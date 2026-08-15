Los ríos secos de Europa están dejando al descubierto buques de guerra nazis y mamuts

Unas personas observan los restos de un buque de guerra alemán de la Segunda Guerra Mundial, que han quedado al descubierto debido a la sequía, frente a Djerdap II —una gran presa en el río Danubio, entre Rumanía y Serbia, cerca de Prahovo (Serbia)— el martes 4 de agosto de 2026 (AP/Darko Vojinovic)

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Europa del Este se enfrenta a su quinta ola de calor del año, y los niveles de los ríos Rin y Danubio se encuentran en su punto más bajo desde que se iniciaron los registros oficiales en 1880. El medidor de Kaub, una ciudad medieval de Renania-Palatinado, sirve de referencia para los 1.230 km de longitud del río, ya que se encuentra cerca del tramo menos profundo del Rin Medio. El 12 de agosto registró una profundidad máxima de 12 cm. El récord anterior, durante una sequía en 2018, fue de 25 cm. Podría descender a un solo dígito en los próximos días, según la asociación alemana de navegación interior. Esto dividiría el Rin navegable en dos.

El Danubio, el segundo río más largo de Europa (después del Volga ruso), no está en mejor estado. Un medidor en Budapest marca 26 cm, muy por debajo del mínimo histórico anterior de 33 cm registrado en 2018. Esto amenaza el suministro eléctrico. Paks, una central nuclear cerca de Budapest que produce el 30% de la electricidad de Hungría, y Cernavoda, la central nuclear estatal de Rumania, han sido parcial o totalmente desconectadas: utilizan el agua del Danubio para la refrigeración. Los gobiernos de ambos países han pedido a la industria y a los hogares que reduzcan el consumo de electricidad al máximo. Empresas automovilísticas como Audi en Hungría y Dacia en Rumania han reducido su producción.

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A lo largo de ambos ríos, el bajo nivel del agua ha dejado al descubierto las llamadas “piedras del hambre”, cantos rodados tallados entre los siglos XV y XIX para marcar los bajos niveles de agua y advertir sobre malas cosechas y hambruna. En Budapest, quedaron al descubierto una motocicleta de la Wehrmacht de la Segunda Guerra Mundial. Cerca del pueblo de Ryahovo, en Bulgaria, se hicieron visibles los restos de un mamut. En el tramo serbio del Danubio, se reveló una flota de buques de guerra de la era nazi, entre los que se encontraban unos 200 que los alemanes hundieron en septiembre de 1944 para impedir que las tropas soviéticas utilizaran el río.

Los ríos desempeñan un papel económico fundamental. El Rin representa aproximadamente dos tercios del tráfico de mercancías por vías navegables interiores de la Unión Europea en términos de volumen, y más del 99% de su transporte de contenedores por vía fluvial. El Danubio transporta alrededor del 8% del tráfico de mercancías de la UE en términos de volumen. Para evitar encallar, las barcazas transportan solo entre el 15% y el 20% de las cargas habituales, lo que eleva los costes de transporte. “Una barcaza con sal gema procedente de Heilbronn suele transportar 2200 toneladas, pero actualmente llegan con 280 toneladas”, afirma Christian Lorenz, de Häfen und Güterverkehr Köln, una empresa de logística de Colonia. Aun así, esto supone diez veces la capacidad de un camión, por lo que las empresas siguen utilizándolos.

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El Rin es especialmente crucial para Alemania, la mayor economía de Europa. Unos 600 buques cruzan la frontera germano-holandesa cada día, muchos de ellos transportando mercancías destinadas a la exportación desde Róterdam, el mayor puerto de Europa. El transporte de mercancías a granel como carbón, acero, petróleo crudo, productos químicos y minerales resulta más económico (y ecológico) por barcaza que por camión o tren. En el siglo XIX se construyeron complejos industriales a lo largo del Rin para acceder al transporte fluvial y al agua para los procesos industriales, y han permanecido allí desde entonces, según Carsten Brzeski, de iNG , un banco holandés. Bayer, un gigante farmacéutico alemán, tiene su sede en Leverkusen, en la orilla oriental del Rin. BASF, el mayor fabricante de productos químicos del mundo, se encuentra en Ludwigshafen am Rhein, un poco más al sur, a orillas del río que lleva su nombre.

En la última década, las empresas han comenzado a adaptarse a las recurrentes crisis de escasez de agua, aumentando sus inventarios y utilizando barcos diseñados para ríos menos profundos. Muchas han optado por el transporte por carretera o ferrocarril en lugar del fluvial. En 2017, el 4,7% de todas las mercancías en Alemania se transportaban por vías navegables interiores; en 2024, esa cifra había descendido al 4,1%. Sin embargo, la sequía ha paralizado en gran medida la próspera industria de cruceros en ambos ríos. Los agricultores están preocupados por sus cosechas y los pescadores temen por su sustento.

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¿Qué tan grande será el impacto económico? La sequía de 2018 redujo el PIB de Alemania en alrededor de un 0,4%, según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, un centro de estudios. Los niveles de agua de este año han sido más bajos, por lo que el daño podría ser peor. El Sr. Brzeski calcula que si persisten hasta octubre, esto podría reducir el PIB alemán en un 0,5%. Pero, al igual que en el resto de Europa central, es demasiado pronto para cuantificar el impacto. La sequía sin precedentes en Europa aún continúa en pleno apogeo.

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