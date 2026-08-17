Cómo el muro de contención anti-AfD destrozó la política alemana

Alice Weidel (AfD) y Friedrich Merz (CDU) (REUTERS)

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Es tan inusual en Alemania como en cualquier otro lugar ver a conservadores codeándose con marxistas. Pero en una manifestación en Bitterfeld, una ciudad del estado oriental de Sajonia-Anhalt, ondean al viento banderas con los nombres de casi todos los partidos políticos alemanes, desde los de centroderecha Demócratas Cristianos (CDU) hasta los Verdes y Socialdemócratas (SPD), pasando por la extrema izquierda Die Linke. Las manifestaciones de Bunt statt braun ( colorido en lugar de marrón) comenzaron el año pasado para contrarrestar las concentraciones organizadas por el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). Para muchos en la plaza de Bitterfeld, la perspectiva de que la AfD llegue al poder es un horrible recordatorio del período más oscuro de la historia alemana.

Pero , como sugieren las banderas, podría ser necesario un amplio frente popular para detenerlo. El 6 de septiembre, Sajonia-Anhalt celebrará unas de las elecciones estatales más importantes de la historia alemana de la posguerra. La AfD , que actualmente cuenta con más del 40% de los votos , podría obtener la mayoría absoluta y acceder al poder por primera vez en un estado alemán. El mayor aplauso de la noche fue para un miembro de la CDU que declaró ante la multitud de tendencia izquierdista que «la democracia es más importante que las diferencias políticas».

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El sistema electoral proporcional alemán hace que las mayorías absolutas sean poco comunes. De los 16 estados del país, solo el pequeño Sarre tiene un gobierno de partido único. Los partidos se agrupan en diversas coaliciones, a menudo con nombres pintorescos. Pero la AfD ha sido bloqueada en todo el país por un muro de contención , o cortafuegos, que otros partidos han erigido a su alrededor. El más importante de estos muros es el que mantiene la CDU, el partido gobernante de Alemania y tradicionalmente el más grande. Formalizó esta política en 2018 con una «resolución de incompatibilidad» que prohíbe la cooperación tanto con la AfD como con Die Linke.

Pero a medida que la AfD ha crecido, el Brandmauer se ha convertido en una especie de principio organizador de la vida pública. Se descartan las medidas legislativas que podrían obtener mayorías, porque no se puede permitir que los votos de la AfD inclinen la balanza. Se modifican las normas parlamentarias para impedir que el partido obstaculice la elección de jueces. Los diputados de la AfD están excluidos de las vicepresidencias del Bundestag, e incluso de su equipo de fútbol. «No te saludan, no te dan la mano, eres una persona invisible», dice Gerold Otten, diputado de la AfD , refiriéndose a sus colegas de los partidos de izquierda. El Brandmauer incluso se extiende más allá de la política. Grupos empresariales han retirado invitaciones a diputados de la AfD tras fuertes reacciones negativas.

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¿Ha funcionado la política? Para algunos, mantener a la AfD fuera del poder es justificación suficiente. La AfD es una de las formaciones populistas más extremistas de Europa, muchas de las cuales la rechazan. Coquetea con el racismo y la imaginería nazi, simpatiza con Vladimir Putin y alberga a antiguos neonazis en sus filas. Su comportamiento grosero degrada a los parlamentos. «No excluimos a la AfD por la resolución de 2018, sino porque no compartimos ningún valor con ella», afirma Wiebke Winter, líder de la CDU en la ciudad-estado de Bremen.

Sin embargo, Brandmauer no ha logrado frenar el ascenso de AfD . En 2018, Friedrich Merz, ahora líder de la CDU y canciller de Alemania, prometió reducir a la mitad el voto de AfD . Esperaba que un giro a la derecha en materia de inmigración y una buena gestión gubernamental pudieran recuperar a los votantes seducidos por el discurso de AfD . Nada de esto ha funcionado. La inmigración irregular se ha desplomado, pero AfD simplemente se ha desplazado aún más a la derecha, arremetiendo ahora contra los trabajadores “culturalmente extranjeros” e instando a la “remigración” (un término ambiguo que puede significar desde la deportación de solicitantes de asilo hasta la limpieza étnica). La CDU está rozando mínimos históricos en las encuestas, mientras que AfD ha disfrutado de una ventaja durante meses. Su apoyo se ha duplicado desde la promesa del Sr. Merz.

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En Sajonia-Anhalt y otros bastiones de la AfD , el Brandmauer ya lucha por mantenerse en el poder. Armin Schenk, alcalde de Bitterfeld por la CDU , que se encontraba al margen de la protesta, afirma que la AfD , de extrema derecha, debe mantenerse alejada del poder en el país que perpetró el Holocausto. Pero en Bitterfeld, añade, «el Brandmauer no es una realidad», porque «en la mayoría de los casos no se pueden tomar decisiones sin la AfD». Con 15 de los 40 escaños del consejo municipal, es el partido más grande.

Incluso cuando el Brandmauer se mantiene, obliga a los demás partidos a adaptarse a él. Turingia y Sajonia, otros dos estados del este, formaron gobiernos minoritarios incoherentes o inestables liderados por la CDU tras el buen desempeño de la AfD en las elecciones de 2024. Estos gobiernos se mantienen unidos gracias a líderes fuertes. Sin embargo, sirven a la narrativa de la AfD de que los partidos mayoritarios son indistinguibles entre sí, como los llamados “partidos de cárteles”.

