El bloqueo estadounidense está desequilibrando la economía de Irán

La gente camina en el Gran Bazar de Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS/Archivo)

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Ante las predicciones de que la economía iraní se enfrentaba a un colapso inminente, Abdolnasser Hemmati, gobernador del banco central, recurrió a un proverbio persa: “Al final del otoño, los pollos se cuentan”. Quizás sea cierto, pero el panorama a principios de otoño es desalentador. La moneda nunca ha estado tan débil. La inflación se encuentra en su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Las reservas de petróleo cayeron a cero el mes pasado por primera vez desde 1979.

Irán no es ajeno a las crisis económicas, pero esta se presenta particularmente grave. Incluso Mohsen Rezaei, el pomposo jefe de seguridad, advirtió recientemente a sus colegas que Irán atraviesa uno de los periodos más difíciles de su historia, según informaron los medios estatales. La campaña de sanciones y bloqueo de Estados Unidos está dando resultados, pero a su manera. Aún no está claro si logrará presionar a Irán para que ponga fin a la guerra del Golfo, que ya lleva ocho meses.

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El rial ha caído en picado una y otra vez, rompiendo mínimos históricos. Se cotiza a unos 2,7 millones por dólar. Ha perdido la mitad de su valor este año (y el 99% en la última década). El mes pasado, el Banco Central inyectó USD 2.000 millones en divisas en el mercado. Esto ralentizó la caída, pero no logró revertirla.

El colapso de la moneda ha disparado la inflación interanual, que alcanzó el 90% en septiembre. Los precios de los alimentos y el transporte aumentaron más del 115%, y los de la ropa, un 97%. Los precios de productos básicos como el aceite de cocina, los huevos y el arroz subieron más del 200%. Los jubilados han protestado por la disminución de sus prestaciones debido a la inflación. La asociación de enfermeras afirma que algunas de sus integrantes prefieren renunciar antes que trabajar por salarios que ahora valen apenas 100 dólares al mes.

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Estados Unidos ya había impuesto duras sanciones a Irán, pero siempre fueron laxas. Incluso en 2020, en pleno apogeo de la campaña de “máxima presión” de Donald Trump y la pandemia de COVID-19, Irán logró vender más de 440.000 barriles de petróleo al día. Ahora, Estados Unidos impone las sanciones por la fuerza: buques de guerra bloquean los puertos iraníes y el mes pasado inutilizaron o hundieron al menos ocho petroleros iraníes.

Aunque Irán no cargó nuevos envíos de crudo en septiembre, sí continuó vendiendo petróleo a China, utilizando las reservas almacenadas en buques (la mayor parte en Asia). Sin embargo, estas reservas se están agotando. Kpler, una empresa de análisis de datos, estima que Irán cuenta con unos USD 10 millones de barriles de petróleo almacenados fuera de la línea de bloqueo, frente a los más de 120 millones que tenía antes de la guerra. Probablemente se agoten en cuestión de semanas. Si bien los pagos podrían continuar hasta diciembre, la exportación más valiosa de Irán está a punto de escasear.

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Tampoco puede exportar prácticamente nada más. China, el principal socio comercial de Irán, suele importar más de USD 4.000 millones anuales en productos no petroleros. Sin embargo, en los ocho meses previos a agosto, el último período del que se tienen cifras disponibles, compró a Irán tan solo USD 746 millones, un 67% menos que el año anterior y un 74% menos que en 2024. Las compras de todo tipo de productos, desde plásticos hasta pistachos, se han desplomado.

Irán intenta redirigir parte de su comercio por otras rutas, cada una de las cuales resulta un pobre sustituto de sus puertos del Golfo. Los camiones forman largas colas en las fronteras terrestres. El mar Caspio ofrece una conexión con Rusia y los estados de Asia Central, pero la capacidad tanto de los puertos como de los buques es limitada. Un intento de exportar petróleo a China por tren apenas lograría transportar una pequeña cantidad: se necesitarían 2800 vagones cisterna para igualar la capacidad de un solo buque grande.

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El mes pasado, la administración Trump anunció sanciones contra empresas extranjeras que reabastecen de combustible o prestan servicios a aviones iraníes. En las dos semanas posteriores a la entrada en vigor de las sanciones, el 23 de septiembre, solo se registraron 153 llegadas y salidas en el aeropuerto internacional de Teherán, una cifra muy inferior a las 989 del mismo periodo del año anterior. Casi todos los vuelos tenían como destino China, Rusia o Turquía.

El suministro de medicamentos, entre otros problemas, se verá afectado. La Fundación Bourse & Bazaar, un centro de estudios, estima que el 60% de las importaciones médicas de Irán llegan por vía aérea. Incluso antes de las últimas sanciones, el sindicato de farmacéuticos iraníes afirmó que los precios de los medicamentos habían aumentado un 150% este año.

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Los gobernantes de Irán buscan una salida, en sus propios términos. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, mantuvo conversaciones indirectas con funcionarios estadounidenses en la Asamblea General de la ONU el mes pasado. Presentó la última oferta de Irán para un acuerdo, que básicamente consiste en un retorno acelerado al memorando de entendimiento (MOU), el acuerdo de corta duración firmado en junio. Si Estados Unidos cumplía una serie de condiciones, Irán reabriría el estrecho de Ormuz en el plazo de una semana. El Sr. Trump se negó.

Los diplomáticos estaban divididos sobre cómo interpretar la oferta. Algunos, quizás con demasiado optimismo, vieron el ajustado calendario como una señal de apuro. El memorando de entendimiento otorgaba a Irán 30 días para reabrir el estrecho de Ormuz; ahora el Sr. Araghchi proponía hacerlo en siete. Otros pensaban que Irán estaba fingiendo, presentando una oferta que sabía que el Sr. Trump rechazaría. “Les sirve de coartada si deciden intensificar el conflicto”, argumenta un enviado árabe. “Pueden decir que Estados Unidos rechazó la vía diplomática”.

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Es una posibilidad. Irán ya ha intensificado sus ataques contra buques mercantes en el estrecho, con al menos diez en las últimas dos semanas. Ambas partes se preparan para otra ronda de guerra total. El estancamiento probablemente continuará. Pero para diciembre, el Sr. Trump habrá terminado las elecciones de mitad de mandato y Irán deberá realizar los últimos pagos de petróleo. Quizás el proverbio del Sr. Hemmati resulte acertado: el otoño termina el 21 de diciembre.

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