¿Qué sucederá cuando Occidente se quede sin misiles interceptores?

Una explosión ilumina el cielo durante un ataque con misiles y drones rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 2 de junio de 2026. REUTERS/Gleb Garanich

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Los habitantes de Kiev vuelven a dormir en estaciones de metro abarrotadas o en coches en aparcamientos subterráneos. En el aire, la guerra aérea se está convirtiendo en una auténtica carnicería. Rusia bombardea la ciudad con un número cada vez mayor de misiles balísticos e hipersónicos. Ucrania, que hasta ahora había logrado repeler la mayoría de estos ataques con baterías antimisiles Patriot, se está quedando sin munición.

La difícil situación de Ucrania es la señal más acuciante de la escasez de interceptores en Occidente. El agotamiento del arsenal estadounidense también ayuda a explicar por qué el presidente Donald Trump ha retractado repetidamente sus amenazas de reanudar la guerra con Irán. Los aliados de Estados Unidos están alarmados.

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Suiza prevé que su pedido de misiles Patriot se retrase hasta siete años. Taiwán teme que los 102 misiles encargados hace años no lleguen este año según lo previsto. Lockheed Martin, fabricante de la versión más avanzada, el PAC-3 MSE, afirma que no puede garantizar los plazos de entrega a ningún cliente extranjero, dada la capacidad del Pentágono para modificarlos.

La escasez de municiones es común en tiempos de guerra, especialmente en grandes guerras de desgaste. Sin embargo, Estados Unidos se encuentra con escasez tras una breve guerra contra una potencia mediana. ¿Qué pasaría si tuviera que luchar contra la poderosa China? Agotaría sus interceptores en cuestión de días y no podría utilizar sus bases en Japón y Guam, según un estudio reciente de la Heritage Foundation, un centro de investigación con sede en Washington.

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La causa inmediata de la crisis es el uso desmesurado de interceptores por parte de Estados Unidos y sus aliados de Oriente Medio durante la guerra que el Sr. Trump libra contra Irán este año. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), otro centro de análisis, estima que el Pentágono ha disparado casi dos tercios de su reserva de misiles Patriot previa a la guerra, así como una gran cantidad de otros interceptores.

Pero la guerra no hizo sino acelerar un ajuste de cuentas que llevaba décadas gestándose. A ambos lados del Atlántico, las industrias de defensa operan al ritmo de tiempos de paz, aunque los tambores de guerra han resonado con mayor rapidez. Este error se ha visto agravado por la proliferación mundial de misiles, la tendencia de los generales a gastar más en armamento ostentoso que en las municiones que consumen, el disfuncional proceso presupuestario estadounidense y la complacencia respecto a la supremacía militar estadounidense en el aire.

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El CSIS calcula que se necesitará hasta 2029 para recuperar las existencias de misiles Patriot a los niveles previos a la guerra. Esto suponiendo que el Congreso apruebe la gigantesca solicitud de presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares del Sr. Trump (un aumento del 50 % sobre el gasto actual), lo cual es improbable. Sin embargo, los Patriot se han convertido en el sistema principal de defensa puntual —es decir, para proteger un objetivo específico, como una base aérea— para 19 países. «El Patriot es una solución de emergencia: no se necesita muy a menudo, pero cuando se necesita, pocas otras alternativas son suficientes», explica Justin Bronk del Royal United Services Institute (RUSI), un centro de estudios británico.

El problema radica en que los misiles balísticos suelen ser más baratos que los interceptores que intentan alcanzarlos (los proyectiles PAC-3 MSE cuestan entre 4 y 5 millones de dólares cada uno). Los drones Shahed de Irán (u otros vehículos aéreos no tripulados, UAV) son aún dos órdenes de magnitud más baratos. “Si tu adversario puede desplegar un UAV de ataque unidireccional por el precio de un coche usado, y tu respuesta es un misil tierra-aire que cuesta lo mismo que un pequeño apartamento aquí en Londres, estás perdiendo la batalla aunque ganes todos los enfrentamientos”, argumentó el coronel Sabah Al Sabah, un oficial kuwaití, en un evento reciente de RUSI. Además, los defensores suelen disparar al menos dos interceptores contra un misil entrante para aumentar las probabilidades de éxito.

