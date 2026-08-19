El riesgo país tocó el nivel más alto en tres meses tras una fuerte ola de ventas que sacudió a los mercados globales

El indicador elaborado por JP Morgan había rozado los 400 puntos, un mínimo en la era Milei, a comienzos de julio. (REUTERS/Brendan McDermid)

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El riesgo país volvió a trepar ayer y fue un dato que causó preocupación en el mercado local porque superó los 500 puntos básicos, el nivel más alto en tres meses. Pero puntualmente ayer pesó mucho más el contexto internacional que la incertidumbre local, que es lo que había impulsado la suba en las últimas semanas.

Desde fines de julio, esos factores locales y externos habían llevado el indicador desde 403 puntos a los 511 puntos de ayer.

Puntualmente ayer fue una jornada con clima muy negativo en los mercados globales por diversos factores. Esto llevó a ventas de bonos de países emergentes y los títulos argentinos no quedaron al margen. Las caídas estuvieron en el orden del 1%, lo que volvió a impulsar la suba del riesgo país.

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Hubo varios factores que llevaron a un impacto negativo sobre la deuda. Ayer el principal impacto fue el nerviosismo que se apoderó de los inversores por el aumento del endeudamiento de las grandes tecnológicas. Se mencionó a Meta, Google, Microsoft y Amazon por millonarios compromisos para invertir en nuevos desarrollos de la IA.

Este incremento del pasivo de las compañías vinculadas a la IA hizo además que suban las tasas de los bonos emitidos por muchas empresas del sector, lo que volvió menos atractivos a títulos de mayor riesgo.

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En ese contexto, Wall Street no quedó al margen del impacto y el índice Nasdaq (que agrupa a las grandes tecnológicas) cayó casi 2 por ciento.

Pero, al mismo tiempo, el petróleo siguió en alza y los bonos del Tesoro americanos a diez años también se mantiene en niveles muy elevados, en torno al 4,70% anual. Con estos rendimientos pasa a ser mucho menos atractivo tomar tanto riesgo comprando otro tipo de bonos.

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La caída de los títulos locales también provocó que los rendimientos se vuelva a acercar al 10% anual en dólares. De esta forma, se aleja cada vez más la posibilidad de emitir deuda en el mercado internacional. Previendo que el panorama se podía complicar, el equipo económico presentó su plan financiero para 2027 sin necesidad de colocaciones externas.

A mediados de julio se había instalado una sensación bastante favorable entre los inversores. El riesgo país había llegado a alrededor de 403 puntos, su mínimo durante la gestión de Javier Milei. Pero desde entonces la tendencia se dio vuelta. El 10 de agosto ya había alcanzado 463 puntos, y hoy volvió a superar el techo de las 500 unidades.

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Uno de los puntos centrales es el frente externo. Durante el primer semestre el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había logrado acumular reservas y eso había sido uno de los argumentos que explicaban la caída del riesgo país. Pero en las últimas semanas el ritmo de compra de dólares de la autoridad monetaria perdió fuerza. Ayer, por ejemplo, solo adquirió 10 millones de dólares.

El mercado bursátil tampoco pudo quedar al margen de la caída que sufrieron los bonos y la consiguiente suba del riesgo país. El S&P Merval cayó 1,89%, luego del feriado del lunes y en un contexto internacional poco favorable para los mercados emergentes. La presión se hizo particularmente visible en las acciones argentinas que operan en Wall Street. Entre los principales ADR, YPF cayó 3,83%, Banco Macro perdió 3,49%, BBVA retrocedió 3,28%, Supervielle bajó 3,26% y Grupo Financiero Galicia terminó 2,99% abajo.

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Los bancos argentinos acumulan en lo que va de agosto una caída en dólares cercana al 20 por ciento. Más allá del contexto internacional desfavorable de las últimas horas, está claro que los inversores prefieren manejarse con cautela extrema y no aumentar su exposición en el mercado local.