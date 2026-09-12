La verdad y las mentiras sobre el islam en Europa

Jornada de oración bajo control policial en la Gran Mezquita de París, una semana después de los atentados terroristas que golpearon la capital francesa, en noviembre de 2025 (Europa Press/Contacto/Michael Bunel)

Guardar

El pánico sobre el islam en Europa se está extendiendo. En varios países europeos, la mitad de la población piensa ahora que es incompatible con los valores occidentales. El 6 de septiembre, Alternativa para Alemania (AfD), de derecha populista, obtuvo el 44% de los votos en Sajonia-Anhalt, su mayor resultado hasta ahora en una elección estatal, advirtiendo sobre la “islamización” y prometiendo deportaciones forzosas. Ese mismo fin de semana, en Gran Bretaña, cientos de matones con pasamontañas ocuparon Dover, coreando “Detengan los barcos” y “Cristo es Rey”. En Francia, el llamamiento de Marine Le Pen a prohibir los velos islámicos en lugares públicos cuenta con el respaldo del 60% de los votantes.

La obsesión también ha echado raíces en Estados Unidos. El temor se centra menos en los terroristas, como ocurrió después del 11 de septiembre de 2001, que en un complot islámico para apoderarse de Europa desde dentro. Miembros de la administración Trump advierten de una “eliminación civilizatoria”.

PUBLICIDAD

Esta percepción está perjudicando las relaciones transatlánticas. También es errónea. Europa no se enfrenta a una toma de poder islámica, ni a una radicalización masiva de los musulmanes, ni a una eliminación de su cultura. Como demuestra nuestra información, no tiene “zonas prohibidas”, la sharia (sistema de derecho y código de conducta moral del islam) no se está introduciendo sigilosamente en la legislación nacional y en ningún lugar está en marcha un “gran reemplazo” demográfico.

El verdadero peligro para Europa es distinto: el extremismo alimentado por el islamismo —la creencia de que el Estado debería imponer principios islámicos— y por la paranoia de derechas impulsada por las redes sociales. La izquierda empeora esto al negar las amenazas modestas, pero reales, que plantea el islamismo. También lo hacen los políticos de centro, al guardar silencio por temor a atraer acusaciones de racismo. Esta dinámica podría perjudicar de hecho a las democracias liberales de Europa, no sustituyéndolas por un califato, sino ralentizando la integración y favoreciendo políticas que causarían un daño duradero a sus libertades.

PUBLICIDAD

Los temores más extremos se refutan fácilmente. Incluso después de una migración récord desde países de mayoría musulmana, los musulmanes representan ahora apenas el 6% de la población europea, de más de 500 millones de personas. Aunque los recién llegados suelen tener más hijos que los nacidos en el país, las tasas de fertilidad tienden a converger en el plazo de dos generaciones. Eso está muy lejos de una eliminación civilizatoria.

De hecho, la mayoría de los inmigrantes musulmanes quieren salir adelante en su nuevo hogar, no imponerle una versión de las sociedades que acaban de abandonar. Sus hijos tienden a rendir mejor que sus padres en la escuela. En Gran Bretaña, el 67% de los bangladesíes que realizaron exámenes estandarizados en 2021 se había matriculado en la universidad a los 19 años, frente al 38% de los británicos blancos. Muchos musulmanes participan en la política convencional: baste citar a la ministra del Interior británica y al alcalde de Londres. En aspectos importantes, las actitudes musulmanas pueden parecerse a las de otros europeos. En un sondeo que encargamos entre musulmanes británicos, hallamos poca resistencia a que las mujeres trabajen.

PUBLICIDAD

¿Qué está enfrentando, entonces, a tantos europeos con el islam? Muchos musulmanes mantienen posturas antiliberales; en este número informamos sobre el asesinato de un imán abiertamente gay en Sudáfrica. En Gran Bretaña, según nuestro sondeo, el 52% de los musulmanes piensa que la homosexualidad está mal, y los musulmanes jóvenes —el 41% de los menores de 35 años— tienen más probabilidades que sus mayores —el 25%— de creer que la violencia puede justificarse si alguien insulta al profeta.

Sostener posturas socialmente conservadoras no convierte por sí mismo a las personas en una amenaza; algunos de los defensores de Europa en la derecha son tan antihomosexuales como los musulmanes a los que denuncian. Pero algunas de estas actitudes deberían preocupar a los liberales, que durante mucho tiempo han supuesto que las sociedades abiertas acaban por hacer a la gente más tolerante. Y si el Estado es demasiado pusilánime para afrontar los abusos cometidos por minorías, como cuando bandas de hombres musulmanes abusaron de niñas en varias ciudades inglesas, provoca indignación con razón.

