La forma en que China gestione sus problemas petroleros tendrá repercusiones globales (AFP)

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Cuando se reunieron en Washington el 24 de septiembre, Donald Trump instó a su homólogo chino, Xi Jinping, a aumentar las exportaciones de combustible de China para aliviar la escasez mundial de diésel. Una semana después llegó la respuesta de China: una congelación inmediata e indefinida de todas las licencias de exportación de combustible. La decisión pareció un desaire. Sin duda, fue una señal de que el sistema energético chino está bajo más presión de la que aparenta.

Hasta hace poco, China, otrora principal comprador de petróleo del Golfo, había superado la crisis del Estrecho de Ormuz con impresionante agilidad. Entre abril y junio, el país redujo sus importaciones de crudo a la mitad, a 6 millones de barriles diarios (b/d), lo que contribuyó a estabilizar los precios mundiales del petróleo sin provocar una recesión interna. Tras años acumulando reservas de petróleo, las autoridades chinas se sintieron reivindicadas. Levantaron la prohibición de exportación de combustible impuesta en marzo, lo que permitió que las exportaciones de diésel alcanzaran máximos de cuatro años en septiembre. Ahora, vuelven a frenar.

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Para comprender el porqué, analicemos el funcionamiento interno del sistema chino de compra de petróleo, conocido por su opacidad. El país mantiene en secreto sus reservas de petróleo y su estrategia de adquisición. Sin embargo, nuestra investigación sugiere que su enfoque de control centralizado está teniendo consecuencias que el gobierno ya no puede ignorar. Sus próximas decisiones influirán en la gravedad de la crisis petrolera este invierno, tanto en China como en el resto del mundo.

El comportamiento de China en materia de compra de petróleo refleja una constante pugna entre la obsesión del Partido Comunista por la seguridad energética y los intereses comerciales de las grandes petroleras estatales, que son las únicas, con excepción de Rongsheng (una refinería privada), que tienen cuotas de exportación. Al comienzo de la guerra, el partido prevaleció. Ansioso por preservar el suministro interno, el gobierno ordenó a las petroleras que detuvieran todos los envíos de gasolina, diésel y combustible para aviones, excepto los destinados a Hong Kong y Macao. Las exportaciones se desplomaron.

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A medida que sus tanques de almacenamiento se llenaban, las grandes petroleras comenzaron a procesar menos petróleo, reduciendo así su demanda de crudo. En lugar de aumentar sus reservas, como habían venido haciendo durante años, empezaron a reducirlas gradualmente. Mientras tanto, la demanda de combustible disminuyó, ya que los altos precios impulsaron a los automovilistas a usar taxis (muchos de ellos eléctricos en China) o transporte público. Las importaciones de crudo se desplomaron.

En junio, el gobierno se sintió más tranquilo. Estados Unidos e Irán habían firmado un acuerdo que permitía el paso de crudo por el estrecho de Ormuz y que hizo que el Brent, el referente mundial, bajara a 72 dólares el barril (en mayo había promediado 104 dólares). Pero los precios de los productos refinados se mantuvieron altos: las exportaciones de combustible del Golfo Pérsico continuaron limitadas y las de Rusia, en medio de los ataques ucranianos contra las refinerías del país, también se desplomaron. Los exportadores chinos vieron una oportunidad para obtener grandes beneficios. «El gobierno se vio sometido a una enorme presión para levantar la prohibición», afirma un directivo del sector comercial.

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En julio, el gobierno accedió, con la condición de que las reservas de combustible de las principales compañías se mantuvieran por encima de los altos niveles de febrero, antes del inicio de la guerra. La agencia de planificación económica del país audita esos inventarios alrededor del día 20 de cada mes. Si está satisfecha, permite que las empresas petroleras soliciten licencias de exportación al Ministerio de Comercio.

Estas normas han propiciado un aumento considerable de las exportaciones de productos refinados. Sin embargo, también han distorsionado el comportamiento de las grandes compañías. Para poder optar a las licencias de exportación, se han apresurado a acumular existencias de productos refinados, comprando enormes volúmenes de combustible a las refinerías chinas más pequeñas e independientes, agrupadas en la costa este, como señala Michal Meidan, del Instituto Oxford de Estudios Energéticos.

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Conscientes de que una prohibición de exportación podría regresar con poca antelación, las grandes compañías petroleras se apresuraron a asegurar la mayor cantidad posible de materia prima en los mercados globales. La lucha por el crudo se intensificó el mes pasado, cuando el empeoramiento de la escasez de combustible a nivel mundial elevó el margen de beneficio en dólares por barril de diésel de los exportadores a cifras de tres dígitos. Las refinerías chinas suelen comprar crudo con cuatro meses de antelación. En septiembre, realizaron pedidos para entrega en un plazo de cuatro semanas. Para ayudar a financiar esas compras, también revendieron cargamentos de crudo que debían recibir en diciembre, intercambiando, en efecto, entregas futuras de crudo por petróleo que podían procesar de inmediato.

