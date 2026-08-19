Milei reapareció para defender su política económica y está convencido de que el modelo no tiene fisuras

Javier Milei (AP)

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No es la batalla cultural. No es la interna política. No es el riesgo opositor ni tampoco la línea editorial de los sectores de la prensa. El gobierno nacional sabe que la discusión es por la economía. Por la política económica y por la sustentabilidad del plan. En definitiva, por el rumbo elegido por Javier Milei. La conversación pública, de arriba hacia abajo, es transversal. Un día se instala por la morosidad de la población. Al día siguiente por la caída de salarios frente a la inflación. Y luego por el cierre de alguna empresa que genera impacto por el mensaje que da uno de sus dueños al reconocer que “son 50 años tirados a la basura porque no pude llegar a nada”.

Por eso el Presidente reapareció con la intensidad característica desde la redes sociales para defender él mismo el “modelo Milei”. “Hasta ayer creí que no había algo más estúpido que aceptar el déficit cero, mientras proponen aumentar de modo brutal el gasto subiendo impuestos que recaudan poco y nada. Me equivoqué, hay imbéciles que no sólo proponen aumentar aún más los gastos sino que al mismo le suman baja de impuestos”, escribió el martes por la mañana. Cierto es que luego del viaje a Colombia para la asunción de Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto, Milei estuvo recluido en la Quinta de Olivos.

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Más allá de las operaciones para mostrarlo como “aislado”, el mandatario tuvo reuniones con distintos ministros y empresarios. Comunicaron a los que eligieron que se sepa. Hubo tiempo también para ex funcionarios de Mauricio Macri, como el economista Sebastián Galiani, quien fuera viceministro de Hacienda durante el breve paso de Nicolás Dujovne. Galiani habló de la reunión que tuvo en X. Luego borró el mensaje. Si bien no quedó claro por qué, dijo a este cronista que no lo hizo por presión del Ejecutivo, sino “porque se llenó de respuestas agresivas e irrespetuosas que no tenían nada que ver con el contenido del tuit. No me interesaba seguir alimentando eso”. Por suerte no lee los tuits del Presidente.

La inflación mayorista en julio fue de 0,8% y el Gobierno lo celebró

Más allá de la anécdota, contó haberlo visto “super convencido” del plan económico. Y fue más allá: “Tiene un plan claro y muy razonable. Dice ‘yo empecé y no tenía fuerza parlamentaria. Con ayuda del PRO hicimos cosas en los primeros dos años. Luego aumenté esa fuerza pero estoy en minoría. Estoy protegido porque puedo vetar leyes que antes no podía yo solo, así que lo fiscal está asegurado. Cuando sea reelecto voy a tener mayoría en Diputados y estar a dos o tres senadores del quórum en el Senado’”.

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Las dudas, por más que le pese a quienes estuvieron con el Presidente, surgen a raíz de ese convencimiento de que el modelo no tiene fisuras y que el rumbo elegido es casi perfecto. ¿Piensan eso los ministros? Milei no espera defensas públicas. Elige hacerlo por su cuenta. Por eso prepara dos discursos para contrarrestar una mirada generalizada del estancamiento (“La economía crece despacio, en torno al 2% anual, mucho más despacio de lo que nos gustaría”, reconoció el presidente del Banco Central, Santiago Bausili). El primero será el jueves en el Council of the Americas. Algunos adelantan que “atenderá a más de un empresario, como ya lo hizo con Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla”. Al día siguiente, hablará en la Bolsa de Comercio de Rosario. Agustín Laje En Infobae a la mañana fue contundente: “Occidente experimenta vientos que vienen por derecha (...) vienen por el bolsillo y la seguridad. Si los gobiernos de derecha de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú no logran mejorarle el metro cuadrado a la gente, entonces el péndulo se irá rápidamente hacia el otro lado, hacia la izquierda”.

Paolo Rocca, uno de los empresarios apuntados por Milei (@nachomartinfilms)

Milei, sin embargo, tiene una fecha prevista para esa batalla cultural, que no corresponde al metro cuadrado. Estará en Washington el 14 de octubre en un evento en el Hispanic Heritage, que organizan La Derecha Diario y el Latino Wall Street en Washington.

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El reconocimiento a la necesidad de reactivar la economía vino con el anuncio que permitió a los bancos privados prestar hasta un 15% de sus depósitos a empresas que no sean generadoras de dólares. La medida flexibiliza un control que está desde el 2001 en la Argentina. El Gobierno insiste que la situación financiera es distinta a la que vivió el país hace 25 años. Las dudas y las alertas llegaron por parte de ex funcionarios de Cambiemos, no del peronismo. Hernán Lacunza, ex ministro de Macri y precandidato a Presidente, sentenció: “Ya hicimos eso a fines de los noventa y terminamos con la pesificación asimétrica, no cometamos los mismos errores”. El ex titular del BCRA, Guido Sandleris, también criticó: “La medida erosiona uno de los pocos consensos relevantes que la Argentina había logrado construir en materia de política económica: una regulación prudencial muy estricta del sistema bancario en dólares. La modificación del artículo 23 del Decreto 905/02 permitirá a los bancos destinar hasta el 15% de los depósitos en dólares al otorgamiento de préstamos a empresas que no generan dólares. El monto autorizado es acotado; el precedente que se establece, no”.

