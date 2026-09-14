Cómo una crisis de suministro de petróleo podría provocar un auge de las inversiones

Fotografía: Erin Schaff/The New York Times/Redux/eyevine

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Se suponía que este año sería nefasto para las compañías petroleras. Se pronosticaba que el crudo Brent caería por debajo de los 60 dólares por barril, frente a los 68 dólares de 2025 y los 80 dólares de 2024, en medio de un exceso de oferta. En cambio, la guerra de Donald Trump en el Golfo ha disparado los precios a cifras de tres dígitos. Muchos analistas ahora esperan que alcancen un promedio de 85 dólares o más en 2026; algunos anticipan 120 dólares por barril si continúan los ataques a buques en el estrecho de Ormuz. El 11 de septiembre, Arabia Saudita cerró su oleoducto Este-Oeste, una ruta alternativa para su petróleo, tras un ataque con drones.

La inesperada subida de precios ha resultado ser una bendición para el sector . Las acciones de las empresas de petróleo y gas a nivel mundial han aumentado un 40 % en conjunto desde principios de año, frente al 12 % de las empresas cotizadas en general. Los beneficios combinados de las siete mayores compañías petroleras integradas de Occidente, más Aramco, el gigante estatal saudí, alcanzaron los 91.000 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, el doble que un año antes.

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Esta bonanza llega tras años de contención impuesta por los accionistas, después de que un derroche de gastos chocara con el desplome de los precios a mediados de la década de 2010. Si bien el gasto de capital aumentó tras la invasión rusa de Ucrania, que elevó el precio del petróleo por encima de los 120 dólares el barril, el flujo de caja creció aún más rápido. El superávit se destinó principalmente al pago de deudas y dividendos a los accionistas, en lugar de a la perforación de nuevos pozos. Gran parte del aumento del gasto de capital, a su vez, reflejó la inflación en los costos de perforación y servicios, más que un verdadero incremento de la actividad. Sin embargo, en esta ocasión, las petroleras podrían tener que gestionar mejor sus enormes reservas de efectivo. La Guerra del Golfo podría, por lo tanto, sentar las bases para una intensa actividad de exploración y fusiones y adquisiciones que marcará el resto de la década y más allá.

Las compañías petroleras han gastado hasta ahora sus ganancias extraordinarias principalmente en pagar deuda, recompensar a los accionistas y, marginalmente, aumentar la producción de los activos existentes. Empecemos por la deuda. Las compañías petroleras utilizaron gran parte del efectivo recibido tras la invasión de Ucrania para fortalecer sus balances. En los aproximadamente 18 meses previos a la Guerra del Golfo, a medida que los precios caían, volvieron a endeudarse para mantener estables los dividendos a los accionistas y financiar las inversiones de capital comprometidas. Ahora están desapalancando una vez más. En el segundo trimestre de 2026, las cinco grandes petroleras —ExxonMobil, Chevron, Shell, BP y TotalEnergies— redujeron su deuda neta combinada en 36.000 millones de dólares, o casi un 20%. Las empresas más pequeñas, que suelen tener mayores cargas de deuda, se han centrado aún más en aligerarlas.

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Otra prioridad para las petroleras ha sido enriquecer a sus propietarios. En vísperas de la guerra con Irán, muchos inversores se preparaban para tiempos difíciles. Las grandes compañías habían anunciado un recorte combinado del 11% en la distribución de dividendos, principalmente mediante la cancelación de programas de recompra de acciones, señala Alastair Syme, de Citigroup. Los dividendos extraordinarios repartidos por las empresas más pequeñas, a menudo financiadas con deuda, parecían insostenibles. El auge del precio del petróleo ha cambiado esta situación. Todas las grandes, salvo BP, han mantenido estables sus dividendos y programas de recompra de acciones, o incluso los han aumentado. Las empresas más pequeñas ahora ofrecen no solo dividendos extraordinarios, sino también recurrentes.

Tras las reducciones de deuda y el reparto de dividendos a los accionistas, queda poco para invertir en expansión. El efectivo disponible de las grandes petroleras apenas varió entre el cuarto trimestre de 2025 y el segundo trimestre de este año. Los directivos se han esforzado por asegurar a los inversores que la mayor parte de las ganancias extraordinarias de 2026 les llegarán a ellos, y no se destinarán a nuevos proyectos. Las únicas excepciones son Diamondback, un gigante del fracking, y grandes empresas no cotizadas, como Continental Resources y Hilcorp Energy, que han financiado proyectos de rápida ejecución, como la finalización de pozos existentes en las cuencas de esquisto de Estados Unidos.

