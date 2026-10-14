El gobierno de la India no logra sofocar las protestas de la Generación Z

El personal de seguridad detiene a varios manifestantes durante una protesta organizada por el Partido Cockroach Janta (CJP) para exigir la dimisión del presidente de la Comisión Electoral de la India, Gyanesh Kumar, cerca del lugar de la manifestación en Nueva Delhi (REUTERS)

Guardar

Con los micrófonos pegados a la cara, los jóvenes se apresuraron a soltar sus frases lapidarias sobre los derechos democráticos. Entonces, la furgoneta policial se alejó a toda velocidad con ellos aún a mitad de frase. «Esa es la única forma de protestar ahora: simplemente nos detienen", dijo uno encogiéndose de hombros. El 10 de octubre, en Delhi, los drones llenaban los cielos y decenas de miles de agentes de seguridad patrullaban la ciudad, extrañamente silenciosa, que se extendía a sus pies. La capital de la India, en algunos puntos desierta, fue testigo de la represión más contundente contra las protestas pacíficas en muchos años.

Tras doce años en el poder, Narendra Modi, primer ministro de la India, se enfrenta al desafío de los manifestantes de la Generación Z, a quienes sus tácticas no les inmutan. En julio, el recién formado Partido Janata de la Cucaracha ( CJP ), un movimiento juvenil emergente, organizó protestas masivas contra un sistema de exámenes corrupto y las escasas perspectivas laborales, y finalmente obligó al ministro de Educación a dimitir. Modi fue objeto de burlas públicas, una experiencia nueva para él, gracias a los memes y pancartas de una generación demasiado joven para recordar a cualquier otro primer ministro. Esta vez, el CJP está aprovechando la ola de indignación pública contra el sistema electoral, que consideran fraudulento. Las autoridades también están mejor preparadas. Tan pronto como el fundador del CJP , Abhijeet Dipke, y sus dos lugartenientes aterrizaron en el aeropuerto de Delhi para liderar a la multitud en una manifestación prevista, la policía llegó para llevárselos a lugares desconocidos. Si bien la mayoría de los aproximadamente 5.000 manifestantes detenidos ese día fueron liberados al anochecer, el trío de cucarachas permaneció retenido durante 24 horas.

PUBLICIDAD

El centro de Delhi parecía una ciudad sitiada: fronteras selladas, internet colapsado, 45 estaciones de metro cerradas y altavoces que emitían advertencias a todo volumen. La policía agredió a líderes de la oposición y detuvo brevemente a periodistas y abogados. Surgieron protestas espontáneas, como manifestaciones relámpago, que fueron dispersadas por agentes con porras. «Nos perseguían como si fuéramos ratas", cuenta Mohak, de 22 años, quien pasó tres horas en una furgoneta policial mientras los agentes lo tildaban de «antinacional» y lo amenazaban con arruinarle el futuro si volvía a protestar.

Aunque las cucarachas fueron aplastadas durante el fin de semana, la alianza de oposición formal de la India, liderada por Rahul Gandhi, del Partido del Congreso, congregó a decenas de miles de personas para una marcha el 12 de octubre. Se planean más protestas. En ellas también exigirán la renuncia de Gyanesh Kumar, presidente de la Comisión Electoral de la India; la anulación de la campaña de verificación de votantes que él ha dirigido; y la derogación de la ley que, en la práctica, permitió que el Sr. Modi lo designara a dedo. Durante el último año, una “revisión intensiva especial” de los censos electorales ha eliminado más de 130 millones de nombres; muchos con razón, ya que eran duplicados o nombres de personas fallecidas; pero muchísimos otros de forma injusta.

PUBLICIDAD

El gobierno, al igual que la comisión, niega las acusaciones. Kiren Rijiju, ministro del BJP, califica las protestas —a las que la policía denegó el permiso— como una maniobra de quienes siguen perdiendo elecciones. Rechazando las comparaciones con el estado de emergencia de la década de 1970, cuando Indira Gandhi suspendió la democracia, afirma: « Esto no es una emergencia, es el orden público".

Para la oposición india, largamente debilitada, las manifestaciones contra el robo de votos representan una lucha por la democracia y la república. Muchos manifestantes están indignados por haber perdido sus votos, y otros, blandiendo copias de la constitución, expresan su enfado en su nombre. Pero las marchas también manifiestan una ira más difusa ante años de errores gubernamentales percibidos. Los participantes denuncian la deficiente educación, el crecimiento económico sin creación de empleo, la seguridad de las mujeres, los derechos de las minorías y la inquietud ante el giro nacionalista hindú de la India.

PUBLICIDAD

Las protestas de este año han dado lugar a una nueva generación de ciudadanos como Mohak, quien descubrió el CJP mientras navegaba por Instagram a medianoche, viendo noticias negativas. Para cuando asistió a sus manifestaciones en julio y la policía lo golpeó con una porra, el gobierno ya se había convertido en un crítico acérrimo. «Me indignó“, dice. «Ahora voy a unirme a algún grupo y empezar a organizarme".

Los rebeldes y la oposición tradicional de la India han prometido protestar hasta que el jefe electoral renuncie. Pero, por ahora, el Sr. Kumar es prácticamente intocable gracias a las garantías constitucionales y a un primer ministro que lo respalda. Para el Sr. Dipke, el rebelde original, el espectáculo de la represión sugiere que el gobierno tiene algo que ocultar. «Narendra Modi y Amit Shah (el ministro del Interior) están librando una guerra contra sus compatriotas solo para salvar a Gyanesh Kumar", afirma el Sr. Dipke.

PUBLICIDAD

La mayor ambición de la oposición se centra en las elecciones nacionales de 2029. «La gente por fin entiende cómo el BJP está robando las elecciones", argumenta un asesor cercano de Rahul Gandhi. Afirma sentirse optimista sobre la posibilidad de unir a la oposición y movilizar a los votantes indignados para derrocar al BJP, más que en ningún otro momento desde 2014. Y si las protestas populares persisten, su optimismo seguramente aumentará.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.