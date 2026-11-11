Dentro de la primera nueva base de submarinos de Estados Unidos en el extranjero en 53 años

Fotografía: Marina de los EE. UU./Trice Denny

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Primero hubo que construir hoteles para caballitos de mar . Los peces óseos que habitan las costas de Australia Occidental son malos nadadores y pasan la mayor parte de su vida con la cola enganchada a trozos de roca o a estructuras humanas como muelles y embarcaderos. Por eso, cuando la Marina Real Australiana comenzó a modernizar la base naval HMAS Stirling para albergar submarinos de propulsión nuclear, se enviaron buzos para reubicar 263 de estos peces en rejillas de barras de refuerzo cercanas.

Ningún detalle es insignificante mientras Australia prepara Stirling para albergar submarinos de ataque nucleares estadounidenses a partir del próximo año. Esto la convertirá en la primera base de submarinos estadounidense establecida en el extranjero en medio siglo, transformándola en un puerto que proyectará el poderío estadounidense en el corazón de Asia. Su ubicación ofrece una gran ventaja sobre las bases estadounidenses existentes: está fuera del alcance de todos los misiles chinos convencionales terrestres, excepto los más avanzados (a diferencia del de Guam), pero más cerca de aguas asiáticas que otras bases de submarinos estadounidenses.

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ste es también el primer gran hito para AUKUS , un acuerdo anunciado hace cinco años por Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña para diseñar y construir conjuntamente submarinos de propulsión nuclear. La presencia estadounidense en Stirling forma parte de la primera fase de dicho acuerdo, que permite a los marineros australianos aprender a navegar los submarinos de ataque de propulsión nuclear de la clase Virginia de Estados Unidos. Se desplegarán a bordo de los submarinos y les darán mantenimiento en Stirling. Uno de ellos, el USS Colorado , llegó a la base el 28 de octubre para una revisión a cargo de los australianos y regresará definitivamente a finales de 2027.

En una segunda fase, Australia comprará a Estados Unidos y operará sus propios submarinos Virginia a principios de la década de 2030, aunque ya existen dudas sobre si se entregarán a tiempo o si se entregarán en absoluto. Finalmente, Australia y Gran Bretaña diseñarán, construirán y operarán conjuntamente una nueva clase de submarinos de propulsión nuclear, siempre y cuando todo salga según lo previsto. El primer submarino australiano entraría en servicio en la década de 2040. A pesar de las declaraciones malintencionadas de portavoces chinos que insinúan lo contrario, no se utilizarán armas nucleares, solo energía nuclear. Esto permitiría a los submarinos australianos tener un alcance mucho mayor que los submarinos diésel actuales del país sin necesidad de salir a la superficie, lo que proporcionaría a Australia una capacidad de disuasión más potente.

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El acuerdo AUKUS sigue siendo controvertido. Gran parte de él se negoció en secreto porque Australia tenía un contrato en ese momento para comprar submarinos diésel franceses. Cuando se canceló ese contrato y se anunció AUKUS en 2021, se desató una gran polémica. Solo después los conspiradores se dieron cuenta de la magnitud del proyecto que habían emprendido. Los astilleros estadounidenses y británicos, con problemas de infraestructura, necesitarían una importante inyección de capital para cumplir con los nuevos objetivos de producción. Parte de ese capital proviene de Australia, que ya ha entregado 2.600 millones de dólares de un total prometido de 6.200 millones. Según Jennifer Parker, del Instituto Lowy, un centro de estudios en Sídney, esto “es una gota en el océano comparado con lo que se necesita” para aumentar la producción. Pero es una señal importante del compromiso australiano.

Esos pagos podrían explicar por qué Donald Trump, un político pragmático, ha dejado el acuerdo prácticamente intacto, declarando el año pasado a la prensa que avanzaba a toda velocidad. Sin embargo, si la inyección de capital no reactiva la industria submarina angloamericana, existe un riesgo significativo de que Australia acabe con menos submarinos de los prometidos. Esto ha generado oposición entre algunos australianos, especialmente entre quienes siempre han desconfiado de su alianza con Estados Unidos, respecto al acuerdo AUKUS . Pero Australia también obtiene otros beneficios importantes del acuerdo.