La magnitud de estas transacciones ha distorsionado los mercados internacionales. Aunque se está filtrando más petróleo a través del estrecho de Ormuz, el apetito de China ha contribuido a que el Brent vuelva a alcanzar los 100 dólares por barril. El crudo Brent para entrega inmediata cuesta ahora unos 25 dólares más por barril que el Brent para entrega en unas semanas. El crudo del Golfo, la variedad preferida por China, también se cotiza con una prima considerable. Las tarifas de fletamento de buques cisterna están alcanzando máximos históricos: ahora cuesta la friolera de 36 dólares transportar un barril de crudo omaní a China. A principios de año, el precio era de 1,50 dólares por barril.

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Esto está causando dolores de cabeza a los líderes del país. A medida que los costos de los insumos para las refinerías se han disparado, también lo han hecho los precios mayoristas del combustible en China. Sin embargo, los precios minoristas, que son controlados por el gobierno, han aumentado en menor medida; en algunas regiones, incluso son inferiores a los costos mayoristas. Esto hace que las grandes compañías petroleras se muestren reacias a producir para el mercado interno.

Mientras tanto, las reservas de combustible de China están desapareciendo rápidamente. Ya se han reducido en 65 millones de barriles desde el inicio de la guerra, hasta quizás 300 millones. Gran parte de lo que queda son reservas “muertas”, mantenidas únicamente para cumplir con el umbral de la licencia de exportación. Argus Media, una agencia de información de precios, calcula que los inventarios de combustible estaban un 2% por debajo de los niveles de febrero a finales de septiembre. Y las grandes petroleras no tienen una manera fácil de aumentar sus reservas, porque los precios están muy bajos. Solían comprar la mayor parte de su crudo, de forma encubierta y con descuento, a Irán y Venezuela, pero Irán, bloqueado por Estados Unidos, ya no puede exportar y el crudo venezolano, que ya no está sujeto a las sanciones estadounidenses, se ha vuelto demasiado caro para ellas.

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La escasez mayorista ha afectado a los mercados minoristas de China. Presionadas por el aumento de los costos, algunas gasolineras ahora obligan a los clientes a comprar cigarrillos para poder comprar diésel, el combustible más escaso. La perspectiva de mayores dificultades en las gasolineras explica por qué el gobierno dejó de emitir licencias el 1 de octubre, inicio de la “semana dorada” (ver siguiente artículo), cuando la demanda de combustible suele dispararse. Se desconoce cuándo terminará la suspensión.

Las empresas solicitaron tantas licencias en septiembre que conservan licencias sin usar. Sin embargo, se prevé que las exportaciones chinas de combustible disminuyan un 40 % en octubre, lo que ejercerá aún más presión sobre los mercados internacionales. (En septiembre, China representó el 8 % de las exportaciones mundiales de diésel, gasolina y combustible para aviones). Los petroleros chinos también se verán afectados. Deben encontrar cargamentos de reemplazo para aquellos que prometieron entregar y que ya no pueden salir. Tom Reed, de Argus Media, calcula que, en un envío típico de diésel, una importante petrolera china pasaría de obtener una ganancia de 20 millones de dólares a una pérdida de 10 millones si tuviera que comprar el combustible faltante en el mercado abierto.

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Para que las existencias de productos refinados en China se recuperen, deben darse dos circunstancias. Primero, el gobierno debe permitir que los precios minoristas sigan subiendo, de modo que las refinerías aumenten la producción para el mercado interno. Sin embargo, los precios ya son excesivamente altos para muchos consumidores. Como alternativa, podría obligar a las grandes empresas a vender con pérdidas o a precios subvencionados, lo que supondría un coste para el Estado, su principal accionista.

En segundo lugar, las megarefinerías chinas necesitan encontrar más crudo para procesar. La prohibición de exportación libera algunos suministros para el mercado interno, pero estos podrían no ser suficientes. Premasish Das, de S & P Global, una empresa de análisis de datos, estima que China necesita importar entre 9,5 y 10 millones de barriles diarios de petróleo para estabilizar su suministro de productos refinados sin recurrir a sus propias reservas de crudo. Esto representaría 2 millones de barriles diarios más de lo que compró el mes pasado. Sin paz en el Golfo, esto podría disparar los precios del crudo, especialmente ahora que China debe utilizar el mercado abierto para reemplazar otros 2 millones de barriles diarios de suministros iraníes y venezolanos perdidos.

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De no ser así, China deberá reducir aún más sus enormes reservas de crudo, algo que hasta ahora solo ha hecho modestamente. La reserva se ha reducido en menos de 1 millón de barriles diarios de media desde mayo, hasta los 1.100 millones de barriles, lo que equivale aproximadamente a 100 días de importaciones previas a la guerra. Sin que se vislumbre el fin de la guerra con Irán, el gobierno se muestra reacio a permitir que su colchón estratégico disminuya aún más. Pero a China le resulta cada vez más difícil evitar tener que elegir entre un combustible más caro, un subsidio más costoso y una red de seguridad más débil.

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