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Ucrania ha improvisado un sistema de defensas escalonadas. Cuenta con una red de primera clase para contrarrestar enjambres de drones rusos. También puede interceptar la mayoría de los misiles de crucero de mayor tamaño, gracias en parte a los sistemas de defensa aérea europeos. Sin embargo, solo los valiosos misiles Patriot pueden interceptar los misiles balísticos rusos Iskander-M y Kinzhal. En marzo, Ucrania se jactaba de interceptar cerca del 70% de los misiles balísticos. En julio, la cifra era del 20%. En agosto, la tasa será aún más alarmante. Una noche, la del 5 de agosto, no se registró ninguna interceptación. La fuerza aérea ha dejado de publicar actualizaciones periódicas. Rusia, tomando nota, está aumentando la producción de misiles.

Ante la llegada del invierno, Ucrania ha solicitado al menos 300 misiles interceptores Patriot. Algunos países aún los poseen en cantidades considerables, como Alemania, Grecia, Polonia y España. Sin embargo, cada vez están menos dispuestos a desprenderse de ellos.

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Otra solución es fabricarlas más rápido. Los fabricantes acordaron este año aumentar la producción de PAC-3 de 600 unidades anuales a unas 2000 para principios de la década de 2030. Desde entonces, el Pentágono ha solicitado ideas para acelerar aún más la producción. Sin embargo, Tom Karako, del CSIS, señala que todavía no se han firmado contratos para aumentar la producción.

La capacidad industrial de los aliados puede ser de gran ayuda. Japón produce unos 30 interceptores PAC-3 al año bajo licencia, principalmente para su propio uso. MBDA, una empresa europea, está a punto de comenzar la producción en Alemania de los modelos PAC-2, más antiguos. En una cumbre de la OTAN en julio, el Sr. Trump afirmó que Ucrania también podría fabricar interceptores Patriot bajo licencia, pero desde entonces ha puesto en duda esta idea. Según algunos informes, sus fabricantes, Lockheed Martin y RTX, temen perder su experiencia o verse superados por las versiones ucranianas, más económicas.

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Al carecer de la misma experiencia en combate, las empresas europeas se apresuran a fabricar sus propias armas. Se supone que el misil franco-italiano SAMP-T es capaz de interceptar misiles balísticos de corto y medio alcance, pero fuentes militares ucranianas afirman que su eficacia es inferior a la de los Patriot PAC-2, y mucho menor que la de los PAC-3. Ucrania recibirá baterías SAMP-T mejoradas, con interceptores actualizados, por fases a partir del próximo año. Sin embargo, su producción es menor que la de los Patriot.

La ágil industria de defensa ucraniana y las emergentes empresas occidentales han revolucionado la guerra con drones. Ahora trabajan en la defensa antimisiles. Un ejemplo es el proyecto Freyja, en el que participa Fire Point, una empresa ucraniana, y muchos otros fabricantes de armas europeos. Su objetivo es desarrollar un interceptor a una cuarta parte del coste de un PAC-3 sin tecnología estadounidense, y las pruebas comenzarán el próximo año. Abundan los escépticos. Douglas Barrie, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, otro centro de estudios británico, describe Freyja como una misión imposible.

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Taiwán está intentando expandir la producción de sus interceptores Sky Bow III, supuestamente equivalentes a los PAC-2 y a los antiguos PAC-3. Se espera que este año comience la producción en masa del Sky Bow IV, que, según afirma, es más capaz que el PAC-3. Sin embargo, pocos países se arriesgarían a la ira de China comprando armamento taiwanés.

Lockheed Martin ha anunciado el desarrollo del PAC-3 ACE, también conocido como “Baby Patriot”, que es más pequeño y menos capaz que el PAC-3 MSE, pero costará la mitad. Su producción podría comenzar en 2028.

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Algunos abrigan la esperanza de que las armas láser, en desarrollo desde hace tiempo, puedan mejorar la sombría situación de la defensa aérea. Sin embargo, hasta el momento, las armas experimentales estadounidenses e israelíes solo han tenido éxito contra drones.