PUBLICIDAD

Igualmente importante es la confusión entre el islam, una religión, y el islamismo, una ideología política. El islam no es un problema; el islamismo puede serlo. A diferencia de los yihadistas del 11-S, la mayoría de los islamistas no propugnan la violencia. Pero muchos practican el “entrismo”: se infiltran en instituciones democráticas para promover una agenda antiliberal. Grupos islamistas bien relacionados podrían presionar a favor de leyes amplias contra el discurso de odio o contra programas de lucha contra el extremismo. El principal peligro del entrismo es local. Redes pequeñas y bien organizadas pueden hacerse con una escuela, una mezquita, un concejo o una organización benéfica y utilizar esas instituciones para desalentar la integración e imponer la conformidad religiosa a otros musulmanes que viven cerca.

La preocupación por estos islamistas no violentos ha aumentado entre los servicios de seguridad de Europa. En Francia, las autoridades se inquietan por el entrismo encubierto de los Hermanos Musulmanes. Un informe oficial publicado el año pasado advirtió de que el islamismo podría, con el tiempo, amenazar las normas seculares y los derechos de las mujeres. Pero eso parece improbable. El Ministerio del Interior francés estimó que solo 139 de los 2.800 lugares de culto musulmanes estaban vinculados a la Hermandad.

PUBLICIDAD

En cambio, las principales víctimas son otros musulmanes. La mitad de los 12 distritos electorales de Blackburn, en el norte de Inglaterra, tienen una población musulmana superior al 60%; dos superan el 80%. En esas zonas, las mujeres pueden sentir presión para permitir que los consejos de la sharia rijan su vida familiar. Los musulmanes homosexuales y liberales sufren intimidación. Los musulmanes no conformistas se quejan de que las autoridades occidentales —temerosas de ser consideradas racistas— no les extienden las mismas protecciones que a los ciudadanos no musulmanes.

También hay un daño más amplio. Los islamistas fomentan el antisemitismo, especialmente a propósito de Gaza. Exigen restricciones a la libertad de expresión sobre sus creencias. Intimidan a políticos, humoristas, académicos y periodistas para que se autocensuren. Pueden amedrentar a escuelas, sindicatos estudiantiles, organizaciones benéficas y concejos.

PUBLICIDAD

Lo que convierte estas amenazas locales en un peligro continental es la forma en que son explotadas. A los islamistas les conviene afirmar que cualquier crítica a su proyecto político es un ataque al islam mismo. La izquierda populista, incluida La Francia Insumisa y los Verdes en Gran Bretaña, tiende a tratar las preguntas sobre migración, delincuencia o islamismo como racistas.

Y la derecha populista a menudo aviva el miedo afirmando que todos los musulmanes suponen una amenaza y acusando al Estado de un “encubrimiento woke” y un “trato desigual”. Pocos han sido más vehementes que Elon Musk, quien ha utilizado su plataforma de redes sociales para moldear las opiniones sobre el islam en todo el mundo e impulsar a la derecha antimusulmana de Europa, desde la AfD hasta Tommy Robinson, un agitador británico al que dedicamos una serie de pódcast de tres partes que comienza este fin de semana.

PUBLICIDAD

Los remedios de la derecha populista son tan antiliberales como los de los islamistas de quienes afirma proteger a Europa. Las promesas de deportaciones masivas, segregación y prohibiciones de vestimenta aterrorizan a los musulmanes, dificultan la integración y los empujan a los brazos de los extremistas. Cualquier país que aplicara esas políticas descubriría que el odio que desatarían causaría un daño duradero.

Por eso los políticos convencionales de Europa deben ofrecer una alternativa. La violencia y las amenazas de violencia deben ser procesadas. Pero no debería haber tabúes en nombre de la sensibilidad cultural. La libertad de expresión no es enemiga de la tolerancia, sino su condición previa. El entrismo debe ser denunciado, al igual que la intolerancia. Los gobiernos que se muestran reacios a recopilar o divulgar datos dejan un vacío que será llenado por una hipérbole especulativa.

PUBLICIDAD

Abordar todo esto no será fácil ni rápido, pero hay esperanza. Los musulmanes de Europa se están asimilando, como lo hicieron las anteriores oleadas de migrantes católicos, judíos y caribeños en los países donde se establecieron. La llegada de todos esos grupos anteriores provocó pánicos morales sobre si alguna vez encajarían. Todos acabaron encontrando un lugar. Los musulmanes también lo harán, si no se permite que la división y la paranoia se interpongan.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.