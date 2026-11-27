Los robots tendrán un impacto económico asombroso

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Los robots humanoides cautivan la imaginación de una manera que los chatbots no pueden. Por eso, los futuristas llevan mucho tiempo decepcionados por el fracaso de la humanidad en construir un C-3PO o un Marvin el Androide Paranoico de la vida real. Los grandes modelos de lenguaje (LLM) pueden haber ayudado a demostrar la hipótesis de Riemann, un enigma que había desconcertado a los matemáticos desde 1859, pero sus primos en el mundo físico todavía luchan por doblar una sábana. La flexibilidad y destreza multiusos del cuerpo humano han sido más difíciles de replicar que su producción intelectual: los robots que han automatizado la mayor parte de la fabricación suelen ser máquinas fijas que realizan la misma tarea para siempre. Quienes temen el efecto transformador de la IA se han consolado. Al alejarse de las pantallas, el mayor impacto de la tecnología en el mundo físico son los centros de datos de aspecto aburrido.

Sin embargo, todo eso pronto cambiará. Como informamos, los robots de uso general están mejorando rápidamente. Los ingenieros están aplicando las técnicas de los LLM a los robots del futuro. El progreso es rápido porque la robótica está empezando a beneficiarse de las mismas leyes de escala que, en cuatro años, han llevado a la IA de tener dificultades para contar a la frontera de las matemáticas. Según un indicador, la capacidad de los LLM en el mundo físico, cuando se conectan a robots, se duplica cada dos meses. La IA avanzada pronto podría ayudar a desarrollar mejor tecnología robótica. Y los precios del hardware se están desplomando: el precio promedio de los robots humanoides de una empresa china ha caído un 72 % en dos años.

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Por lo tanto, cualquier análisis sobre cómo la IA transformará la economía estará incompleto si no incluye robots de uso general. Estos tendrán todo tipo de formas, pero serán los humanoides los que estarán cada vez más preparados para realizar cualquier tarea física que una persona pueda hacer. La IA aportará la inteligencia. Los modelos LLM ya han resuelto la compleja cuestión de cómo comunicarse con los robots (basta con hablarles) y cómo planificar un objetivo complejo (los LLM son expertos en esto). Los modelos similares a los LLM también están mejorando en la difícil tarea de guiar androides con la suficiente fiabilidad para desenvolverse en el mundo real. Un cuerpo robótico aportará la fuerza física necesaria. A medida que esta potente combinación se generalice, las implicaciones para el trabajo y la vida humana serán asombrosas.

El enjuague de los robots

La revolución robótica probablemente comenzará en el hogar. Los expertos estiman que el primer millón de robots humanoides podrían llegar a las lavanderías y cocinas estadounidenses en los próximos 5 a 15 años. Ambos espacios están llenos de tareas sencillas que no requieren que los robots tengan tanta fuerza como para representar un riesgo para los humanos. A diferencia de los lugares de trabajo, donde la automatización suele encontrar resistencia e incluso ser prohibida, pocos protestarán por no tener que cargar el lavavajillas. Los entusiastas de la tecnología allanarán el camino, como ya lo hicieron con las aspiradoras y cortadoras de césped robóticas.

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La liberación de la humanidad, y especialmente de las mujeres, de las tareas domésticas es una bendición de gran importancia. Sin embargo, las consecuencias económicas serán realmente profundas en los años y décadas venideros, a medida que los robots conquisten fábricas, hospitales y obras de construcción. Como mínimo, los robots desmienten una de las suposiciones más simplistas del debate actual sobre la IA: que solo se verá afectado el trabajo cognitivo. Quienes trabajan en oficinas y aspiran a reciclarse como constructores, electricistas o fontaneros podrían no tener tanta suerte.

Si no existe un refugio para los trabajadores manuales frente a la IA, las intervenciones gubernamentales drásticas, como reservar ciertos puestos de trabajo para humanos, tal como propuso Bill Gates, se volverán más tentadoras. Una reacción política más amplia también podría frenar el avance de los robots. Actualmente, los coches autónomos se están extendiendo más lentamente de lo que permite la tecnología subyacente, debido a la reticencia de las autoridades locales y a la resistencia de taxistas, abogados especializados en lesiones personales y otros. Los robots afectan a muchos más sectores, por lo que podrían enfrentarse a una hostilidad más severa, pero probablemente no la suficiente como para detenerlos.

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¿Qué ocurriría entonces? Cambiaría el lugar donde se fabrican los bienes. Hoy en día, el libre comercio y la ventaja comparativa implican que, a medida que las economías se enriquecen y los salarios suben, las fábricas se trasladan a donde la mano de obra es más barata. Esto podría revertirse si los robots se apoderan de la producción, de modo que los salarios humanos dejen de ser tan importantes. Los precios de la tierra y la energía, que dependen en gran medida de las políticas y del sentimiento NIMBY (Not In My Back Yard, “no en mi patio trasero”), cobrarán mayor relevancia. Es posible que los votantes se opongan menos a los robots cuando estos les quiten los empleos a los extranjeros. Si ya no se necesitan personas para recolectar fruta o colocar ladrillos, los gobiernos podrían volverse aún menos receptivos a los trabajadores migrantes.

La economía de servicios podría verse completamente transformada. Durante siglos, muchos empleos en el sector servicios han demostrado ser prácticamente inmunes al aumento de la productividad. El economista William Baumol señaló que los cuartetos de cuerda requieren tanto esfuerzo humano como en la época de Mozart. Lo mismo ocurre con trabajos como el cuidado de ancianos. Los robots podrían romper con este patrón.

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Los precios y salarios relativos se verían entonces drásticamente alterados. Muchos más bienes y servicios desaparecerían, como la camiseta, a medida que la producción en masa los hiciera más abundantes. Como ya ha ocurrido en la agricultura, la producción podría dispararse incluso si los precios se desplomaran aún más rápido, de modo que sectores enteros prácticamente desaparecerían como porcentaje del PIB. Sin embargo, no todo se abarataría. La tierra y los recursos naturales seguirían siendo escasos. Medidos en términos de bienes y servicios, podrían volverse muchísimo más valiosos. (Si pensabas que el alquiler era malo hoy, espera a que represente la mayor parte de la producción económica medida).

Quizás las personas sigan siendo necesarias para la gestión, la dirección, la supervisión y el mantenimiento de los sistemas robóticos, del mismo modo que los tractores no han dejado sin trabajo a todos los agricultores. Puede que los humanos prefieran que algunos trabajos los realicen otros humanos; ¿acaso una orquesta de robots valdría realmente la pena? La preferencia por los «bienes relacionales» podría permitir a los humanos intercambiar su trabajo por los bienes y servicios que producen los robots. Ojalá así sea. Una alternativa es una economía muy desigual en la que los robots y la IA trabajen para sus dueños, mientras que el resto compita con ellos por la energía, la tierra y el capital.

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Los notables avances en IA de los últimos años sorprendieron al mundo. Hoy, la mayoría está igualmente desprevenida ante la posibilidad de que un C-3PO de la vida real pueda estar a la vuelta de la esquina. Es hora de prepararse para conocerlo.

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