Infobae consultó a un operador de la city porteña, con una de las ALyC más grandes del mercado, quien adhirió a las dudas de sostenibilidad planteadas en el mediano y largo plazo: “Si ves la crisis de Hungría en 2008-2010 y la crisis en todos los países bálticos del 2010-2012, en todos la crisis fue por descalce de moneda de los bancos. Se tentaron todos en fondearse en euros porque era más barato y prestaron y nadie lo podía devolver cuando vino la crisis”. El equipo del ministro de economía, Luis Caputo, no respondió. El funcionario tuvo que ponerle el cuerpo a un evento electoral. Se mostró en la Ciudad con la legisladora libertaria Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei. Estuvieron en una heladería. “La economía está helada”, se mofó un economista vía WhatsApp.

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Pilar Ramírez y Luis Caputo en la sucursal de Lucciano's junto a su CEO, Christian Otero

Más allá del convencimiento -a veces obsesivo- del Presidente, el ala política del Gobierno salió a buscar una señal clara de alianza con otros sectores de derecha. En ese sentido se leyó la primera reunión de los libertarios con el PRO. Más desconfianza que otra cosa, fue una primera foto para un acuerdo que está lejos de concretarse. La voz de Macri no es la única y eso genera ruido. La caja histórica del partido amarillo está, por primera vez desde que asumieron en diciembre del 2007, en peligro. Por lo que plantan los libertarios y por la interna del espacio. El ex presidente no quiere a su primo Jorge para la reelección. Cree que no llega. Así de simple. El jefe de gobierno, en cambio, cree que si la gestión se acomoda en algunos aspectos, como el manejo de la basura, donde Matías Lanusse avanza sin freno, hay una chance. El riesgo es concreto. Asoman candidatos que podrían generar un daño irreparable para las aspiraciones del oficialismo.

El primero es Horacio Rodríguez Larreta. Sean 6 u 8 puntos propios, lo mismo da. Hay quienes apuntan a una gran coalición opositora con peronistas adentro. A la hora de ganar, todo vale. Por ahora todo está en la especulación y en posteos y reels de Instagram del ex jefe de gobierno que comparten peronistas como Alberto Fernández. Un like del ex presidente puede ser más dañino que una operación en su contra, pensará Larreta. Ahora bien, si el PRO decide bajar a su candidato a Presidente, esto será toda una novedad. Y un reconocimiento de la estricta necesidad de supervivencia, como le sucede a la Unión Cívica Radical. En 2015, el PRO tuvo candidato. Macri llegó a la presidencia. En 2019 fue por la reelección y perdieron. En 2023 tuvo dos candidatos: Larreta y Patricia Bullrich. Hoy los dos están en las veredas opuestas a Macri. En 2027 podría quedar fuera del juego nacional para sostener los territorios conquistados. “Mauricio nunca dirá lo que realmente quiere. Así jugó en política por 30 años. Mal no le fue”, planteó ante este cronista un dirigente del PRO que lo quiere de nuevo al frente en la boleta.

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Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich (Franco Fafasuli)

¿Qué hay en frente? El peronismo vendió como una gran cumbre política la reunión de sus principales figuras (las mismas que durante el FdT). Sin embargo, con el correr de los días, la ansiedad de muchos dirigentes de segunda línea se fueron apagando. Por lo pronto, todos comparten la necesidad de tener la alternativa de una primaria si es que no se llega a un acuerdo de unidad. ¿Repetir la interna abierta entre Carlos Menem y Antonio Cafiero en 1989 es una posibilidad concreta? Si. Pero lo marcan más los libros de historia que la coyuntura.

En la actualidad, parece más difícil por dos cuestiones, según armadores del peronismo que hicieron un análisis ante diversas trincheras. El primero, la película del peronismo, más allá de una foto. El PJ tuvo en esa interna la única elección real de toda su historia por esa vía para definir candidatos nacionales. No cuentan, allí, las PASO que le dió Sergio Massa a Juan Grabois. “Fue como Macri contra Ernesto Sanz”, relatan. El segundo, más pragmático por la consecuencia de la derrota y el presupuesto necesario: nadie compite si piensa que pierde. Para perder es mejor arreglar antes y sacar algo. La derrota te lleva a no sacar nada. Además, los inversores de la política aportan con encuestas en la mano. Oferta y demanda. Nadie apuesta dinero por 15 puntos. “¿Vos te imaginás a Massa peleando una interna con Kicillof si sabe que pierde? ¿Qué sentido tiene? O viceversa”, agregaron a este medio. ¿Cuánto sale una candidatura? Para Presidente oscila los 100 millones de dólares. Para gobernador, la mitad. La boleta única de papel ayudará a ajustar el presupuesto. Pero el resto sigue igual. “La interna le conviene al que gana. A menos que la encuesta previa sea muy pareja, habrá que conciliar”.

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