petrolera. En 2007, el jefe de BP renunció después de decir una “mentira piadosa” en el tribunal sobre una relación: una mancha en el hombre, pero no tanto en su empresa. Por el contrario, no hubo una sola persona a quien culpar, y nada escandaloso en el derrame de petróleo de BP en el Golfo de México tres años después. El imperio mediático de Rupert Murdoch ha sido moldeado por sus cinco matrimonios y cuatro divorcios. Pero Wendi Deng, su esposa en ese momento, nunca hackeó teléfonos para News of the World .

PUBLICIDAD

Tras la crisis llega la respuesta a la crisis. Esto significa un comunicado de prensa que intenta maximizar el arrepentimiento y minimizar el riesgo legal. El Sr. Huang envió un correo electrónico a todo el personal que mezclaba los clichés de pánico del marido desleal («no puedo deshacer lo que he hecho») con los del líder caído en desgracia («el privilegio de mi vida»). En todas las comunicaciones, la palabra «independiente» debe usarse con la mayor frecuencia y libertad posible: los «directores independientes» de Nvidia han encargado a un «asesor independiente» que realice una «investigación independiente». Rápidamente se toman partido. El Sr. Trump ha salido en defensa del Sr. Huang. «Tiene que quedarse en ese puesto, cueste lo que cueste», dijo un presentador de «All-In», el podcast tecnológico de estilo machista, defendiendo a capa y espada al Sr. Huang y protegiendo el mercado de valores.

Los inversores siempre tienen dificultades para asimilar un escándalo. Las malas noticias suelen generar más malas noticias. Las acciones de BP no tocaron sus mínimos hasta dos meses después del derrame de petróleo. Mucho depende de cuánto tiempo se mantenga el jefe en el cargo. El director ejecutivo de Volkswagen renunció una semana después del escándalo de manipulación de emisiones en 2015. El director de Wells Fargo duró un mes después de que el banco fuera multado por abrir miles de cuentas falsas en 2016. El director de Boeing permaneció en el cargo durante un año después de que un 737 MAX se estrellara en 2018.

PUBLICIDAD

Las peores crisis perduran. El siguiente director ejecutivo de Boeing cayó víctima del mismo problema. Las más graves se convierten en largos juicios. A principios de la década de 2000, Roland Dumas, ministro francés, fue juzgado (y finalmente absuelto) por el cabildeo de su novia a favor de una petrolera estatal. Algunos casos acaban convertidos en libros escandalosos. La misma novia relató el romance en un libro revelador titulado «La ramera de la República».

El romance del Sr. Huang podría pasar a la historia como el más caro de todos los tiempos. Aunque sus acciones han comenzado a recuperarse, Nvidia vale ahora unos 300.000 millones de dólares menos que a finales de la semana pasada, lo que la sitúa entre las crisis corporativas más costosas de la historia. (La cifra es aún mayor si se tiene en cuenta que el resto del mercado está al alza). El coste financiero final depende de dos preguntas cruciales: ¿Cuánto valía realmente la influencia que ejercía el Sr. Huang en la Casa Blanca? ¿Y podría un nuevo director de Nvidia mantener los acuerdos financieros cuidadosamente equilibrados que el Sr. Huang había orquestado? Ambas cuestiones son importantes no solo para los accionistas del fabricante de chips, sino para todo Silicon Valley. El Sr. Huang es el lobista más influyente de la industria y su principal inversor.

PUBLICIDAD

Los peores escándalos resultan obvios a posteriori. Los investigadores alertaron sobre las dudosas cifras de emisiones de Volkswagen un año antes de que el gobierno estadounidense la demandara por el caso “dieselgate”. En mayo se publicó un informe de un inversor bajista sobre las relaciones del Sr. Huang con su amante. Que ella pudiera ser una agente china habría sido evidente para el Sr. Huang si hubiera indagado sobre sus antecedentes: antes de dedicarse a los negocios, la Sra. Huang trabajó en una emisora ​​estatal china conocida por su insuperable acrónimo, " CCTV “. La falta de curiosidad del Sr. Huang solo es superada por la de Neil Bush, hijo de un presidente estadounidense y hermano de otro. Durante sus viajes por Asia en la década de 1990, algunas mujeres se presentaban sin invitación en su habitación de hotel y mantenían relaciones sexuales con él. “Era algo muy inusual”, declaró el Sr. Bush posteriormente durante su proceso de divorcio.

Un gran escándalo es como una esponja que absorbe todo a su alrededor. Es probable que el caso Huang se convierta en el centro de las investigaciones por corrupción de los demócratas en Washington. También vale la pena considerar cómo podría haberse evitado. En los últimos años se han adoptado restricciones a la inversión para impedir que los chinos adquieran secretos mediante la compra de empresas. Pero no existen buenas normas para evitar que se acuesten con ejecutivos. Nunca antes el mercado de valores había dependido tanto de tan pocas personas tan poco acostumbradas a ser playboys.

PUBLICIDAD

Dormir con el enemigo

El mejor precedente para el caso Huang no tiene nada que ver con Silicon Valley, y estalló en 1963, el año en que nació el Sr. Huang. John Profumo, un ambicioso ministro británico con responsabilidades en materia de seguridad nacional, tuvo una aventura con una joven corista que, según se decía, también mantenía una relación con Yevgeny Ivanov, agregado naval soviético. Poco importó que una investigación oficial (de hecho, “independiente”) determinara que su relación no había comprometido ningún secreto de Estado. Harold Macmillan, el primer ministro, dimitió poco después. Profumo se retiró de la vida pública y dedicó el resto de sus días a ayudar a los pobres del East End londinense. ¿Cómo pasará el Sr. Huang los suyos?

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.