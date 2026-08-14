Dentro de las negociaciones políticas de alto riesgo en Venezuela

La ex diputada opositora Dinorah Figuera posa junto a la bandera de Venezuela mientras asiste a la sesión de apertura del diálogo nacional en Caracas, Venezuela, el 6 de agosto de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

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“Es una falta de respeto, es obsceno, es escupirles en la cara”. Así describió Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, la idea de debatir reformas institucionales apenas unas semanas después de que dos fuertes terremotos azotaran el país. Debería haber consultado con las víctimas. “Cualquier cambio que le quite poder al gobierno actual, de cualquier forma, es positivo”, afirma Francis Riascos, acampado entre los escombros con la esperanza de encontrar el cuerpo de su hermano.

El señor Rodríguez tampoco convenció a Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, quien ha ejercido una enorme influencia en Venezuela desde que las fuerzas especiales capturaron al dictador Nicolás Maduro en enero. Tres días después de que Rodríguez criticara duramente la idea, dio un giro de 180 grados y anunció conversaciones con la oposición precisamente sobre esos asuntos. Poco después, Rubio elogió efusivamente el plan.

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Las conversaciones comenzaron presencialmente el 6 de agosto. Estados Unidos designó a Dinorah Figuera para liderar el equipo de la oposición. Figuera fue presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, la última legislatura venezolana reconocida por Estados Unidos. Los otros cinco negociadores también son diputados exiliados de la misma asamblea. El equipo del régimen está liderado por el Sr. Rodríguez. Su hermana, Delcy Rodríguez, es la presidenta encargada y fue vicepresidenta del Sr. Maduro.

Tras seis días de conversaciones, la primera ronda concluyó el 12 de agosto con una declaración conjunta que prometía mayor colaboración y un acuerdo inicial sobre un proceso de reformas judiciales que incluye un nuevo mecanismo de nombramiento para los magistrados del Tribunal Supremo. Paola Bautista de Alemán, miembro destacada del partido de la Sra. Figuera, lo calificó como “un paso importante hacia la democracia”. También acordaron trabajar juntos para recuperar las reservas de oro congeladas en el Banco de Inglaterra y destinarlas a ayudar a las víctimas del terremoto.

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Este es el primer intento importante del gobierno de Donald Trump por reformar la política venezolana desde la incursión de enero. Hasta ahora, se había centrado en impulsar la industria petrolera y minera en beneficio de las empresas estadounidenses. Las conversaciones son polémicas. No incluyen a María Corina Machado, la principal figura de la oposición. El régimen, que se ha aferrado al poder durante 27 años, es experto en evitar que el diálogo produzca cambios significativos. Sin embargo, hay motivos para la esperanza. La agenda de negociación es sensata. La ausencia de la Sra. Machado, por ahora, es manejable. Y lo más importante, la administración Trump tiene una influencia extraordinaria. Mucho depende de sus intenciones.

La influencia estadounidense está presente en todas partes. La administración ha estado trabajando con la Sra. Figuera desde febrero y participó en reuniones preliminares en Madrid para definir la agenda. En Caracas, el equipo negociador de la oposición se hospedó en el hotel Marriott, desde donde Estados Unidos gestiona gran parte de sus operaciones diplomáticas. El equipo se desplaza en vehículos oficiales de la embajada y su seguridad está garantizada por Estados Unidos. La Sra. Figuera habla directamente con el Sr. Rubio sobre los avances. La administración Trump obligó al régimen a sentarse a la mesa de negociaciones.

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Existen buenas razones para que estas conversaciones se estén llevando a cabo ahora. En Washington, con las elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina, republicanos y demócratas exigen avances en las elecciones venezolanas. Además, el sector petrolero venezolano, prioridad del Sr. Trump, no está en auge, lo que dificulta la estabilización económica. La lentitud del gobierno para aclarar el nuevo régimen tributario y las dudas de los inversores sobre el estado de derecho han dado como resultado pocos acuerdos petroleros hasta el momento. Es posible que la administración Trump haya llegado a la conclusión de que, para atraer inversiones importantes, primero debe demostrar avances políticos.

La agenda oficial se divide en tres partes: ayuda a las víctimas de los terremotos; fortalecimiento de la democracia; y derechos y garantías políticas. Se están creando grupos de trabajo para cada área. En cuanto al fortalecimiento de la democracia, las cuestiones más importantes son las reformas al consejo electoral y al Tribunal Supremo. Estas instituciones organizan y juzgan las elecciones, y permitieron descaradamente que el Sr. Maduro robara las elecciones presidenciales de julio de 2024, que en realidad ganó el candidato respaldado por la Sra. Machado.

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Rehaciendo la democracia

Se prevén intensas negociaciones sobre quiénes integrarán el consejo electoral de cinco miembros y las salas electoral y constitucional del Tribunal Supremo. Muchos políticos de la oposición han sido inhabilitados para presentarse a las elecciones y sus partidos políticos han sido cooptados por el régimen. Los negociadores debatirán sobre la restitución de estos derechos políticos. El plazo es ajustado. La Sra. Figuera afirma que la reforma del consejo electoral es una tarea que se debe cumplir antes de diciembre. Para el Tribunal Supremo, la fecha límite es noviembre, y para los derechos políticos, octubre. Sin duda, quien fija estos plazos es el Sr. Rubio.

La prioridad del régimen es el levantamiento de las sanciones y el acceso a los recursos estatales congelados. En parte por eso, la ayuda a las víctimas del terremoto, importante pero indiscutible, está en la agenda. Incluirla permite un debate más amplio sobre el acceso a los fondos extraterritoriales.

