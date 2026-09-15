Marine Le Pen tiene una ventaja formidable en la carrera presidencial francesa

Marine Le Pen, French far-right leader and member of parliament, who is running in the 2027 French presidential election for the Rassemblement National (National Rally - RN), delivers a speech in Henin-Beaumont, northern France, September 13, 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

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Un aspirante a la presidencia se puso un delantal y sirvió patatas fritas desde un camión de comida. Otro se colocó un arnés y se subió a lo alto de un aerogenerador. Otro más lanzó una gira para escuchar a los oyentes en “1000 bistrós”. El espectáculo llamativo indica que la temporada de elecciones presidenciales ya está en marcha. En una votación a dos vueltas en abril y mayo del próximo año, los franceses elegirán al sucesor de Emmanuel Macron, quien no puede presentarse a un tercer mandato consecutivo. Las encuestas favorecen consistentemente a Marine Le Pen, del partido populista de derecha Agrupación Nacional ( RN ), quien lanzó su campaña el 13 de septiembre. Por lo tanto, a siete meses de las elecciones, la carrera presidencial se ha convertido en una sola pregunta: ¿quién puede vencer a la Sra. Le Pen?

La líder de la Agrupación Nacional , en su cuarto intento por la presidencia, cuenta con una ventaja aplastante. Cinco nuevas encuestas le otorgan entre el 32% y el 36% de los votos en la primera vuelta, al menos 13 puntos por delante de su rival más cercano, Édouard Philippe, uno de los ex primeros ministros de Macron. En los tres escenarios de segunda vuelta, Le Pen resulta ganadora. En uno de ellos, supera a Philippe con un 55% frente a un 45%.

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Las encuestas francesas con tanta antelación suelen equivocarse. El Sr. Macron apenas aparecía en unas pocas antes de su elección en 2017. Algunos favoritos del pasado (Edouard Balladur en 1994, Alain Juppé en 2016) posteriormente quedaron eliminados. En más de tres años, la Sra. Le Pen solo ha obtenido menos del 30% de los votos en la primera vuelta en una ocasión. «La verdadera diferencia entre estas elecciones y las anteriores es que esta vez tiene posibilidades de ganar», afirma Clément Beaune, exministro de Renacimiento, el partido del Sr. Macron. «Su derrota o victoria depende en gran medida de nosotros».

Sin embargo, ese «nosotros» en cuestión se encuentra en una situación difícil. El amplio centro político francés abarca desde los socialistas a la izquierda hasta los republicanos a la derecha. Hay al menos 15 candidatos en este espectro; algunos ya han anunciado su candidatura, otros participarán en las primarias del Partido Socialista en octubre. Otros tantos han insinuado su intención de presentarse. Esta fragmentación dificulta que alguno se clasifique para la segunda vuelta, lo que significa que la elección final podría reducirse a dos extremos: la Sra. Le Pen o Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierda populista.

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Los problemas del centro francés no son exclusivos. Los partidos populistas de derecha están ganando terreno en muchas democracias. Sin embargo, en Hungría, los Países Bajos, Polonia, Rumania y otros lugares, los centristas han encontrado la manera de vencerlos. Además de mostrarse firmes en materia de inmigración y delincuencia, los políticos que derrotan a los populistas suelen compartir tres características.

En primer lugar, tienen energía. Pensemos en Peter Magyar, el liberal de centroderecha que derrotó a Viktor Orbán en Hungría en abril. O en Rob Jetten, el primer ministro liberal de centroizquierda de los Países Bajos. Ambos se volcaron en campañas de base. Durante dos años, Magyar recorrió el país de punta a punta, llegando a caminar 300 km y a pronunciar hasta siete discursos al día.

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En segundo lugar, suelen ser disidentes rebeldes, o bien pueden presentarse como tales de forma convincente. Macron, un exministro formado en la élite, presentó su candidatura como una insurgencia contra los partidos tradicionales. Magyar, miembro veterano del partido gobernante, se posicionó como un rebelde interno, criticando duramente la corrupción de su antiguo partido. Nicusor Dan, de Rumania, quien ganó la presidencia el año pasado, se distanció hábilmente de los partidos tradicionales a pesar de ser alcalde de Bucarest.