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Para compartir con un nuevo socio la tecnología secreta utilizada para construir y operar reactores nucleares submarinos, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña han tenido que reformar numerosas leyes y regulaciones sobre el intercambio de sus secretos tecnológicos de defensa más sensibles. Esto ha introducido a Australia en el círculo más íntimo de las alianzas estadounidenses, un ámbito que antes solo ocupaba Gran Bretaña. Asimismo, ha propiciado la cooperación entre los tres países en otras tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, la computación cuántica y los misiles hipersónicos, gran parte de las cuales, según fuentes oficiales, siguen clasificadas.

Pero el acontecimiento más importante hasta la fecha ha sido la decisión de Estados Unidos y Australia de desplegar cuatro submarinos estadounidenses en Stirling, a una hora en coche al sur de Perth. Esto no figuraba en el plan original para AUKUS y representa un cambio significativo en el despliegue de fuerzas estadounidenses en un hipotético conflicto con China. La base permanecerá bajo control australiano y, oficialmente, los submarinos extranjeros simplemente rotarán por ella. Sin embargo, esto es una artimaña; cada submarino estadounidense operará desde Stirling durante uno o dos años. (Es posible que algún submarino británico también la visite ocasionalmente).

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La presencia estadounidense en Stirling se conocerá como Fuerza Rotacional Submarina del Oeste ( SRF-W), también conocida como “Surf West”. Ya se han invertido 1.500 millones de dólares en la preparación de la base para los submarinos estadounidenses, y se prevé una inversión adicional de 4.100 millones. En un muelle, nuestro corresponsal observó a los operarios hincando pilotes de hormigón en el lecho marino (desplazando a los caballitos de mar) para que este pueda soportar la presión del submarino nuclear de 7.000 toneladas en condiciones meteorológicas adversas. Mientras tanto, los ingenieros están instalando cinco tipos diferentes de sistemas de alimentación de respaldo. Incluso un buque con su propio reactor nuclear necesita energía auxiliar para evitar una fusión del núcleo mientras el reactor está en mantenimiento.

Un comodoro estadounidense comandará el recién creado Escuadrón de Submarinos 3 de la Armada estadounidense desde Stirling. Durante la visita de The Economist , se estaba instalando equipo de comunicaciones seguro para que pudiera comunicarse con el Pentágono a través de canales clasificados. Cerca de allí, se están construyendo viviendas para algunos de los 1200 marineros estadounidenses bajo su mando, junto con una tienda de comestibles libre de impuestos que ofrece aperitivos estadounidenses y que solo está abierta para los marineros estadounidenses y sus familias. El campo de críquet de la isla ha sido ocupado por equipos de construcción; una cancha de baloncesto ha ocupado su lugar en las inmediaciones.

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Persisten enormes interrogantes sobre el programa AUKUS . Los planes de los tres países prevén que entre tres y cinco submarinos Virginia con bandera australiana se unan a los estadounidenses en Stirling a principios de la década de 2030. Pero para satisfacer las necesidades tanto de Australia como de Estados Unidos, los astilleros de Connecticut, Rhode Island y Virginia tendrán que aumentar su producción de 1,2 submarinos al año a 2,3 para 2031. Si no lo logran, un futuro presidente estadounidense podría no entregar ninguno a Australia. Y existen interrogantes aún mayores sobre la capacidad de los astilleros y la industria nuclear británica, encargados de construir 12 de los nuevos submarinos de la clase AUKUS , que entrarán en servicio a finales de la década de 2030, en lugar de los siete que Gran Bretaña planeó inicialmente. Si Estados Unidos y Gran Bretaña no logran poner en marcha sus astilleros, podrían dejar a Australia con una base de submarinos nucleares, pero sin submarinos de propulsión nuclear propios.

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