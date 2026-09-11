Rusia ha convertido sus escuelas en máquinas de adoctrinamiento

Más de 80 menores de edad tuvieron una jornada de duro entrenamiento bélico a las orillas de un río en el sur de Rusia (REUTERS/Sergey Pivovarov/Archivo)

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“¿Cómo te sentiste cuando cometiste tu primer asesinato?“, le pregunta un alumno a un hombre con uniforme militar. El profesor interviene: ”Esto no son asesinatos. Esto es la guerra". El oficial, imperturbable, responde: “Es la destrucción de la fuerza enemiga; disparas y no sabes si está muerto o herido. Solo con un lanzagranadas puedes estar seguro”.

El intercambio tuvo lugar en octubre de 2024 en un aula de noveno grado en Vladimir, una ciudad a 200 km al este de Moscú. Formaba parte de una “Lección de Coraje”, un evento que se realiza regularmente en las aulas de todo el país desde la invasión rusa de Ucrania. Estas lecciones son parte de un programa masivo de adoctrinamiento: Vladimir Putin denomina la batalla por las mentes de los niños un “nuevo frente”. La “educación patriótica” se ha incorporado a los planes de estudio de escuelas y universidades. El 1 de septiembre se introdujo en los jardines de infancia.

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“Un sistema educativo soberano… es un asunto absolutamente fundamental", declaró Putin en 2023. Hacer que la educación sea “soberana” ha significado revertir la autonomía de la que gozaban las escuelas rusas tras el colapso de la Unión Soviética. En 2022, Putin firmó una ley que impone un “programa federal de educación” para que los ciudadanos “conozcan y respeten las hazañas militares y los logros laborales de Rusia”. Cada semana, alumnos de todas las edades se reúnen para “conversaciones sobre temas importantes”. El Ministerio de Educación asigna los guiones. La mayoría tratan sobre científicos, músicos, naturaleza y deporte rusos. Sin embargo, alrededor del 1% son temas militares, incluyendo “Rusia: una nación de vencedores” y “La reunificación de Crimea con Rusia”.

Se supone que los profesores de secundaria deben vincular la guerra contra Ucrania con la Gran Guerra Patria, como los rusos llaman a la segunda guerra mundial: “Una vez más, nuestro país debe defender no solo su integridad territorial y soberanía, sino también los principios de un mundo multipolar”. En bachillerato, deben culpar a “Occidente en su conjunto” de prolongar los combates mediante el suministro de armas a Ucrania. Soldados visitantes comparten experiencias de combate y demuestran cómo pilotar drones. Este año, el gobierno reinstauró la asignatura de la era soviética de “Preparación Militar Inicial”. “Pocas se la toman más en serio que la educación física”, afirma un profesor.

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Según informes de medios de comunicación rusos independientes, la mayoría de los alumnos se aburren con las clases. Los intentos de reintroducir el adoctrinamiento al estilo soviético también están trayendo de vuelta las costumbres soviéticas de evasión y sabotaje silencioso. Muchos padres permiten que sus hijos falten a las “Conversaciones sobre temas importantes”. Un abogado de los Urales, cuyo hijo fue eximido, afirma que ningún alumno ha sido castigado por faltar. Tanto estudiantes como profesores lo ven como una carga, dice María, profesora de química. Ella permite que sus alumnos usen el tiempo de clase para hacer la tarea.

Cuando los profesores claramente no creen en lo que dicen, el resultado no es fanatismo, sino doblepensamiento. “Los alumnos ven que mentir y fingir es una norma socialmente aceptada”, afirma un padre en los Urales. Los programas de adoctrinamiento se ven obstaculizados por la falta de una ideología coherente del régimen, señala un psicólogo educativo en Krasnoyarsk. El “mundo ruso”, una frase frecuentemente utilizada en la propaganda del Kremlin, “no es una ideología, porque carece de un objetivo”.

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Consideremos el Movimiento del Primero, un grupo juvenil patrocinado por el Estado, formado en junio de 2022, que pretende imitar a la organización de escultismo de la era soviética conocida como los Pioneros. Los Pioneros constituían la etapa inicial del adoctrinamiento comunista. El Movimiento, en cambio, es un simulacro. Sus supervisores afirman sentirse a menudo frustrados por las preguntas de los niños sobre el propósito del grupo. A diferencia del antiguo Komsomol (Liga Juvenil Comunista), no ofrece oportunidades de ascenso social, ingreso a la universidad ni viajes al extranjero.

El Estado intenta compensar su falta de ideología fomentando la masculinidad. Yunarmiya, un grupo militar juvenil que enseña a los niños a marchar en formación desde los ocho años, afirma tener dos millones de miembros. Dado que la afiliación requiere el consentimiento de los padres, sus reclutadores “tienen especial éxito en los orfanatos”, según un psicólogo educativo.

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Otros grupos patrióticos son privados. El centro infantil Sarma en Irkutsk, en el extremo oriente ruso, fue fundado por Sergei Terekhov, veterano de la segunda guerra de Chechenia. Allí enseña disciplina y habilidades militares a niños con problemas de conducta, a menudo llevados por sus padres. “Les inculcamos a la fuerza que aquí no son Petya, Vasya ni Masha, sino una unidad militar”, afirma Terekhov.

El intento de lograr la autonomía en la educación conlleva una disminución de los estándares. Los intercambios internacionales entre Rusia y Europa prácticamente se han detenido (en parte debido a las sanciones europeas). El Bachillerato Internacional, una organización benéfica con sede en Ginebra que administra un currículo internacional ampliamente reconocido, ha sido prohibido por considerarse una organización indeseable. El estudio de idiomas extranjeros se ha reducido drásticamente.

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En cambio, a partir del 1 de enero se añadirá una nueva asignatura: “Cultura espiritual y moral de Rusia”. Su objetivo es inculcar “valores tradicionales rusos” mediante el estudio de la vida de rusos ilustres, “incluidos los héroes de la operación militar especial” (es decir, la invasión a Ucrania). El currículo obligatorio de historia se basará en un libro de texto plagado de errores de Vladimir Medinsky, asesor del Sr. Putin, que califica a Ucrania de estado artificial. Un próximo libro de texto de estudios sociales será editado por Dmitry Medvedev, ex presidente y belicista, y se centrará más en la geopolítica y menos en las instituciones políticas. La guerra del Sr. Putin por las mentes de los niños está teniendo éxito principalmente en dañarlas.

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