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Al principio de la guerra, tal cautela estaba justificada. Los precios del petróleo se desplomaron en junio, cuando Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo provisional. Pero la reanudación de los combates los ha disparado desde entonces; podrían mantenerse altos durante meses, lo que haría más viables nuevos proyectos. Y esos proyectos se están volviendo esenciales. Cada dos años, el agotamiento de los yacimientos petrolíferos le cuesta al mundo el equivalente al suministro de crudo de Arabia Saudita. Reemplazarlo es cada vez más difícil: la escasez de descubrimientos recientes significa que la producción diaria de petróleo y gas podría caer en 31 millones de barriles para 2040, casi una quinta parte del total actual. Hasta 70 empresas corren el riesgo de ver su producción reducida a la mitad, según Wood Mackenzie, una consultora.

Por lo tanto, las compañías petroleras necesitan renovar sus carteras y ahora cuentan con los medios para hacerlo. La inestabilidad geopolítica y el deseo de diversificar las inversiones, alejándose de Oriente Medio, refuerzan la necesidad de invertir, según Paul Hickin, de Petroleum Economist, una revista especializada del sector.

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La exploración es la vía lenta para adquirir nuevos activos. Si bien los presupuestos aún no aumentan, existen otros indicios de que las grandes petroleras están en plena búsqueda. En lugar de licitar por licencias formales e invertir capital por adelantado, han estado acumulando vastas extensiones de terreno y analizándolas con herramientas de inteligencia artificial para identificar posibles yacimientos. Los acuerdos de cesión de derechos —en los que una petrolera nacional financia la exploración de una gran petrolera extranjera a cambio de una participación— también se están volviendo más comunes, en parte porque los gobiernos desean impulsar la producción nacional.

Diversas regiones geográficas están captando la atención. Existen yacimientos en aguas profundas en el Atlántico Sur, frente a las costas de Namibia y Sudáfrica, así como en el Mediterráneo oriental. Hay cuencas inexploradas en lugares como Uruguay, Vietnam y Papúa Nueva Guinea, donde la exploración apenas comienza. Y hay países desde Argelia hasta Australia donde las empresas intentan replicar el enfoque estadounidense del gas de esquisto, junto con yacimientos maduros en Asia que simplemente pueden perforarse con mayor presión.

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Una vía más rápida para acumular recursos es adquirir a la competencia. A principios de año, se preveía una actividad de fusiones y adquisiciones reducida, ya que los bajos precios desincentivaban las operaciones. Inicialmente fue lenta, pero por la razón opuesta: la volatilidad de los precios del petróleo dificultó que compradores y vendedores llegaran a un acuerdo sobre las valoraciones, según Bob Brackett, de Bernstein, una firma de corretaje. Ahora, ambas partes se están acostumbrando a la idea de precios más altos durante un período prolongado, y la actividad de fusiones y adquisiciones se ha acelerado. En los últimos dos meses se han anunciado seis operaciones por encima de los 1.000 millones de dólares.

Es muy probable que las transacciones se multipliquen el próximo año. Las grandes compañías ya han asimilado las importantes adquisiciones que realizaron a principios de la década de 2020, señala Dan Pickering, de Pickering Energy Partners, una firma de inversión. Unos balances más sólidos facilitarán las grandes inversiones en acuerdos. Las firmas de capital privado, los operadores de materias primas y los inversores externos que buscan recursos fuera del Golfo —entre ellos los japoneses— también están buscando activos. Y a Estados Unidos le quedarán menos de dos años de una administración favorable a las fusiones y a la perforación.

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Los accionistas, por su parte, no parecen estar apostando todavía por una época dorada de expansión. Hassan Eltorie, de S & P Global, proveedor de información, señala que la mayoría de las compañías petroleras cotizadas mantienen los mismos múltiplos precio-flujo de caja que antes de la guerra, lo que sugiere que su buen desempeño refleja precios del petróleo más altos, y no un cambio duradero en sus perspectivas. La trayectoria de la demanda de petróleo sigue siendo incierta. La exploración podría decepcionar. Y hay pocos objetivos de adquisición importantes y obvios. Sin embargo, el atolladero en el Golfo ofrece a la industria la oportunidad que necesita para trazar un nuevo rumbo.

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