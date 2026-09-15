China se enfrentaría a un “paisaje infernal” en una guerra por Taiwán

Dron submarino, una tecnología clave en los planes de defensa de Taiwán ante una eventual invasión china. (AP)

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En un edificio de oficinas a las afueras de Taipéi, Chan Hsiang-chih abre la puerta de un taller y ofrece un vistazo al futuro de la guerra en el estrecho de Taiwán. En su interior se encuentran dos drones submarinos con forma de torpedo, prototipos para la marina taiwanesa. “Ahí es donde va la bomba”, dice, señalando la parte trasera de uno de ellos. El dispositivo puede identificar objetivos y liberar su carga explosiva o lanzar un ataque kamikaze, ya sea de forma individual o en enjambre. Chan fundó su empresa, AwareOcean, en 2015 para abastecer a parques eólicos marinos. Ahora fabrica el tipo de armas autónomas de bajo coste que Taiwán y Estados Unidos necesitan para su nuevo plan destinado a frustrar una invasión china.

Bautizado como “Paisaje infernal”, el plan se basa en las lecciones aprendidas en Ucrania e Irán sobre el uso masivo de drones de baja tecnología combinados con inteligencia artificial para obstaculizar a un adversario mucho más poderoso. La estrategia contempla inundar el estrecho de Taiwán con drones aéreos, de superficie y submarinos relativamente baratos justo cuando las fuerzas chinas lancen un ataque. Ante la posibilidad de que China bloquee las comunicaciones con estos drones, estos atacarían a los buques chinos utilizando navegación inercial, reconocimiento de imágenes o inteligencia artificial a bordo capaz de priorizar objetivos, eludir contramedidas y coordinar ataques con otros drones. Esto no detendría una invasión, pero elevaría los costes y ganaría tiempo y espacio para que los buques de guerra y aviones estadounidenses lleguen a Taiwán.

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La cuestión de si Estados Unidos intervendría realmente sigue abierta, especialmente tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Durante una visita a Beijing en mayo, cuestionó la lógica de combatir tan lejos de Estados Unidos y afirmó que utilizaría la venta de armas a Taiwán como moneda de cambio con Xi Jinping. De hecho, en vísperas de la visita de Xi a Washington el 24 de septiembre, Trump ha retrasado la aprobación de un paquete de armas para Taiwán valorado en 14.000 millones de dólares, al que el Congreso ya había dado luz verde en enero. A los funcionarios taiwaneses les preocupa que puedan producirse más concesiones a China para asegurar acuerdos comerciales y tecnológicos. Asimismo, temen que las entregas de paquetes de armas estadounidenses anteriores sufran retrasos debido a la escasez derivada de la guerra contra Irán.

Xi Jinping y Donald Trump, durante una reunión en Pekín. 15 de mayo de 2026. (Reuters)

No obstante, los mandos militares estadounidenses y taiwaneses siguen adelante discretamente con el “Paisaje infernal”, un plan concebido originalmente cuando Joe Biden ocupaba la presidencia. Consideran poco probable que China ataque antes de que termine la década, momento en el que Estados Unidos tendrá un nuevo líder. Asimismo, creen que sus probabilidades de éxito han aumentado a la luz de las guerras en Ucrania y Oriente Medio, incluso teniendo en cuenta las crecientes capacidades de China. Los estrategas estadounidenses han sostenido durante mucho tiempo que una fuerza atacante necesita triplicar la potencia de fuego del defensor para asegurar la victoria. Ahora opinan que el atacante requiere una ventaja más bien de 20 a 1, o incluso de 30 a 1.

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“Los sistemas no tripulados son para los conflictos actuales lo que la ametralladora fue para la Primera Guerra Mundial y el tanque para la Segunda: una tecnología revolucionaria que redefine el campo de batalla”, declaró el 9 de septiembre Raymond Greene, embajador de facto de Estados Unidos en Taipéi, durante una conferencia celebrada en la ciudad. Taiwán podría aprovechar fácilmente las lecciones aprendidas en Ucrania e Irán gracias a su industria de semiconductores, líder mundial, su sólida base manufacturera y su economía en auge. Además, tiene acceso a drones aéreos estadounidenses probados en combate (de los cuales adquirió 2.000 en agosto) y colabora con Estados Unidos en el desarrollo de drones marítimos y tecnología de enjambres basada en inteligencia artificial, señaló Greene.

El problema no es la falta de un buen plan. El desafío radica en que, para llevarlo a cabo, Estados Unidos necesita voluntad política y toda la capacidad posible en materia de drones y misiles. Los defensores del plan miran más allá de la figura de Trump y confían en el apoyo bipartidista del Congreso a Taiwán —que se mantiene firme— y en la importancia de la isla para la industria estadounidense de inteligencia artificial. No obstante, algunos temen la influencia, dentro del Partido Republicano, de una facción partidaria de la contención que aboga por abandonar a Taiwán. Otros expresan su preocupación por el hecho de que Trump haya intensificado el rechazo público a las guerras en el extranjero y haya causado un daño duradero a las relaciones con los aliados asiáticos, cuyo apoyo sería crucial para que la estrategia “Paisaje infernal” funcionara.

