Economía
Agregar Infobae enGoogle

Por qué sube el riesgo país: 4 motivos por los que el indicador volvió a superar los 500 puntos

Señales económicas en el plano local y volatilidad financiera en el exterior se combinan para presionar a la baja de cotización de los bonos soberanos argentinos

La aversión al riesgo inversor afecta el desempeño de los activos emergentes y, en particular, de los bonos argentinos.
La aversión al riesgo inversor afecta el desempeño de los activos emergentes y, en particular, de los bonos argentinos.
Guardar

Las turbulencias globales y ciertas tensiones internas empujaron este martes al riesgo país de Argentina a un nivel por encima de los 500 puntos básicos, un máximo desde el 21 de mayo, lo que repercute negativamente sobre las expectativas de los agentes del mercado.

Los bonos soberanos argentinos emitidos en dólares -Bonares y Globales- descontaban un 1,5% en promedio tras el feriado nacional del lunes, cuando los mercados internacionales estuvieron flojos por la proyección de una eventual alza en las tasas de interés por parte de la Fed (Reserva Federal de los EEUU) en septiembre.

PUBLICIDAD

¿Por qué sube el riesgo país?

El riesgo país es un indicador de JP Morgan que mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU respecto de similares emisiones emergentes. Como las tasas evolucionan en sentido contrario a los precios, cuando la cotización de los títulos públicos cae, se amplían los rendimientos y esto puede incidir en un alza del riesgo país.

Cuando aumentan los rendimientos significa que los inversores exigen una mayor ganancia potencial por prestarle fondos a los gobiernos. Por lo tanto es también una señal de mayor desconfianza o cautela del mercado financiero.

PUBLICIDAD

Los motivos principales de esta suba incluyen:

  1. Incertidumbre política anticipada: los inversores empiezan a incorporar en sus análisis el escenario político futuro. Con una caída en la confianza en el gobierno de Javier Milei, encuestas que reflejan un descenso en la popularidad del oficialismo y los temores financieros que despiertan las elecciones presidenciales de octubre de 2027. Las dudas del mercado presionan a la caída de los bonos -los títulos hard dollar ceden 4% en promedio en agosto- , pues hay que recordar que los Bonares y Globales tienen vencimiento a partir de 2029, ya en la siguiente administración.
  2. Caída de los bonos soberanos de EEUU: al bajar la cotización de los títulos públicos en Wall Street, se amplía la brecha (o spread) de rendimiento frente a los bonos libres de riesgo de Estados Unidos. Este martes, suben los precios de los papeles de deuda norteamericanos -con la consiguiente baja en las tasas de retorno- lo que amplifica el alza del riesgo país argentino, al decrecer la base de comparación.
  3. Dudas sobre la economía real: las señales de estancamiento económico, la inflación interanual más alta en un año (33,8% en julio) y escasas reservas, entre otros indicadores, generan cautela sobre la capacidad de pago a mediano plazo. Un dólar “pisado” de bajo de los 1.500 pesos -a través de intervenciones indirectas en los mercados de futuro y de bonos dollar linked-, hace temer que la compra de reservas del Gobierno no sea una garantía para la deusa sino para el tipo de cambio y, por último, una desaceleración en el ritmo de compras de divisas a manos del BCRA también se suma a las dudas.
  4. Contexto internacional adverso: los movimientos globales, como el aumento de las tasas de interés de largo plazo en los mercados internacionales o una mayor aversión al riesgo que se refleja en malos números de los índices de Wall Street, también presionan a la baja a los activos emergentes como los de Argentina. En buena medida, la escalada del riesgo país argentino este mes se debió a la suba de las tasas de los bonos del Tesoro norteamericano, que alcanzaron su punto más alto desde 2007. Con un Treasury a 30 años que rinde más de 5% anual en dólares, la demanda por bonos más riesgosos -como los argentinos- se debilita.

“Si bien la intervención vía instrumentos dollar-linked se moderó durante la última semana y la subasta más reciente tuvo un resultado prácticamente neutro en términos monetarios, la señal que reina es la misma: por el momento, la acumulación de reservas quedaría subordinada a evitar un nuevo salto del dólar. En ese sentido, el desafío hacia adelante será compatibilizar el objetivo de sumar los USD 10.000 millones anticipados por Daza con una estrategia cambiaria que hasta ahora mostró poca disposición a convalidar niveles por encima de los $1.500″, indicó GMA Capital en un reporte.

“Un último interrogante, aún sin respuesta, invade las mesas de dinero. ¿La suba del riesgo país responde a cuestiones vinculadas a los traspiés recientes en la macro? ¿O está más atada al maridaje entre la delicada situación microeconómica (salarios, empleo, heterogeneidad sectorial) y la erosión de la imagen del oficialismo de cara a 2027?“, planteó el informe de GMA Capital.

“Pareciera que los inversores ya comenzaron a captar mayor peligro político. El riesgo país no pudo perforar los 400 puntos básicos y ya sobrepasó las 500 unidades”, reportó VatNet Financial Research.

