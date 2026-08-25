Cómo los hutíes se han convertido en el aliado más temido de Irán

Los hutíes reactivaron la guerra en Yemen con ataques con drones y misiles contra posiciones gubernamentales durante agosto. (EP)

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Durante cuatro años, una tensa tregua ha prevalecido en Yemen, manteniendo en suspenso su larga guerra civil. Pero ahora el conflicto abierto vuelve a estallar. Los hutíes, rebeldes armados respaldados por Irán, han acusado al gobierno yemení reconocido internacionalmente y a Arabia Saudita, su aliado más importante, de planear una gran ofensiva. El 30 de julio, su líder, Abdul-Malik al-Houthi, declaró que sus fuerzas “responderían a su escalada a gran escala con una propia”. Durante todo agosto, lanzaron ataques con drones y misiles contra posiciones gubernamentales, causando la muerte de decenas de soldados y civiles. El ejército yemení ha respondido con contundencia.

Los hutíes creen que tienen mucho que ganar con la reanudación de la guerra. Desde mediados de julio, la milicia ha estado disparando contra buques vinculados a Arabia Saudita en el Mar Rojo, así como contra puertos, aeropuertos y refinerías. Según Kpler, un proveedor de datos, este mes apenas han transitado petroleros saudíes por el estrecho de Bab al-Mandab, en el extremo sur del mar. Los ataques de los hutíes tienen dos objetivos: primero, presionar al reino para que pague a los funcionarios yemeníes y levante las restricciones a los vuelos y el transporte marítimo; segundo, tomar la iniciativa. Si los saudíes y sus aliados planeaban una ofensiva, los hutíes se les han adelantado.

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Es posible que tengan objetivos más ambiciosos. Los hutíes controlan el noroeste de Yemen, incluyendo la capital, Saná, y gran parte de la costa oeste, desde 2014. Alrededor del 70% de la población yemení vive bajo su dominio. Sin embargo, los rebeldes llevan tiempo queriendo más. El 15 de agosto, misiles hutíes impactaron el puerto de Mokha, cerca de Bab al-Mandab, causando daños por valor de unos 16 millones de dólares y obligando a su cierre. Los ataques parecen diseñados para debilitar a las Fuerzas de Resistencia Nacional, un grupo de élite de combatientes respaldados por el gobierno que utilizan Mokha como base. Expulsarlos de la ciudad les daría a los hutíes mayor control sobre el tráfico marítimo a través del estrecho.

Los hutíes atacaron buques saudíes en el Mar Rojo y presionaron en el estrecho de Bab al-Mandab para exigir pagos, vuelos y transporte marítimo sin restricciones. (EP)

Los hutíes también aspiran al control de los yacimientos petrolíferos del país. A principios de 2022, casi capturan pozos petroleros en Marib, al este de Saná, pero fueron rechazados por las Brigadas de Gigantes, una milicia alineada con el gobierno y entrenada por los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Ese mismo año, bombardearon terminales petroleras en la costa para impedir que sus adversarios exportaran el combustible. Sin embargo, este julio el gobierno anunció la reanudación de los envíos. Desde entonces, los hutíes han intensificado sus ataques en Marib. Sus combatientes, movilizados en la región, podrían lanzar una nueva ofensiva para apoderarse de sus recursos. Incluso si no logran capturar los pozos, podrían aspirar a obligar al gobierno a compartir sus ingresos.

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En respuesta, el gobierno también ha estado incitando a la confrontación. La tregua de hace cuatro años debía conducir a un acuerdo de paz, pero en cambio, los hutíes han consolidado su poder y fortalecido su alianza con Irán. Un duro golpe a los hutíes podría ayudar al gobierno —cuyos líderes residen mayoritariamente en Riad, la capital saudí— a recuperar credibilidad en Yemen. El 20 de agosto, Abdullah al-Alimi, vicepresidente del gobierno, afirmó que la reconquista de Saná era un hecho consumado. Las autoridades han citado el colapso del régimen de Bashar al-Asad, respaldado por Irán, en Siria en 2024 como precedente de lo que podría suceder con los hutíes.