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Taiwán apoya su estrategia de drones en su industria de semiconductores, su base manufacturera y la compra de 2.000 drones aéreos estadounidenses. (Reuters)

Los esfuerzos de Estados Unidos por fabricar más drones de bajo coste han dado ciertos frutos. El país logró realizar ingeniería inversa de un dron de ataque aéreo iraní en un plazo de 18 meses, y el Pentágono planea adquirir 200.000 vehículos aéreos no tripulados (UAV) económicos para el año 2027. Sin embargo, el avance se ha visto ralentizado por retrasos en las pruebas y la escasez de componentes no chinos. La estrategia “Paisaje infernal” requiere muchos menos drones marítimos: un solo ataque certero puede hundir o inutilizar un buque de guerra, tal como demostró Ucrania en el mar Negro. Algunos modelos estadounidenses diseñados para una guerra por Taiwán se han utilizado contra Irán. Además, en abril, tropas estadounidenses probaron una lancha kamikaze ucraniana en Filipinas. No obstante, se trata mayoritariamente de sistemas experimentales fabricados en cantidades insignificantes, señala el profesor Michael Horowitz, de la Universidad de Pensilvania, quien dirigió la iniciativa de drones del Pentágono durante la administración Biden.

Él y otras personas advierten también que tales drones no pueden sustituir a armas más grandes, antiguas y costosas. El plan consiste en que los drones agoten los interceptores de misiles de China y dañen su flota de invasión lo suficiente como para facilitar que los portaaviones, submarinos y otras plataformas estadounidenses alcancen sus objetivos. Existe la preocupación de que la guerra en Irán haya desviado las fuerzas estadounidenses del Pacífico y mermado sus reservas de armas, especialmente de misiles de precisión e interceptores. Reponer los arsenales de Estados Unidos llevará años. Algunos temen que Xi intente dar el paso antes de esa fecha, posiblemente ya en 2028, cuando Taiwán celebre sus próximas elecciones presidenciales (unos diez meses antes de que Trump deje el cargo).

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“Otro aspecto que hay que tener en cuenta”, señala un exfuncionario del Pentágono, “es que no sería coherente con la política estadounidense... desplegar grandes cantidades de armas de EEUU en Taiwán para que luego nosotros mismos llegáramos y las utilizáramos”. Cambiar esa política provocaría un conflicto grave con China. Por eso, afirma el exfuncionario, “es aún más importante capacitar y equipar adecuadamente a las fuerzas taiwanesas”.

Taiwán plantea otros desafíos. El principal es su capacidad para producir suficientes drones. Poco después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, Taiwán puso en marcha un programa para desarrollar una industria de drones libre de componentes chinos. El objetivo es adquirir 208.000 drones de ataque aéreo y 1.320 embarcaciones suicidas de fabricación local para el año 2032. La producción y las exportaciones han aumentado en los últimos dos años. Sin embargo, el plan se ha visto retrasado por disputas sobre la financiación, que no se aprobó hasta agosto.

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El principal obstáculo fue el Kuomintang, el mayor partido de la oposición taiwanesa, partidario de estrechar lazos con China. Si volviera al poder en 2028, podrían producirse nuevos retrasos. “Si estallara una crisis real, los plazos probablemente se acortarían considerablemente, tal como ocurrió en Ucrania”, afirma Chen Ping-hei, profesor de la Universidad Nacional de Taiwán que colabora en el programa de drones. No obstante, por ahora, “la mano de obra y la financiación son claramente insuficientes”. En su opinión, Taiwán necesita 4 millones de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y 10.000 drones marinos.

China mantiene ventaja en producción de drones, pero expertos del Ejército Popular de Liberación admiten que “Paisaje infernal” podría obligar a revisar los planes de invasión sobre Taiwán. (Reuters)

También hay escépticos dentro de las fuerzas armadas de Taiwán. Existe la preocupación de que la inversión en drones pueda realizarse a costa de equipos de mayor envergadura y coste, como los misiles Patriot para un nuevo sistema de defensa aérea. Algunos también abogan por adquirir aviones de combate y buques de guerra para contrarrestar acciones chinas que no llegan a constituir una invasión abierta, como un bloqueo (recientemente, buques de aduanas chinos iniciaron patrullas regulares al este de Taiwán). Otros, en cambio, priorizan la capacidad de atacar el territorio continental chino en una fase inicial y preservar las fuerzas taiwanesas para un contraataque.

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La respuesta de China también plantea interrogantes inquietantes. En un principio, el país se burló de la estrategia “Paisaje infernal”; un medio oficial del ejército la calificó de “plan psicótico” y tildó a Estados Unidos de “tigre de papel” incapaz de producir los enjambres de drones necesarios. El Ejército Popular de Liberación (EPL) sigue gozando de una ventaja abrumadora tanto en número de drones como en capacidad de producción. Ha estado probando sus propios sistemas no tripulados en maniobras militares en torno a Taiwán, al tiempo que analiza la evolución de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Asimismo, ha enviado oficiales a Rusia para instruirse junto a sus homólogos rusos en operaciones con drones y sistemas antidrones, así como para obtener datos relevantes procedentes del frente.

No obstante, últimamente han surgido indicios de inquietud en el seno del EPL. Las purgas ordenadas por Xi Jinping han dificultado el cumplimiento de su directriz de estar preparados para ejecutar una invasión —si así se ordena— para el año 2027. Algunos expertos militares chinos sugieren ahora que la estrategia “Paisaje infernal” obliga al EPL a actualizar sus planes de invasión y a invertir más en armamento embarcado capaz de detectar y destruir drones.

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Los defensores de “Paisaje infernal” reconocen que los obstáculos son formidables. Sin embargo, sostienen que, para disuadir un conflicto, ni Taiwán ni Estados Unidos necesitan demostrar que podrían derrotar a China de forma absoluta; basta con convencer a Xi Jinping de que le resultaría muy difícil lograr la victoria rápida y relativamente indolora que anhela.

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