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Según The Economist, se abordarán al menos otros dos temas. Se espera que la situación de los presos políticos, omitida de la agenda oficial, se mencione de forma marginal. Unos 380 de estos presos permanecen encarcelados, aunque unos 900 han sido liberados desde enero. El segundo tema son las garantías para quienes pierdan el poder tras las elecciones, un asunto crucial y delicado. Si la Sra. Rodríguez y su círculo íntimo creen que perder las elecciones significa pudrirse en la cárcel por sus crímenes, harán todo lo posible por evitar concesiones reales.

Muchos venezolanos esperan que las negociaciones culminen con un calendario electoral completo. Sin embargo, esto es poco probable. En cambio, corresponderá al nuevo consejo electoral establecer dicho calendario. En el mejor de los casos, los negociadores podrían acordar plazos generales para las elecciones, que el consejo electoral deberá concretar. Es muy probable que el régimen presione para comenzar con elecciones regionales, con el fin de retrasar los comicios presidenciales.

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Las negociaciones en curso serán sumamente difíciles. Ni siquiera ambas partes se ponen de acuerdo sobre su propósito. La oposición cree que está negociando el fin de la dictadura. El régimen ve las conversaciones como una forma de gestionar un conflicto político prolongado y bilateral. La dinámica interna del régimen también se está volviendo más compleja. Elías Jaua, vicepresidente de Venezuela durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez, está furioso por el saqueo del país por parte de la plutocracia estadounidense. Describe a la Sra. Rodríguez como la “gobernadora colonial” y afirma que la clase política venezolana debe ahora plantar cara con mayor firmeza al gobierno de Trump. Rechaza estas conversaciones y exige otras que incluyan a todos los sectores de la política venezolana.

El régimen es experto en ganar tiempo e incumplir promesas. Este es al menos el octavo diálogo formal y la decimoctava iniciativa para celebrar conversaciones de cualquier tipo desde 1999. Sin embargo, el régimen sigue en el poder. La administración Trump carece de experiencia en Venezuela y parece estar improvisando, afirma Phil Gunson, analista del International Crisis Group, un centro de estudios con sede en Caracas. Para consternación de la oposición, Estados Unidos no siempre estará presente en las reuniones entre ambas partes.

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Aun así, el Sr. Rubio está profundamente comprometido con el éxito en Venezuela. Tiene un poder extraordinario sobre el régimen. Todos los ingresos petroleros de Venezuela, más de USD 14.000 millones en lo que va del año, van a parar a cuentas del Tesoro estadounidense . Los desembolsos al régimen solo se realizan con la aprobación, en última instancia, del Sr. Rubio. La amenaza militar latente también es importante. Desafiar al país que recientemente derrocó a su presidente es una perspectiva muy distinta a ignorar a Noruega, que facilitó las conversaciones más recientes en 2022. De hecho, desde el 3 de enero, la camarilla gobernante se ha desvivido por complacer al Sr. Trump, incluyendo la aprobación forzosa de una nueva ley petrolera, la extradición de un exministro y la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad.

No está tan claro que la administración Trump vaya a usar esta influencia para impulsar una transición a la democracia. Si bien el Sr. Rubio parece comprometido con las elecciones, el Sr. Trump no. “Delcy ha hecho un trabajo fantástico”, exclamó con entusiasmo en julio.

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La otra gran preocupación es la ausencia de la Sra. Machado. Esta también es una decisión estadounidense. Al parecer, la administración considera que, por ser una posible candidata, no debería participar en la definición de las reglas electorales. Además, el régimen la detesta, por lo que su presencia podría haber dificultado la negociación y, por consiguiente, aumentado el riesgo de que las conversaciones fracasaran.

La señora Machado tenía un plan muy diferente para las negociaciones. A finales de mayo, convocó a los numerosos partidos de oposición en Panamá, donde acordaron públicamente que ella lideraría las conversaciones. Estados Unidos hizo caso omiso. Además, tras los terremotos, se le impidió en dos ocasiones, en parte por la administración Trump, regresar a Venezuela. Permanece en Panamá.

Todo esto también ha dividido a la oposición. Justicia Primero, el partido de la Sra. Figuera, afirma que informaron inmediatamente a la Sra. Machado sobre el plan de Estados Unidos cuando este se dio a conocer en abril. La Sra. Machado, sin embargo, sostiene que simplemente no fue consultada. Ambos partidos políticos de la oposición que participan en las negociaciones estuvieron entre los que acordaron en mayo en Panamá que la Sra. Machado lideraría cualquier negociación. Algunos allegados a la Sra. Machado hablan de “traición”.

Justice First insiste en que invitaron a la Sra. Machado a unirse a un grupo de figuras destacadas para consultas y toma de decisiones que guiaran a los negociadores, pero que ella no aceptó. “La confianza se ha roto”, afirma Henry Alviárez, líder del partido de la Sra. Machado en Venezuela. No obstante, la Sra. Machado prometió no obstaculizar las conversaciones y juzgarlas según sus resultados.

Su ausencia perjudica la legitimidad de las conversaciones. Aún existe la posibilidad de que conduzcan a reformas institucionales y a un camino hacia elecciones, pero si la Sra. Machado estuviera en Venezuela y respaldara las conversaciones, su enorme apoyo público presionaría al régimen para que hiciera concesiones. Su ausencia también dificulta las discusiones sobre garantías para los perdedores. En unas elecciones libres, ella es la candidata más probable a la presidencia. Para que las garantías sean creíbles, el régimen debe creer que las cumplirá.

La postura del régimen es que la Sra. Machado tiene prohibido legalmente presentarse como candidata. Sus partidarios temen que la administración Trump lo permita, creyendo que así facilitará la transición. La propia Sra. Machado rechaza enérgicamente esta idea.

Semejante complot parece improbable. Sin embargo, como ocurre con tantas cosas en Venezuela, depende del Sr. Rubio y, sobre todo, del Sr. Trump.

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