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Sajonia-Anhalt amenaza con llevar la estrategia al límite. Si la AfD gana el 6 de septiembre, el Brandmauer es irrelevante. Si se queda a las puertas, la CDU probablemente necesitará el apoyo de todos los demás partidos, incluido Die Linke, para llegar al poder. Ante esa perspectiva, algunos miembros de la CDU podrían desertar: un candidato de la AfD en Sajonia-Anhalt calcula que cinco están dispuestos a cambiar de bando. De lo contrario, las presiones de comprar el apoyo de la izquierda radical pondrían a prueba la autoridad del Sr. Merz de tal manera que algunos creen que podría acabar con su carrera política. Y si, como sugieren las encuestas, la AfD obtiene el doble de escaños que la CDU pero sigue sin llegar al poder, no serán solo los partidarios de la AfD quienes se pregunten si la democracia alemana funciona.

La CDU empieza a darse cuenta de que se ha metido en un callejón sin salida. «Quien todavía habla de cortafuegos no reconoce las señales de los tiempos», declaró recientemente Michael Kretschmer, primer ministro de la CDU en Sajonia. El Brandmauer obliga, de hecho, al partido a buscar coaliciones solo a su izquierda, especialmente con el SPD , que ha estado en el poder en Alemania casi ininterrumpidamente desde 1998, a pesar de que actualmente apenas alcanza los dos dígitos en las encuestas. La frustración de los miembros de la CDU con las concesiones al SPD inspira ocasionalmente llamamientos a un gobierno minoritario que, en ciertos temas (como migración, impuestos y energía), podría buscar una «mayoría conservadora» con la AfD . El electorado también está cambiando. El apoyo al Brandmauer, contrario a la AfD , ha caído de una clara mayoría al 41%.

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Sin embargo , la CDU no tiene una salida fácil. Derribar el Brandmauer dividiría al partido y provocaría un éxodo de votantes. Incluso las infracciones menores han causado problemas. En 2020, la CDU votó con la AfD para elegir a un primer ministro (de corta duración) en Turingia; el revuelo resultante derrocó a Annegret Kramp-Karrenbauer, la líder nacional del partido. En enero de 2025 , el Sr. Merz ordenó a su partido votar con la AfD sobre medidas simbólicas contra la inmigración en el Bundestag. Esto desató protestas en toda Alemania e impulsó el apoyo a Die Linke en las elecciones posteriores. Se dice que el canciller quedó traumatizado por la experiencia.

Para evitar estos dilemas, algunos miembros de la CDU esperan discretamente una mayoría de AfD en Sajonia-Anhalt. Pero esto no constituye una estrategia. «Nunca ha habido un debate razonable sobre cómo tratar con AfD dentro de la CDU , solo una reacción instintiva de excluirlos como los nuevos nazis», afirma Andreas Rödder, profesor que en 2023 dimitió como jefe de la comisión de valores fundamentales de la CDU por sus llamamientos a la apertura a gobiernos minoritarios en lugar de un Brandmauer rígido.

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En cuanto a la AfD , en su momento criticó duramente a Brandmauer , calificándolo de flagrante violación de la democracia. Sin embargo, hoy en día muchos en la AfD aspiran a gobernar en solitario. «No pensamos en cómo congraciarnos con la CDU para que nos pida una coalición», afirma Malte Kaufmann, diputado de la AfD . El vicepresidente del partido en Sajonia-Anhalt ha declarado que sus votantes quieren que «acaben» con la CDU en lugar de cooperar con ella.

En algunos países, los populistas han moderado su postura para llegar al poder. Pero tras el escándalo de Brandmauer , la AfD no ha tenido ningún incentivo para hacerlo. Torben Braga, otro diputado , afirma que quienes dentro del partido quisieran virar al centro han perdido la batalla por dos razones. Primero, «nuestros resultados electorales son cada vez mejores sin que nos veamos obligados a cambiar». Segundo, el partido teme que moderar sus posiciones y expulsar a los sectores más intransigentes aleje a algunos votantes. «El escándalo de Brandmauer nos protege de tener que abordar cuestiones muy difíciles», declara Braga.

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Parece lógico. Si bien ha profesionalizado su organización y comunicación, la AfD está plagada de escándalos, luchas de poder y discordia, especialmente en política exterior. Carece de un programa de gobierno coherente. Extraoficialmente, los miembros del partido se tratan con extraordinaria descortesía. Pero nada de esto parece importar. Detrás del Brandmauer se puede prometer cualquier cosa, afirma Christian Stecker, politólogo de la Universidad Técnica de Darmstadt. «Los protege de la decepción que implica la rendición de cuentas en una democracia».

Desesperados, algunos políticos tradicionales, incluida la Sra. Winter de la CDU, ven con buenos ojos las propuestas para prohibir la AfD , algo que la Constitución alemana permite explícitamente. Pero incluso si el Parlamento aprobara esa propuesta, lo cual parece improbable, el Tribunal Constitucional tardaría años en pronunciarse al respecto. Otros esperan que el centro pueda recuperar de alguna manera a sus votantes perdidos: quizás prescindiendo del impopular Sr. Merz.

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El Brandmauer parece intacto por ahora. Un exministro de la CDU afirma que el 90% de las figuras importantes del partido se oponen a colaborar con la AfD . «No solo nos perjudicaría políticamente , sino que iría en contra de los principios que definen nuestra república», declara. Sin embargo, un número creciente simpatiza con la visión más pesimista del Sr. Stecker. «Es demasiado tarde para que la CDU cambie de rumbo, y demasiado tarde para que la AfD acepte cualquier cambio » , afirma. «Algunas cosas se derrumbarán, surgirán otras nuevas, y no sabemos cómo será todo».

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