En tercer lugar, los centristas exitosos tienen facilidad para crear iniciativas virales sobre temas que preocupan a los votantes. La propuesta del Sr. Jetten de construir diez ciudades nuevas fue un compromiso serio, aunque no literal, para abordar la crisis de vivienda del país. El Sr. Dan demostró su compromiso con la lucha contra la corrupción al intervenir para detener las obras en proyectos de obras públicas controvertidos. Los centristas que rehúyen los eslóganes sencillos y los vídeos promocionales llamativos tendrán dificultades para conectar con los votantes, especialmente con los jóvenes.

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¿Cómo se comparan los aspirantes franceses? La mala noticia para el centro es que los dos candidatos que mejor comparten estas características son Le Pen y Mélenchon. En un reciente debate presidencial, ambos pronunciaron los discursos más contundentes. Mélenchon, de 75 años y en su cuarto intento, sabe cómo crear frases ingeniosas; su sugerencia para resolver el problema de la deuda soberana francesa es “quemarla”. Le Pen, que se presenta a las elecciones después de que un tribunal redujera en julio la prohibición por malversación de fondos que podría haberla dejado fuera de la contienda, carece de la frescura y la popularidad en TikTok de Jordan Bardella, su lugarteniente. Sin embargo, es una candidata antisistema cuyas ideas, como prohibir el hiyab musulmán en público, tienen el mérito de la claridad, si no de otra cosa.

Por el contrario, ningún aspirante centrista puede pretender ser un rebelde. Tres sirvieron bajo el mandato de Macron: Philippe; Gabriel Attal, otro ex primer ministro; y Bruno Retailleau, ex ministro del Interior y candidato de Los Republicanos. El más cercano es Raphaël Glucksmann, que se presenta a las primarias socialistas y rechazó a Macron. Sin embargo, ocupa el cuarto lugar en las encuestas.

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El señor Philippe fue reelegido en marzo como alcalde de Le Havre, lo que al menos le da un aire regional. También es el más experimentado; su equipo argumenta que la seriedad sigue siendo importante. Es un conservador fiscal de centroderecha que no oculta que los franceses tendrán que esforzarse más para sanear las finanzas públicas. Pero es difícil asociar al señor Philippe con una frase o idea memorable. En su primer mitin en París en julio, después de hablar en el escenario durante más de una hora, apenas estaba llegando al punto de mencionar las mejoras en la eficiencia de la administración pública gracias a la IA .

El señor Attal, de 37 años, tiene carisma y facilidad para las frases ingeniosas. Además, parece disfrutar de la contienda. «Quiere presionar y ver hasta dónde puede llegar», comenta alguien que lo conoce bien. Sin embargo, ni él ni el señor Retailleau han logrado aún un avance significativo en las encuestas. Ambos han rechazado el llamamiento del señor Philippe para que los apoyen.

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¿Qué se necesitaría para ponerse de acuerdo en un solo candidato? «Es demasiado tarde para unas primarias», afirma un partidario del Sr. Philippe. Las encuestas y los apoyos podrían presionar a los contendientes más débiles, pero eso podría llevar meses. E incluso un acuerdo entre los tres podría no ser suficiente; los socialistas se unirán en torno a su propio candidato, y algunos sectores de la derecha se pasarán a la Sra. Le Pen. La preocupación por la fragmentación lleva a algunos a esperar la aparición de un líder inesperado que pueda tomar las riendas de la situación. Ninguno de los que aspiran a desempeñar ese papel —desde Dominique de Villepin en la derecha hasta François Hollande en la izquierda— resulta convincente. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, afirma que «no está en la agenda». Y el tiempo se agota.

El problema de fondo es que el centro carece de impulso y se siente agotado. Un estudio inédito de grupos focales sobre votantes franceses de centro y centroizquierda, realizado por Claire Ainsley y Deborah Mattinson, estrategas políticas británicas, revela una profunda pérdida de confianza en la capacidad del centro para marcar la diferencia. «Los votantes sienten que el centro está vacío, pero no saben adónde acudir», afirma Ainsley. Los populistas tienen energía y claridad de propósito; al centro le falta frescura, fuerza y ​​unidad. «Si nos pasamos los próximos meses disparándonos entre nosotros», declara una figura centrista, «nos dirigimos al desastre».

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