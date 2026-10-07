Vladimir Putin y el problema de los parias

Ilustración The Economist: Chloe Cushman

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Vladimir Putin está a punto de sumir a Ucrania y a Europa en un invierno de horror. Cada semana, el presidente ruso alcanza cotas aún mayores de crueldad e imprudencia, enfurecido por su fracaso en doblegar a Ucrania durante los cuatro años y medio transcurridos desde que inició su invasión a gran escala. Sus misiles y drones con motor a reacción están convirtiendo las ciudades ucranianas en lugares de miseria y desvelo. Los ataques rusos están devastando puertos cuyos cargamentos de grano antaño alimentaban a cientos de millones de personas. Más allá de Ucrania, Rusia está intensificando sus actos de sabotaje en toda Europa y lanzando amenazas nucleares cada vez más descabelladas contra Occidente.

Estas son las acciones de un Estado canalla. Cada vez más, los vecinos de Rusia lo afirman. El mes pasado, ministros del gobierno alemán culparon formalmente a Rusia del ataque con drones, frustrado por poco, contra un aeropuerto de carga en Leipzig. Además, se comprometieron a defender a su país contra los “adversarios” empeñados en causar daño. Este tipo de declaraciones habrían sido impensables antes de la invasión de Ucrania, cuando los sucesivos gobiernos alemanes evitaban a Rusia, un supuesto proveedor de energía indispensable y una gran potencia europea. El 5 de octubre, el jefe del servicio de inteligencia exterior alemán declaró ante el Bundestag que Rusia libra una peligrosa “guerra encubierta” para poner a prueba la determinación de Alemania. Añadió una advertencia: este invierno, los ucranianos sufrirán “ataques rusos de una gravedad y brutalidad nunca antes vistas”.

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En todo el norte de Europa, especialmente en los países nórdicos y bálticos cercanos a Rusia, políticos de centroizquierda y centroderecha condenan a Putin por considerarlo una figura imposible de confiar. Durante cuatro años, la teoría de la victoria ha sido que «Rusia no debe ganar y Ucrania no debe perder», por el bien del orden internacional, pero también por la seguridad futura de Europa. Los gobiernos aliados acordaron enviar dinero y armas para mantener a Ucrania en la lucha y mantener duras sanciones contra Rusia hasta que la oposición interna y las dificultades económicas hicieran cambiar los planes de Putin o pusieran fin a su mandato. Sin embargo, últimamente, actores importantes como Gran Bretaña, Francia y Alemania se preguntan si el lema debería cambiarse para ofrecer más esperanza a los rusos que viven fuera del régimen.

Existen razones prácticas para que los aliados de Ucrania condenen enérgicamente las peores acciones de Rusia. Putin se está volviendo cada vez más peligroso. Si bien su comportamiento es inmoral, denunciar sus crímenes podría disuadirlo de una mayor escalada. Tras compartir detalles clasificados de ataques rusos encubiertos con líderes de la oposición el mes pasado, el presidente francés, Emmanuel Macron, explicó su objetivo: intimidar a Francia para que abandone Ucrania. «La consecuencia será la contraria», insistió. Macron añadió una amenaza disuasoria propia. Con un gesto amenazante hacia los formidables espías y ciberguerreros franceses, afirmó que los ataques híbridos rusos «no quedarían impunes». También existen razones políticas sólidas para que los centristas se muestren firmes y presenten la guerra en Ucrania como una cruzada moral contra una Rusia deshonesta. En Francia y en toda Europa, sus rivales en los partidos populistas esperan sacar provecho del cansancio de los votantes con la guerra.

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Luego está el detalle de que el Sr. Putin es realmente un paria. Lamentablemente, llamar canalla al líder ruso también puede ser una trampa. La guerra de Ucrania está estancada y la teoría de la victoria de los aliados puede que nunca se cumpla. Si la voluntad de luchar del Sr. Putin no se quiebra ante las dificultades económicas y el descontento interno, entonces Ucrania y sus aliados tendrán que llegar a un acuerdo de coexistencia con él para que esta guerra termine o al menos se detenga.

Aunque empapado en la sangre de civiles y soldados ucranianos (y de más de un millón de soldados rusos, diezmados en su guerra de desgaste), Putin cuenta con amigos influyentes. El presidente Donald Trump no lo considera un paria. Lo ha invitado a la cumbre de líderes del G20, que se celebrará en diciembre en el Trump National Doral, un complejo de golf de su propiedad en Florida. Si bien los líderes europeos en Doral podrían percibir una sombra de muerte en torno a Putin, este puede esperar una cálida bienvenida de los líderes de China e India, y saludos respetuosos de muchos otros.

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El hecho de no haber logrado aislar al Sr. Putin influyó negativamente en el Foro de Seguridad de Helsinki, una reunión de líderes políticos, diplomáticos, militares, espías y académicos de algunos de los más firmes partidarios de Ucrania, celebrada en Finlandia este mes. Un jefe de Estado nórdico vio motivos para un optimismo cauteloso en la invitación del Sr. Putin al G20 , si esta conduce a conversaciones directas en Doral entre el Sr. Trump, el líder ruso y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. Otros participantes, sin embargo, temían que Europa se estuviera condenando al fracaso si seguía haciendo hincapié en la maldad del Sr. Putin.

Una guerra desastrosa se convierte en un sombrío punto muerto

Los aliados hablan de lograr una paz justa y duradera, declaró un exfuncionario estadounidense, recién llegado de reuniones con altos cargos rusos en Moscú. «Pero todos sabemos, en el fondo, que esa paz no será justa», afirmó en el foro, prediciendo que Rusia acabará conservando parte del territorio ucraniano y que Putin nunca será juzgado en La Haya por crímenes de guerra. Otros participantes con buenas conexiones informaron de que las élites rusas no tienen intención de pagar reparaciones a Ucrania por los daños de guerra. Se señaló que decenas de veteranos militares ucranianos fueron elegidos recientemente para el parlamento ruso, por lo que la clase política podría incluir criminales de guerra durante los próximos años.

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Ucrania tiene más derecho que ningún otro país a condenar a Rusia como un paria. Su pueblo ha resistido valientemente la agresión del Sr. Putin y no muestra signos de abandonar la lucha. Pero Ucrania también tiene que sobrevivir. Si los ucranianos alguna vez están dispuestos a una paz imperfecta, los europeos no pueden ser más íntegros que Ucrania. Europa tendrá motivos para alarmarse, especialmente si un alto el fuego deja a una Rusia envalentonada libre para reagruparse y prepararse para nuevas agresiones. Pero difícilmente pueden pedirles a los ucranianos que sigan luchando por su propio bien. Lo único que Europa puede hacer es fortalecer a Ucrania lo máximo posible. Negarle al Sr. Putin una victoria contundente bien podría ser el único castigo que enfrente por su agresión. En un mundo cruel, tal vez tenga que bastar.

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