Mata primero al arquero

«La defensa aérea no puede separarse de las operaciones ofensivas», señala David Deptula, exgeneral de la Fuerza Aérea estadounidense. “El interceptor más barato es el que nunca hay que disparar porque el arma nunca se lanzó”. Hay mucho que decir a favor de atacar al arquero —en forma de centros de producción, centros de mando y control, depósitos de almacenamiento y lanzadores de misiles enemigos— en lugar de a la flecha. Pero Estados Unidos también ha agotado sus reservas de armas ofensivas de largo alcance. El CSIS calcula que ha utilizado un tercio de sus aproximadamente 3000 misiles de crucero Tomahawk. Se ha negado a suministrarlos a Ucrania y las entregas a otros clientes, incluidos Australia, Alemania, Japón y los Países Bajos, podrían retrasarse.

Ucrania ha desarrollado drones capaces de alcanzar objetivos cada vez más remotos en Rusia, especialmente infraestructuras energéticas, fábricas de armas y almacenes de distribución de bienes de consumo. Sin embargo, son lentos y transportan poca explosividad. El misil de crucero Flamingo, más pesado, de Fire Point, ha tenido cierto éxito. Ucrania espera desplegar pronto sus misiles balísticos FP-7 y FP-9, de mayor tamaño, supuestamente con un alcance de más de 800 km.

Destruir lanzadores de misiles móviles es difícil. Este año, Estados Unidos e Israel afirmaron haber reducido el fuego de misiles iraníes hasta en un 90% mediante el bombardeo de lanzadores y las entradas a las “ciudades de misiles” subterráneas. Pero incluso con el control total del espacio aéreo y una vigilancia sofisticada, nunca lograron detenerlo por completo. Estados Unidos perdió radares, centros de mando, aviones de alerta temprana, aviones cisterna de reabastecimiento, drones, cazas y más. Incluso después del alto el fuego de abril, no ha podido impedir que Irán ataque a barcos en el estrecho de Ormuz.

Cualquier futura guerra aérea contra China, por ejemplo, por Taiwán, sería una empresa formidable. Los misiles chinos pueden alcanzar bases tan lejanas como Alaska y Hawái, así como buques de guerra en medio del océano Pacífico. Para defenderse del Ejército Popular de Liberación (EPL), Heritage calcula que Estados Unidos necesitaría más de 19 000 interceptores Patriot, más de 20 veces la estimación del CSIS sobre las existencias actuales.

Disparar contra el arquero del EPL sería una alternativa tentadora, pero plantea dos grandes problemas, además de penetrar las defensas aéreas chinas. Primero, Estados Unidos tendría que atacar territorio continental chino, lo que provocaría represalias contra el territorio continental estadounidense. Segundo, la Fuerza de Misiles del EPL no solo es responsable de misiles convencionales, sino también de misiles nucleares terrestres: los ataques contra ella podrían interpretarse como un intento de destruir las fuerzas nucleares chinas, con el riesgo de una escalada nuclear.

En cambio, las fuerzas estadounidenses están practicando cómo sobrevivir dentro de la “zona de combate” de China mediante diversas formas de dispersión. En un mundo donde proliferan drones y misiles baratos, reforzar, dispersar y ocultar objetivos militares —y reconstruirlos rápidamente si son destruidos— son habilidades esenciales.

Si bien las armas de largo alcance no son la solución definitiva, sí ayudan a disuadir los ataques. Esto explica por qué los aliados de Estados Unidos se esfuerzan por encontrar la manera de atacar objetivos lejanos. Ucrania, que ya sufre ataques constantes, espera que llevar la guerra a Rusia cause suficiente daño como para que Vladimir Putin reconsidere la idea de un conflicto interminable.

Todas las posibles soluciones a la escasez de interceptores, incluso si se aceleran e intensifican, llevarán tiempo. Mientras tanto, en Ucrania, los civiles siguen refugiados bajo tierra. Al contemplar otro invierno gélido y peligroso, muchos se preguntarán cómo sus líderes permitieron que se llegara a esta situación. Otros gobiernos deberían tomar nota.

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