“El ruido político y la aceleración de la inflación profundizaron la caída de los activos argentinos”, remarcó el agente de liquidación y compensación Cohen Aliados Financieros.

Durante este martes, el Tesoro llevó adelante un nuevo canje de papeles dollar linked, donde busca despejar parte de los 4.439 millones de dólares nominales de la letra con vencimiento el 31 de agosto. Las opciones son otros dos títulos ligados al dólar con vencimientos en septiembre y octubre venidero.

Temas Relacionados

riesgo país Argentinabonos ArgentinaWall Streetúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El riesgo país tocó el nivel más alto en tres meses tras una fuerte ola de ventas que sacudió a los mercados globales

Impactaron las noticias sobre el endeudamiento en el que están incurriendo las principales tecnológicas para invertir en IA. Hubo venta de emergentes y los títulos locales no lograron desmarcarse

El riesgo país tocó el nivel más alto en tres meses tras una fuerte ola de ventas que sacudió a los mercados globales

Escándalo en EEUU con el ex dueño de los Lakers: cómo es la maniobra por la que investigan al magnate con vínculos en la Argentina

La pesquisa se centra en operaciones de aseguradoras controladas por Mark Walter hacia firmas supuestamente afiliadas mediante intermediarios, tras detectar entre USD 16.000 y USD 20.000 millones no informados a los reguladores de Delaware

Escándalo en EEUU con el ex dueño de los Lakers: cómo es la maniobra por la que investigan al magnate con vínculos en la Argentina

Onda retro: una exclusiva marca de súper autos deportivos regresa a la caja manual y el pedal de embrague

En un mundo lleno de autos con diseños impersonales y elementos comunes, volver a distinguirse parece ser una tendencia que siguen cada vez más fabricantes

Onda retro: una exclusiva marca de súper autos deportivos regresa a la caja manual y el pedal de embrague

El Gobierno se flexibiliza frente a la tormenta que llega del exterior y al efecto preelectoral que agita a los mercados

El cambio de clima global y el acercamiento de las elecciones locales modificaron el pulso de los mercados, con ventas de activos, presiones sobre el dólar y nuevas señales políticas desde el oficialismo para contener la volatilidad

El Gobierno se flexibiliza frente a la tormenta que llega del exterior y al efecto preelectoral que agita a los mercados

La morosidad en las expensas alcanzó el 15% en CABA y el 16% en la provincia de Buenos Aires

Un relevamiento detalla en qué se va la plata que pagan los vecinos, cuánto abonan y cuáles son las deficiencias de las administraciones

La morosidad en las expensas alcanzó el 15% en CABA y el 16% en la provincia de Buenos Aires

DEPORTES

Murió a los 11 años en una carrera de karting y es el “ángel” de su amigo Nico Varrone: “Siempre está conmigo”

Murió a los 11 años en una carrera de karting y es el “ángel” de su amigo Nico Varrone: “Siempre está conmigo”

Fue una de las grandes promesas de su generación, opacó a Messi en sus inicios y a los 41 años desafía a River en la Sudamericana

Deportaron de Paraguay a 10 hinchas de Boca en la previa del partido ante Recoleta

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Auger-Aliassime y se despidió del Masters 1000 de Cincinnati

El sincericidio del técnico de Recoleta ante las cámaras en medio de la goleada de Boca por la Copa Sudamericana

TELESHOW

Sofía “Jujuy” Jiménez en “Lo de Pampita”: “Nunca me repitieron tanto que mi novio es lindo”

Sofía “Jujuy” Jiménez en “Lo de Pampita”: “Nunca me repitieron tanto que mi novio es lindo”

Los icónicos 9 días de Moria Casán presa en Paraguay: la amistad con las reclusas y la fortaleza para reinventarse

El mensaje de Raúl Porchetto para su amigo Sandro el día que cumpliría 81 años: “El entrañable amor sigue intacto”

Andy Kusnetzoff analizó la actualidad del país: "Estamos en una Argentina difícil para mucha gente"

Los exjugadores de Gran Hermano Generación Dorada tuvieron que votar: quiénes son los nominados de la semana

INFOBAE AMÉRICA

El ex ministro de Defensa de Ucrania pidió elecciones presidenciales pese a la guerra con Rusia y desafió a Zelensky

El ex ministro de Defensa de Ucrania pidió elecciones presidenciales pese a la guerra con Rusia y desafió a Zelensky

EEUU y Corea del Sur acordaron reducir la duración de sus ejercicios militares tras las declaraciones de Trump sobre Kim Jong-un e Irán

Equipos salvadoreños se juegan su futuro esta semana en la Copa Centroamericana

Sala revoca libertad de Pedro Duque por el desfalco millonario al banco del Estado de Guatemala

“El Capi”, exmilitar vinculado al Cartel de Sinaloa fue capturado en Guatemala tras ser deportado de Estados Unidos