Es probable que este discurso tenga como objetivo principal levantar la moral. Sin embargo, las fuerzas anti-hutíes, que pasaron gran parte del invierno enfrentándose entre sí, al menos muestran un frente más unido. El gobierno disolvió el Consejo de Transición del Sur, una organización secesionista respaldada por los Emiratos Árabes Unidos, y puso a algunas de sus tropas bajo el control del ejército. A principios de este año, estallaron disturbios tribales en la región de Jawf, controlada por los hutíes, lo que avivó las esperanzas de que la autoridad de los rebeldes se esté debilitando. Las tropas gubernamentales se han vuelto más expertas en el despliegue de drones, cuyo uso ha sido durante mucho tiempo una de las principales ventajas de los hutíes.

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Seguidores hutíes siguen por televisión el discurso del líder del movimiento, Abdul Malik al-Houthi, durante un acto en conmemoración del Mawlid en Saná, Yemen, el 25 de agosto de 2026. (REUTERS/Khaled Abdullah)

Aun así, se enfrentan a un enemigo formidable. Los ataques limitados de soldados saudíes y gubernamentales no han logrado disuadir a los rebeldes. Los hutíes han resistido campañas más amplias y selectivas en el pasado. El verano pasado, los ataques israelíes aniquilaron a la mayor parte del gobierno civil del grupo, incluido su primer ministro, pero este se recuperó rápidamente. Tampoco la muerte de Houthi, su líder, cambiaría necesariamente mucho. Llegó al poder tras la muerte de su hermano, Husayn, en combate en 2004.

Derrotar a los hutíes sería difícil. Entre los aliados de Irán, los rebeldes son conocidos por su audacia. Cuando irrumpieron en Saná en 2014, lo hicieron desafiando a sus patrocinadores iraníes, quienes les instaban a la moderación. Ahora su confianza proviene de una posición de fuerza. Cuando Estados Unidos los atacó en 2025, el grupo derribó siete drones Reaper estadounidenses y estuvo a punto de alcanzar varios aviones de combate. El mes pasado afirmaron haber derribado un dron Bayraktar de fabricación turca operado por los saudíes. También son adaptables. Los hutíes tienen acceso a drones de fibra óptica que no pueden ser interferidos, lo que les ayudaría a atacar a las tropas gubernamentales en el frente.

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La geografía de Yemen, las minas terrestres y el sistema de cuevas y búnkeres refuerzan la defensa hutí ante Arabia Saudita y Estados Unidos. (EP)

Las redes de suministro resilientes les ayudan a mantener sus reservas. Mientras que el grupo solía importar armas terminadas desde Irán, ahora construye gran parte de su arsenal a partir de pequeños componentes introducidos de contrabando a través de Omán y los Emiratos Árabes Unidos, o escondidos en embarcaciones tipo dhow que navegan desde el Cuerno de África. Algunos drones hutíes pueden fabricarse casi por completo sin piezas iraníes. Este sistema de contrabando ha protegido a los rebeldes de ataques, como el de Estados Unidos, que se suponía que reducirían sus reservas. “Han podido reconstituir capacidades dañadas o destruidas mucho más rápido de lo que se esperaba”, afirma Peter Salisbury, de la Universidad de Columbia en Nueva York.

La geografía es otra ventaja. Las tierras altas que controlan los rebeldes son fáciles de defender, especialmente dado su uso intensivo de minas terrestres. Cuando los hutíes tomaron el control, también se apoderaron de un sistema de cuevas y búnkeres que antes estaban en manos del ejército. Las imágenes satelitales sugieren que se están expandiendo. Las fuerzas gubernamentales incautaron recientemente equipos de perforación de túneles destinados a puertos hutíes.

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Todo esto debería preocupar al gobierno. El apoyo de Arabia Saudí o Estados Unidos podría reforzar a las tropas gubernamentales sobre el terreno. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha amenazado a los hutíes con un “castigo militar severo”. Pero el precio sería alto. El señor hutí habla con orgullo de la reputación de Yemen como “cementerio de invasores”. Quizás tenga razón.

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