¿Qué tienen en común la IA y los perros?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Al reflexionar sobre cómo la IA transformará la sociedad, recordemos una tecnología anterior que brindó a los humanos un compañero útil con capacidades superiores: el perro. Al domesticar lobos, los humanos pudieron, indirectamente, oler presas a distancia y oír a los enemigos que se acercaban por la noche. Se convirtieron en mejores cazadores que los neandertales y en mejores guerreros: difíciles de emboscar y de eludir. Algunos antropólogos creen que los perros son una de las razones por las que el Homo sapiens superó a sus primos prehistóricos y conquistó el mundo.

Cuando se empezó a desarrollar la tecnología canina, no estaba nada claro que fuera segura para los humanos, que literalmente invitaban a los lobos a sus cuevas. Tuvieron que entrenarlos para que no atacaran a los bebés. Miles de años después, los perros todavía se escapan a veces y se vuelven salvajes. Pero, en general, la gente está satisfecha con cómo han resultado las cosas. (No tuvo un final tan feliz para los neandertales).

PUBLICIDAD

La visión optimista sobre la IA es que será como los perros: complementará, en lugar de reemplazar, el trabajo humano y se mantendrá obediente a sus amos. Pero ¿y si no es así? La IA evoluciona mucho más rápido. Pronto podría estar creando versiones nuevas y mejoradas de sí misma a un ritmo que los criadores de perros solo pueden soñar. Así que, si bien la gente puede confiar en que los perros no los esclavizarán —para 2030, los perros aún no sabrán usar un abrelatas—, no pueden estar tan seguros de la IA.

Dos libros nuevos, uno de un economista ganador del Premio Nobel y otro de un historiador galardonado con el Premio Pulitzer, abordan la cuestión de cómo la IA moldeará el futuro. Ninguno utiliza la analogía del perro, pero ambos son más fáciles de entender con ella.

PUBLICIDAD

Jill Lepore, historiadora de Harvard, se centra en los hombres que entrenan a los perros. Según su relato, los magnates de la IA son personas horribles e irresponsables cuyas creaciones podrían romper sus correas y atacar a los humanos. En “El auge y la caída del Estado artificial”, argumenta que los magnates tecnológicos intentan construir “un futuro en el que los humanos sean gobernados, y muchos reemplazados, por máquinas propiedad de corporaciones”. Esto, afirma, implica “tanto el abandono de la democracia liberal como la destrucción del mundo natural”.

Su argumento se basa en parte en las propias palabras de estos magnates. Sam Altman, director de OpenAI, ha dicho que sería “fantástico” reemplazar a los presidentes humanos con una IA que pudiera “recorrer el planeta y hablar con cada persona, comprender sus preferencias exactas” y “optimizar” para todas ellas. Elon Musk ha dicho que los humanos podrían terminar siendo como “perros de compañía” para robots superinteligentes.

PUBLICIDAD

Altman ha sugerido que la mayor parte de la superficie terrestre pronto estará cubierta de centros de datos. Musk quiere solucionar este problema instalando centros de datos en el espacio y llevando a millones de personas a vivir a Marte. Según Lepore, todos los titanes de la tecnología parecen tener planes de escape: «Elon Musk a Marte, Mark Zuckerberg al metaverso... Jeff Bezos al espacio, el cerebro de Sam Altman subido a la nube». Esto los vuelve imprudentes ante el riesgo de crear una distopía aquí en la Tierra, teme.

Tiene razón al afirmar que los directivos tecnológicos de hoy no son personas en las que confiaríamos para que dictaran las reglas del futuro de la civilización. Sin embargo, sobreestima la importancia de los multimillonarios individuales. La forma en que la IA moldee la sociedad no dependerá de las excéntricas opiniones políticas del Sr. Musk, del mismo modo que los efectos de los automóviles no dependieron de las de Henry Ford. Más bien, dependerá del poder de la tecnología en sí misma y de los usos que la gente le dé.

PUBLICIDAD

Esta es una pregunta que Daron Acemoglu aborda en “¿Qué le pasó a la democracia liberal?”. El Sr. Acemoglu es uno de los economistas más citados del mundo. Es conocido principalmente por “Por qué fracasan las naciones”, una extensa historia económica que argumenta que el principal factor que mantiene pobres a los países son las instituciones depredadoras. Su nuevo trabajo se centra en la actualidad y en la interacción entre tecnología y democracia.

La democracia liberal ha sido la base del progreso, argumenta. Ha fomentado la innovación y el crecimiento económico, ha distribuido los beneficios (a través de impuestos y servicios públicos) y ha protegido a los votantes mediante regulaciones.

PUBLICIDAD

Durante mucho tiempo, el sistema satisfizo, en mayor o menor medida, las expectativas de los votantes. Pero entonces llegaron los ordenadores. Según Acemoglu, las tecnologías digitales agravaron la desigualdad al priorizar la inteligencia sobre la fuerza física. También impulsaron el poder social de los graduados universitarios, permitiendo que una nueva élite liberal impusiera sus valores a una clase trabajadora resentida, provocando una reacción violenta que condujo a la elección de Donald Trump. Además, cambiaron la forma en que las personas interactúan. En Estados Unidos, el tiempo dedicado a reunirse con amigos en persona se ha reducido en dos tercios en los últimos 20 años. El debate político se ha vuelto más extremo y tóxico.

La IA podría enriquecer a todos al potenciar la innovación. Pero también podría potenciar los perjuicios de la tecnología digital, teme Acemoglu (con bastante familiaridad). Podría provocar desempleo generalizado, creando enormes brechas de estatus social entre productores y consumidores, y una crisis democrática en toda regla. (También podría acelerar la atomización social al hacer más atractivas las relaciones amorosas artificiales y la manipulación política).

PUBLICIDAD

Su propuesta es una IA que favorece a los trabajadores. Con esto, el Sr. Acemoglu se refiere a encontrar maneras para que los trabajadores utilicen la IA para aumentar el valor de su trabajo, como los cazadores prehistóricos que combinaban su habilidad para fabricar y lanzar lanzas con el olfato y la velocidad de un perro. Quizás la IA podría permitir a los electricistas solucionar problemas en redes cada vez más sofisticadas, detectando fallos mediante sensores y ayudando a los humanos a analizarlos con una base de datos de fallos y soluciones anteriores. Tal vez la IA podría mejorar la educación: un asistente de IA podría evaluar las respuestas de los alumnos a los cuestionarios y sugerir formas de dividir la clase en grupos más pequeños, a los que se les podría ofrecer instrucción personalizada, aumentando así la demanda de profesores humanos.

Es difícil rebatir esto. La IA sin duda causará menos conflictos sociales si complementa el trabajo humano en lugar de hacerlo redundante. Pero el Sr. Acemoglu deja sin resolver la cuestión de cómo lograrlo. En definitiva, ambos libros resultan decepcionantes. Inadvertidamente, ponen de manifiesto lo difícil que es escribir de forma convincente sobre una tecnología que cambia tan rápido y cuyas capacidades futuras son tan desconocidas.

PUBLICIDAD

Políticamente, la IA se ha vuelto impopular. El doble de estadounidenses son pesimistas sobre sus efectos a largo plazo en la sociedad que optimistas, y solo el 2% piensa que se está desarrollando “demasiado lentamente”. Pero de una forma u otra, este nuevo lobo será bienvenido en la cueva. Los países pioneros en tecnología de IA, Estados Unidos y China, son rivales. Ninguno quiere ser el segundo en desarrollar un aliado superinteligente, por temor a terminar como aquellos desafortunados neandertales sin perros.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.